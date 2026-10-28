Kein USAID-Geld, keine Linke? Lulas Sieg verpasst Trumps Südamerika-Plänen einen Dämpfer

Seit den USAID-Kürzungen siegte in Lateinamerika nur die Rechte. Dann kam „Lula“. Sein Comeback zeigt, wo Trumps „Donroe-Doktrin“ an ihre Grenzen stößt. Eine Analyse.

Erst Anfang Oktober konnte Flávio Bolsonaro, Präsidentschaftskandidat der brasilianischen Rechten, die erste Runde der Wahlen für sich entscheiden. Er dürfte sich schon seine Vereidigung in grün-gelber Präsidentenschärpe ausgemalt haben. Ein ihm bestens bekanntes Bild, denn schon sein Vater Jair Bolsonaro war bis Anfang 2023 brasilianischer Präsident, bis er die Wahl gegen Politurgestein Luiz Inácio „Lula“ da Silva verlor.

Auf die Niederlage folgten dramatische Szenen in der brasilianischen Hauptstadt, Bolsonaro-Anhänger stürmten den Kongresspalast und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Später wurde Wahlverlierer Jair Bolsonaro wegen eines Putschversuches verurteilt, die Niederlage seines Sohnes Flávio im zweiten Wahlgang – wieder gegen „Lula“ – dürfte er zähneknirschend im Hausarrest verfolgt haben.

Der Sohn selbst hat sich inzwischen Medienberichten zufolge in die USA abgesetzt, trotz eines Ausreiseverbots. Zuvor hatte die Bundespolizei ihn auf Anordnung des Obersten Richters aufgefordert, seine Pässe abzugeben; gegen den Senator wird unter anderem wegen Geldwäscheverdachts ermittelt. Mit Frau und Töchtern soll Bolsonaro in Florida gelandet sein, die USA will der Familie Visa erteilen.

Zähneknirschend beobachteten am Montag nach der Wahl auch Investoren die brasilianischen Aktienmärkte. Der Bovespa-Index mit mehr als 80 Unternehmen brach so stark ein wie nicht mehr seit Beginn der Corona-Pandemie, die brasilianische Währung gab ebenfalls stark nach. Besonders im wirtschaftlich erfolgreichen Süden Brasiliens war „Bolsonaro-Junior“ mit seinem wirtschaftsliberalen Wahlprogramm klarer Favorit.

Für „Lulas“ Anhänger aber ist der Wahlsieg eine Sensation. Noch nie in der Geschichte Brasiliens ist es einem Kandidaten gelungen, sich nach verlorener erster Wahlrunde in der Stichwahl doch noch durchzusetzen. Mit teuren Wahlgeschenken und einer kurzfristig aufgelegten Offensive in den sozialen Medien wurden in wenigen Wochen Millionen Wähler mobilisiert. Auch wenn „Lula“ bereits 81 Jahre alt ist – und damit älter als Joe Biden bei Amtsantritt als US-Präsident –, wird er weiter als Hoffnungsträger der lateinamerikanischen Linken gefeiert und gar verehrt. Dies auch deshalb, da es dem früheren Gewerkschafter mit seinem Wahlsieg gelungen ist, dem politischen Rechtsruck in Lateinamerika einen Dämpfer zu verpassen.

Trump, Bukele, Milei und Co.

In den vergangenen Jahren hat Lateinamerika eine sichtbare politische Verschiebung nach rechts erlebt. Dies hat mehrere Gründe. Ein entscheidender findet sich im Weißen Haus. Was in Washington passiert, wird noch immer in den Hauptstädten von Mexiko-Stadt bis Buenos Aires sehr genau beobachtet. Oft auch mit Argwohn, schließlich sind die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu den Nachbarn im Süden auch geprägt durch Jahrzehnte politischer Einmischung.

Andererseits sind die USA – auch wenn es viele Lateinamerikaner nicht offen zugeben würden – immer noch Sehnsuchtsort und Vorbild für viele. Und das auch politisch: Der erste Wahlsieg Trumps gab Jair Bolsonaro den nötigen Rückenwind, um sich gegen einen weniger charismatischen Politiker der Arbeiterpartei durchzusetzen („Lula“ war zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer Haftstrafe nicht im Rennen).

Enge Verbündete: Javier Milei (l.) mit Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2026 © World Economic Forum/Jason Alden/imago

Was für Trumps erste Amtszeit galt, gilt nun umso mehr für die zweite. Trump kürzte Entwicklungsgelder, ließ den autoritären, sozialistischen Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, in einer Nacht- und Nebelaktion entführen und machte mit Drohungen, Deals und Zöllen klar, welche politischen Positionen seine Administration goutiert.

Bereits 2023 kam Javier Milei in Argentinien ins Amt, unterstützt durch die Maga-Bewegung um Donald Trump, zu diesem Zeitpunkt in Opposition. Milei wurde auch von Jair Bolsonaro gelobt und von Fox-News-Moderator Tucker Carlson wohlwollend in Szene gesetzt.

In El Salvador wurde Nayib Bukele 2024 wiedergewählt, seine dramatischen Wahlkampfauftritte inspiriert vom US-amerikanischen Showgeschäft in der Politik. Bukele, der sich selbst einst als „coolster Diktator der Welt“ bezeichnete, ist in seiner zweiten Amtszeit politisch näher an die Vereinigten Staaten gerückt, Trump nannte Bukele seinen „Freund“.

Bei den Zwischenwahlen in Argentinien, sowie bei den Präsidentschaftswahlen in Honduras und Kolumbien sprach sich Trump dann ganz offen für die Kandidaten der politischen Rechten aus. Dies wurde als direkte Einmischung kritisiert, in Honduras und Kolumbien gewannen Trumps favorisierte Kandidaten dennoch – und Milei konnte seinen Einfluss bei den Zwischenwahlen ausbauen.

Aber es wäre zu einfach, den Rechtsruck nur auf die aktuelle Politik des Weißen Hauses zurückzuführen. Nach der „Rosa Welle“ der 2000er-Jahre, einer Zeit, in der in ganz Lateinamerika linke Politiker Wahlen gewannen (auch „Lula“ wurde damals zum ersten Mal Präsident) und große Versprechungen machten, folgte die unausweichliche Desillusionierung.

Das Extrembeispiel dafür ist Venezuela: Dort verteilten die Sozialisten um Hugo Chávez großzügige Sozialleistungen, finanziert durch die sprudelnden Staatseinnahmen aus dem Erdölgeschäft. Anfänglich hatte der „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“, den Chávez verkündete, die Massen begeistert. Jahre später machte Venezuela weltweit Schlagzeilen mit der katastrophalen wirtschaftlichen Lage im Land, Hyperinflation, Korruption und steigender Kriminalität. Während Millionen Venezolaner flüchteten, begannen die Wähler in Lateinamerika, sich nach rechts zu bewegen. Auch dies erklärt den Rechtsruck.

Zuckerbrot und Peitsche bei der Entwicklungshilfe

Man sollte meinen, gerade angesichts der Situation in Venezuela müsste in den Vereinigten Staaten ein großes Interesse daran bestehen, durch gezielte Entwicklungshilfe Fluchtursachen zu bekämpfen und dabei auch noch etwas für das eigene „Image“ zu tun. Weit gefehlt, die Trump-Administration hatte andere Pläne.

Nur wenige Wochen nach Beginn der zweiten Trump-Amtszeit verkündete die Regierung das Aus für 83 Prozent aller Projekte der United States Agency for International Development (USAID), also der US-Bundesbehörde für Entwicklungszusammenarbeit. Außenminister Marco Rubio erklärte dazu, man werde „jene Länder bevorzugen, die sowohl die Fähigkeit als auch die Bereitschaft gezeigt haben, sich selbst zu helfen“, und dort unterstützen, wo sich „eine Multiplikatorwirkung entfalten und nachhaltige Investitionen des Privatsektors – einschließlich amerikanischer Unternehmen“ – realisieren lassen. Übersetzt aus dem Diplomatenjargon heißt das: Geld für jene Staaten Lateinamerikas, die politisch auf Linie mit der Trump-Administration sind. Kurz gesagt: „America First“.

Venezuelas gestürzter Präsident Nicolás Maduro (2. v. r.) und seine Frau Cilia Flores (2. v. l.) werden am 5. Januar 2026 in New York zur Anklageverlesung vor Gericht gebracht. © Kyle Mazza-CNP/imago

So manchen Beobachter erinnerte das an die Monroe-Doktrin. Der fünfte Präsident der Vereinigten Staaten, James Monroe, erklärte 1823, man werde keine Einmischung anderer Mächte in Lateinamerika dulden, und erklärte somit die Länder südlich der Vereinigten Staaten zum exklusiven Einflussbereich. Die aktuelle Trump-Politik in der Region wird daher auch leicht ironisch als „Donroe-Doktrin“ bezeichnet.

In diesem Kontext lassen sich die Intervention in Venezuela genauso wie die politische Einflussnahme in Wahlkämpfe sowie die Kürzung der Entwicklungsgelder verstehen. Aus Sicht der Trump-Unterstützer hat diese Politik mit Zuckerbrot und Peitsche Lateinamerika wieder auf Linie gebracht. So kursiert die These, dass seitdem USAID massiv Zahlungen eingestellt hat, keine Kandidaten der politischen Linken mehr eine Wahl gewinnen konnten. Auch der Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., hatte diese Theorie in den sozialen Medien verbreitet.

Tatsächlich haben seit den massiven Kürzungen bei der Entwicklungshilfe im Frühjahr 2025 sechs Präsidentschaftskandidaten rechts der Mitte Wahlen für sich entschieden. Jedoch darf man Korrelation nicht mit Kausalität verwechseln. Dazu kommt nun, dass das Wahlergebnis in Brasilien diese Serie rechter Wahlsiege deutlich unterbricht. Zutreffender ist also, dass der Rechtsruck der vergangenen Jahre aus der Kombination politischer Signale aus Washington, konkreter Politik im Rahmen der „Donroe-Doktrin“ und nicht zuletzt der großen Unzufriedenheit mit amtierenden linken Regierungen entstand. Mindestens so sehr wie die Politik aus Washington dürfte viele Wähler die Angst vor Entwicklungen wie in Venezuela beeinflusst haben.

Lateinamerika ist also zuletzt nach rechts gerückt, das stimmt. Gleichzeitig regiert in Mexiko mit Claudia Sheinbaum eine Mitte-links-Präsidentin und in Brasilien gibt es nun für „Lula“ die historische vierte Amtszeit. Die Lage ist eben bei genauerer Betrachtung etwas komplizierter.

Die Debatte, ob es einen Rechtsruck gibt, sollte vor allem nicht darüber hinwegdeuten, dass viele Staaten, allen voran Brasilien, vor allem polarisiert sind. Ganz gleich, ob nun der Präsident links oder rechts steht, für beide Kandidaten haben viele Millionen Menschen gestimmt – und während zwar „Lula“ weiterhin regieren wird, könnte das Bolsonaro-Lager nach starken Ergebnissen bei den Kongress- und Senatswahlen Mehrheiten finden, um „Lulas“ Politik zu blockieren.

Auch dürften die Beziehungen zwischen „Lula“ und der Trump-Administration angespannt bleiben. Aus China und Indien hingegen erhielt „Lula“ bereits blumige Glückwünsche. Lateinamerika wird voraussichtlich weiterhin zwischen rechts und links – wie auch zwischen den Vereinigten Staaten und neuen Akteuren wie den Brics-Staaten – oszillieren.

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