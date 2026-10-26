„Shithouse Country“: Trump beschimpft Norwegen

Donald Trump bezeichnet Norwegen als „Shithouse Country“. Bei einer Wahlkampfveranstaltung erklärte der US-Präsident, er wolle keine Einwanderer aus dem Land aufnehmen.

US-Präsident Donald Trump hat Norwegen kritisiert und als „Shithouse Country“ bezeichnet, wie Reuters und Politico berichten. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Michigan sagte er am Sonntag, das Land sei zu einem „Shithouse Country“ geworden. Zudem erklärte er, keine Einwanderer aus Norwegen in den USA aufnehmen zu wollen. In dem Kontext verwies er darauf, dass er den Friedensnobelpreis nicht erhalten habe.

Trump äußerte sich bei einer Veranstaltung in Port Huron. Dort sprach er über Einwanderung und verglich Norwegen mit Dänemark. Menschen aus Dänemark seien in den USA willkommen, sagte er laut Politico. „Also will ich niemanden aus Norwegen. Ich will nichts mit Norwegen zu tun haben“, fügte er hinzu. Hinweise auf eine neue offizielle Einwanderungspolitik der US-Regierung gegenüber Norwegern gab es laut Reuters nicht.

Wer erhielt den Friedensnobelpreis?

Das in Oslo ansässige Nobelkomitee hatte den Friedensnobelpreis 2025 an die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado vergeben. 2026 ging der Preis an die südafrikanische Juristin Navi Pillay. Politico zufolge wurde Pillay für ihren Einsatz für Frieden und internationales Recht ausgezeichnet.



Machado überreichte Trump ihre Nobelpreismedaille im Januar bei einem Treffen im Weißen Haus. Trump bezeichnete sie als nett und sagte, er werde die Geste nicht vergessen, wie Politico berichtete.

Norwegen verweist auf Unabhängigkeit des Komitees

Norwegens Außenminister Espen Barth Eide verwies auf die Unabhängigkeit des Nobelkomitees. „Er weiß sehr genau, dass das Nobelkomitee unabhängig ist. Wir haben ihn daran erinnert, falls sich jemand wundert, und daran hat sich nichts geändert“, sagte Eide am Montag Politico zufolge dem norwegischen Rundfunk NRK. Das norwegische Außenministerium lehnte gegenüber Reuters eine weitergehende Stellungnahme ab.

Trump hatte Norwegen Reuters zufolge bereits Anfang Oktober wegen des ausgebliebenen Friedensnobelpreises kritisiert. Damals bezeichnete er die Entscheidung demnach als einen „unauslöschlichen Makel“ für das Land. Zuvor hatte er die abwertende Bezeichnung „Shithouse Country“ oder „Shithole Country“ auch für Länder wie Haiti, Libyen, El Salvador, Somalia und den Jemen verwendet.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema