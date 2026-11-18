Tadschikistan fördert rund ein Fünftel des weltweiten Antimons. Die USA sind bei dem Metall stark auf Einfuhren angewiesen, während China den Export beschränkt.

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Tadschikistans Präsident Emomali Rahmon bei seiner Rede auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei am 12. November

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Tadschikistans Präsident Emomali Rahmon hat mit dem stellvertretenden US-Außenminister Christopher Landau über eine langfristige Zusammenarbeit beim Rohstoffabbau beraten. Bei dem Treffen am Mittwoch in Duschanbe ging es nach Angaben des Präsidialamts auch um Investitionen und die Zusammenarbeit mit US-Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie und künstliche Intelligenz.

Beide Seiten besprachen zudem die Umsetzung von Vereinbarungen, die Rahmon und US-Präsident Donald Trump bei einem Zentralasien-USA-Gipfel im November 2025 in Washington getroffen hatten. Damals hatten die USA Geschäftsvereinbarungen amerikanischer und tadschikischer Unternehmen im Wert von mehr als drei Milliarden US-Dollar angekündigt.

Antimon ist für Washington besonders interessant

Tadschikistan zählt zu den größten Produzenten von Antimon. Das Metall wird unter anderem für Munition, Batterien und Elektronik benötigt. Nach Angaben der US-Behörde für geologische Untersuchungen (USGS) förderte das Land 2025 rund 22.000 Tonnen, etwa 20 Prozent der Weltproduktion. Damit lag Tadschikistan hinter China und Russland auf dem dritten Platz.

Die USA waren 2025 nach USGS-Angaben bei Antimon zu 91 Prozent auf Importe angewiesen. China hatte 2024 Ausfuhrbeschränkungen eingeführt und später Lieferungen in die USA untersagt. Dieses Verbot setzte Peking im November 2025 aus, andere Beschränkungen blieben bestehen.

US-Unternehmen bereits im tadschikischen Bergbau aktiv

Das US-Unternehmen Comsup Commodities betreibt in Tadschikistan über seine Tochtergesellschaft Anzob die Antimon- und Quecksilbermine Jijikrut. Allerdings gingen laut USGS 2024 sämtliche tadschikischen Ausfuhren von Antimonerzen und -konzentraten nach China.

Tadschikistan ist ein gebirgiger Binnenstaat in Zentralasien mit rund 10,8 Millionen Einwohnern. Es grenzt an Afghanistan, China, Kirgisistan und Usbekistan. Die ehemalige Sowjetrepublik wurde 1991 unabhängig, von 1992 bis 1997 herrschte Bürgerkrieg. Seit 1994 regiert Präsident Emomali Rahmon autoritär.



Zu den wichtigsten Exportgütern zählen Gold, Aluminium, Antimon, andere Metalle und Baumwolle. Das Land verfügt über großes Wasserkraftpotenzial. Eine wichtige Einnahmequelle sind die Überweisungen tadschikischer Arbeitsmigranten, vor allem aus Russland.

Tadschikistan will nicht nur mehr Rohstoffe abbauen, sondern sie auch verstärkt im eigenen Land verarbeiten. Rahmon und Landau sprachen außerdem über die Zusammenarbeit gegen Terrorismus, Cyberbedrohungen sowie Drogen- und Waffenschmuggel.

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