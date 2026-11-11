In der Region Leningrad sollen 150 Drohnen abgeschossen worden sein. Ust-Luga zählt zu Russlands wichtigen Ausfuhrhäfen für Erdöl, Ölprodukte und Getreide.

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Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der Nacht zum Mittwoch im russischen Ostseehafen Ust-Luga einen Brand ausgelöst. Drei Arbeiter wurden verletzt, außerdem fiel nach Angaben des Gouverneurs der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, eine Anlage der Stromversorgung aus. Mehrere Drohnen hätten das Hafengelände getroffen, teilte Drosdenko auf Telegram mit. Die Verletzten seien nicht in Lebensgefahr.

Der Gouverneur meldete zudem, über der Region Leningrad seien nach vorläufigen Angaben 150 Drohnen abgeschossen worden. Einsatzkräfte waren mit Löscharbeiten beschäftigt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Wie stark die Hafenanlagen beschädigt wurden und ob der Betrieb beeinträchtigt ist, blieb zunächst unklar.

Wichtiger Hafen für Russlands Exporte

Ust-Luga liegt an der Ostsee nahe der estnischen Grenze. Über den Hafen exportiert Russland große Mengen Erdöl, Ölprodukte und Getreide. Bereits Anfang September hatten ukrainische Drohnen nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes Anlagen des russischen Energiekonzerns Novatek in Ust-Luga beschädigt und einen Brand ausgelöst.

Schon fünf Drohnenangriffe im März

Auch im März war Ust-Luga wiederholt Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Nach Angaben russischer Behörden wurde der Hafen damals innerhalb von zehn Tagen fünfmal getroffen. Die Verladung von Erdöl und Ölprodukten musste zeitweise eingestellt werden. Bei einem Angriff am 31. März wurden nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters auch Verladeanlagen des russischen Pipelinekonzerns Transneft getroffen.

Ölexporte mit der russischen Schattenflotte

Der Hafen steht laut Kyiv Independent auf Sanktionslisten der EU, der USA, Großbritanniens, Kanadas und der Schweiz. Die Zeitung berichtet unter Berufung auf die EU-Kommission, dass Russland über Ust-Luga auch Öl mit Schiffen seiner sogenannten Schattenflotte exportiert, mit denen die westlichen Sanktionen umgangen werden sollen.

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