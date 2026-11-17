Die USA wollen verhindern, dass China über Rechenzentren in Drittstaaten Zugang zu fortschrittlichen KI-Chips erhält. Derweil ist eine Rückkehr Jensen Huangs als Nvidia-Chef offenbar nicht im Gespräch.

Die US-Regierung will Chinas Zugang zu hochentwickelten KI-Chips von Unternehmen wie Nvidia weiter einschränken. Laut Reuters beschränkt die neue Regelung Lieferungen von hochentwickelten Chips in Länder wie Malaysia, Singapur oder Thailand. Chinesische Unternehmen haben dem Bericht zufolge Zugriff auf Rechenleistung dort etwa zum Trainieren von KI-Modellen genutzt.



Lieferungen fortschrittlicher KI-Chips amerikanischer Hersteller wie Nvidia nach Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien benötigen künftig eine US-Ausfuhrgenehmigung. Betreiber ausländischer Rechenzentren, die in erheblichem Umfang Rechenleistung für Unternehmen mit Hauptsitz in China bereitstellen, müssen innerhalb von 90 Tagen eine entsprechende Lizenz beantragen, wie Reuters berichtet.

Verschärfung von US-Exportkontrollen

Nach Angaben des US-Handelsministeriums soll die Regelung verhindern, dass bestehende Beschränkungen durch den Fernzugriff auf Rechenzentren in Drittstaaten umgangen werden. Die Genehmigungen sollen laut Bloomberg im Einzelfall geprüft werden. Ausgenommen sind unter anderem US-Unternehmen, die Rechenzentren in den betroffenen Ländern betreiben, sowie bestimmte Systeme für Onlinehändler und soziale Netzwerke, wie Reuters berichtet.

Die Regelung wurde wenige Tage nach dem Rücktritt des früheren Nvidia-Chefs Jensen Huang bekannt gegeben. Zuvor waren Berichte über eine Affäre mit der chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang bekannt geworden, einer ehemaligen Führungskraft bei dem Unternehmen Megaspeed. US-Behörden sollen demnach Verbindungen der Geschäftsfrau zu chinesischen Spionageaktivitäten vermuten. Belege für die Spionagevorwürfe hat Reuters nach eigenen Angaben bislang nicht unabhängig verifizieren können.

US-Behörden untersuchen seit 2024 das in Singapur ansässige Unternehmen Megaspeed wegen möglicher Verstöße gegen Exportbestimmungen. Das teilten das US-Handels- und das Justizministerium laut Reuters am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Nvidia hatte das Unternehmen im Juni 2025 auf eine interne Liste gesetzt, die weitere Verkäufe untersagt, wie die Behörden erklärten. Megaspeed hatte dem Bericht zufolge am 15. November erklärt, alle Vorschriften, einschließlich der US-Exportkontrollbestimmungen, eingehalten zu haben.

Bericht: Jensen Huangs Rückkehr als CEO nicht geplant

Unterdessen ist eine Rückkehr Huangs an die Spitze des Chipkonzerns offenbar nicht geplant. Der Verwaltungsrat von Nvidia erwägt derzeit nicht, den ehemaligen CEO wieder einzusetzen, berichtete Reuters unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor hatten mehr als 180.000 Menschen eine Petition für seine Rückkehr unterzeichnet. Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich offen dafür gezeigt.



Die neue Regelung kommt kurz vor Trumps geplantem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Beide wollen am Donnerstag in der südchinesischen Stadt Shenzhen zusammenkommen, wie Reuters berichtet.

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