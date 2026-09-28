USA sperren ASML-Technologie für China: Jetzt wehrt sich Europas teuerster Konzern

Die USA wollen China von immer mehr westlicher Spitzentechnologie abschneiden. Doch nun kommt deutlicher Widerstand aus Europa – vom Chef des wertvollsten börsennotierten Konzerns des Kontinents.



Christophe Fouquet, Vorstandschef des niederländischen Chipausrüsters ASML, hält zu weitreichende Exportbeschränkungen für kontraproduktiv. Bestimmte Technologien könnten aus legitimen Sicherheitsgründen beschränkt werden, sagte er der Financial Times (FT). Gehe der Westen dabei jedoch zu weit, könne er damit das Gegenteil dessen erreichen, was er eigentlich bezwecke.

„Wenn man zu stark beschränkt, erzeugt man Verzweiflung“, sagte Fouquet. Diese könne den Ehrgeiz chinesischer Unternehmen befeuern, eigene Technologien schneller zu entwickeln – und sie langfristig selbst zu starken Konkurrenten machen.

ASML-Chef: Exportverbote treiben China zur Eigenentwicklung

Der Konflikt trifft einen der empfindlichsten Punkte im technologischen Wettbewerb zwischen den USA und China. ASML baut Lithografiemaschinen, mit denen Halbleiterhersteller winzige Strukturen auf Siliziumscheiben bringen. Bei den modernsten EUV-Anlagen besitzt der niederländische Konzern ein weltweites Monopol.

Eine solche Maschine kann laut FT rund 400 Millionen Dollar kosten, ist etwa so groß wie ein Doppeldeckerbus und besteht aus mehr als 100.000 Einzelteilen. Ohne diese Anlagen lassen sich die fortschrittlichsten Chips, die unter anderem für leistungsfähige KI-Systeme benötigt werden, derzeit nicht herstellen.

Die modernsten EUV-Systeme darf ASML bereits seit Jahren nicht nach China liefern. Auf Druck der USA verschärften die Niederlande anschließend auch die Exportkontrollen für bestimmte weniger fortgeschrittene DUV-Anlagen. Washington drängt nun auf noch weitergehende Beschränkungen für Chinas Zugang zu westlicher Chiptechnik.

Fouquet hält dagegen, dass die Entscheidung über niederländische Exporte nicht in Washington getroffen werde. „Ich denke, die niederländische Regierung entscheidet selbst, was sie nach China exportieren will oder nicht“, sagte er weiter. Seine Botschaft richte sich deshalb nicht nur an die USA, sondern auch an Den Haag und die EU.

China arbeitet bereits an eigenen Chipmaschinen

China versucht längst, die technologische Lücke zu schließen. Huawei entwickelt sich zu einem wichtigen Akteur bei chinesischen DUV-Lithografiesystemen. Diese Technologie ist weniger fortgeschritten als die modernsten EUV-Systeme von ASML, könnte Chinas Abhängigkeit vom Westen aber verringern.

Für ASML entsteht damit ein Dilemma: Die Exportkontrollen begrenzen das Geschäft mit einem wichtigen Markt, während sie nach Fouquets Argument zugleich den Anreiz für China erhöhen, einen eigenen Konkurrenten aufzubauen.

Dabei ist ASML selbst zu einem der größten Gewinner des KI-Booms geworden. Der Börsenwert liegt laut FT inzwischen bei rund 591 Milliarden Euro. Die Aktie hat binnen eines Jahres um 88 Prozent zugelegt. Fouquet beschreibt die Erkenntnis vieler Investoren so: Zunächst hätten sie verstanden, wie wichtig der taiwanische Auftragsfertiger TSMC für Nvidia und den KI-Boom ist – und anschließend festgestellt, dass es für die modernsten Maschinen hinter dieser Produktion nur einen Anbieter gibt: ASML.

Siemens-Chef Busch: Europas China-Abschottung kann sich rächen

Fouquet selbst entspricht dabei kaum dem Klischee des lautstarken Tech-Milliardärs aus dem Silicon Valley. Die FT beschreibt den Franzosen als bodenständigen Physiker und Gegenentwurf zum klassischen „Tech-Bro“. Der langjährige Halbleiteringenieur präsentiert sich selbst eher als zufälligen CEO, der mit der Branche gewachsen sei – und führt ASMLs Aufstieg vor allem auf die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Zulieferern zurück.

Mit seiner Kritik am Umgang mit China steht Fouquet in Europas Industrie nicht allein. Siemens-Chef Roland Busch hatte erst Ende August davor gewarnt, Chinas technologischen Aufstieg vor allem mit neuen Handelsbarrieren zu beantworten. Chinesische Unternehmen seien nicht nur wegen staatlicher Subventionen erfolgreich, sondern verfügten über „starke Ingenieure und engagierte Teams“ und übernähmen neue Technologien schneller. Wer die eigene mangelnde Wettbewerbsfähigkeit lediglich mit Zöllen schütze, müsse damit rechnen, dass sich das „rächt“, sagte Busch.

Auch deutsche Chiphersteller bekommen Chinas Aufstieg zu spüren

Der Konflikt reicht über die Niederlande hinaus. ASML ist auf eine europäische Lieferkette angewiesen: Der deutsche Optikkonzern Zeiss mit Sitz in Oberkochen liefert zentrale Hochpräzisionsoptiken, Trumpf mit Sitz in Ditzingen bei Stuttgart die Lasertechnik für die EUV-Systeme. Fouquet führt gerade diese Zusammenarbeit als einen Grund dafür an, warum Wettbewerber den technologischen Vorsprung bislang nicht aufholen konnten.

Auch für die deutsche Halbleiterindustrie wird China zunehmend vom Absatzmarkt zum technologischen Konkurrenten. Eine neue Analyse der Europäischen Zentralbank zeigt, wie stark Deutschland Chinas Aufstieg in höherwertigen Industriezweigen zu spüren bekommt: Die Exportstrukturen beider Länder ähneln sich zunehmend, vor allem bei Maschinen und Fahrzeugen. Zugleich importiert China weniger europäische Industriegüter, während die eigene Produktion wächst.

Wie stark die neue Konkurrenz aus China bereits ist, zeigt Infineon. Der Münchner Chiphersteller führt seit längerem Patentstreitigkeiten mit dem chinesischen GaN-Spezialisten Innoscience. Die US-Handelskommission ITC untersagte im Mai den Import und Verkauf bestimmter Innoscience-Produkte wegen einer Patentverletzung; nach Ablauf der präsidialen Prüfungsfrist wurde die Entscheidung im Juli endgültig. Auch das Landgericht München I entschied mehrfach zugunsten von Infineon.

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