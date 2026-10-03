Nach dem Ende der DDR: Wie Ostdeutschland per Bus durch Westeuropa tourte

Nach dem Mauerfall eröffneten sich den Menschen in Ostdeutschland ganz neue Perspektiven. Ein Reiseunternehmer aus Dresden berichtet, wie er die Euphorie damals erlebte.

In einem geborgten Lada, das Begrüßungsgeld längst verjubelt, fährt Uwe Lorenz im Mai 1990 zu seinem Kontakt in den Westen. Zurück kehrte er nach Dresden mit der Chance, seinen reisewilligen Landsleuten den Traum von London, Paris und mehr zu erfüllen – mitunter auch nur für eine Nacht.

„Nach dem Fall der Mauer drängten Dutzende Reiseunternehmen in den Osten, verkauften Reisen vor Ort teilweise aus dem Bus heraus, bauten Zweigstellen oder gleich ein ganzes Vertriebsnetz auf“, erinnert sich der heute 68-jährige Reiseunternehmer. „Zum Teil kamen die Busse der Konkurrenz in der Nacht, die Fahrer schliefen in der Kabine, und als sie am Morgen aufwachten, standen bereits die ersten Kunden vor der Tür.“ Die Reiselust der ehemaligen DDR-Bürger, Westdeutschland und ganz Europa zu erkunden, sei schier endlos gewesen. Jahrzehntelang waren Reisen für die meisten auf das eigene Land und andere sozialistische Staaten beschränkt. Paris, London oder Rom blieben nahezu unerreichbar. Nun lag Westeuropa plötzlich vor der Tür. Auf dieses Westweh richtete Uwe Lorenz sein 1990 gegründetes Unternehmen aus. Dabei war er eher über Umwege in die Branche gerutscht.

Ein Bus der Reisebüro Eberhardt GmbH aus Pforzheim im Jahr 1971. 19 Jahre später gründet Uwe Lorenz sein Unternehmen in Dresden. © Eberhardt Travel GmbH

Vom Mathelehrer in der DDR zum Reiseorganisator

Noch zu DDR-Zeiten studierte Lorenz Pädagogik und unterrichtete in den 1980er-Jahren Mathematik und Physik, bevor er den Lehrerberuf „an den Nagel hängte“. Als Sekretär der Freien Deutschen Jugend (FDJ)-Kreisleitung Dippoldiswalde kam er zu Jugendtourist – neben dem FDGB-Feriendienst und dem Reisebüro der DDR eine der drei großen Reise- und Urlaubsorganisationen der DDR.

Jugendtourist war dabei der offizielle Reiseveranstalter der FDJ und wickelte unter anderem den Tourismus von West nach Ost ab. Als Organisationsleiter kam Lorenz darüber auch in Kontakt mit westdeutschen Unternehmern. So lernte er in Dresden unter anderem den baden-württembergischen Busunternehmer Richard Eberhardt kennen. „Als die Wende kam, versuchte ich, den Kontakt wieder aufleben zu lassen“, erzählt er.

Die 100 D-Mark Begrüßungsgeld waren da bereits verjubelt. So lieh er sich bei den Dresdner Verkehrsbetrieben einen Lada und machte sich auf den Weg zur Firmenzentrale in Pforzheim, rund 530 Kilometer entfernt. „Das Auto hatte glücklicherweise eine Gasanlage mit Benzintank und damit eine hohe Reichweite.“ In der Kombination kam der umgerüstete Lada rund 900 Kilometer weit, ein Trabant schaffte damals etwa 350 Kilometer. Wegen seiner klammen Kasse hoffte Lorenz auf „eine bezahlte Unterkunft in Pforzheim“. Die bekam er und dazu eine bis heute andauernde Partnerschaft.

Ein Joint Venture auf Augenhöhe

Der Reiseunternehmer Richard Eberhardt aus Pforzheim brachte fortan Busse, jahrzehntelange Erfahrung im westdeutschen Bustourismus und das finanzielle Fundament ein. Und Uwe Lorenz das Wissen über den ostdeutschen Markt und die Mentalität der Menschen vor Ort. Anstatt mit einem West-Unternehmen in den Osten zu expandieren, gründeten beide ein gemeinsames Unternehmen: Eberhardt Travel und das zugehörige Busunternehmen Satra Eberhardt GmbH. Die vereinbarten Konditionen: „50:50.“ So rollte am 4. Juli 1990 der erste Bus unter dem neuen Namen mit 48 Reisenden Richtung Paris – organisiert noch aus einer Dresdner Wohnung heraus. Nur drei Tage zuvor war mit der Währungsunion die D-Mark in der DDR eingeführt worden.

Reiseunternehmer Uwe Lorenz im Kesselsdorfer Betriebshof, der im Jahr 1996 nach einem Jahr Bauzeit am Zschoner Ring eröffnet wurde. © Willy Weyhrauch/Ostdeutsche Allgemeine

Goldgräberstimmung und knappe Kassen

„Unser Ziel war zu diesem Zeitpunkt, die Preise so niedrig wie möglich zu halten“, sagt Lorenz. Die Reisefirmen lieferten sich einen regelrechten Preiskampf, denn die enorme Nachfrage traf auf schmale Budgets. „139 D-Mark für eine Nacht in Paris plus Frühstück war unschlagbar.“ Im Angebot hatte Lorenz demnach Kurztrips nach London oder auch Wochenreisen nach Italien, Kroatien, Spanien und Österreich. Vor allem die Alpen erfreuten sich steigender Beliebtheit. „Tirol und das Salzburger Land zählten zu den Favoriten.“ Gefragt war aber auch Westdeutschland: „Darunter der Schwarzwald, die Lüneburger Heide, Musicalreisen nach Hamburg und Stuttgart oder auch zu Starlight Express in Bochum“, erinnert er sich. Das Interesse an Westeuropa habe jedoch überwogen: In Lorenz’ Unternehmen entfielen etwa 80 Prozent der Reisen auf europäische Ziele, 20 Prozent auf Westdeutschland.

Im Ausland belebte der neue Ost-Tourismus so manche Unterkunft, die zur Wendezeit bereits auf einem absteigenden Ast war – zum Nachteil heimischer Ziele wie dem Harz und der Ostsee. „Für westliche Touristen waren Fließwasserzimmer mit Toilette auf dem Gang kein Thema mehr“, sagt der Unternehmer. Den Ostdeutschen sei das aber weniger wichtig gewesen. Sie wollten vielmehr die neue Welt erkunden. Die Ausstattung der Unterkunft war dabei zweitrangig, der Preis aber nicht.

„Die Ostdeutschen buchten meist Frühstück und verzichteten aus Spargründen auf Halb- oder gar Vollpension.“ Der Plan: sich morgens so satt essen, dass es für den ganzen Tag reicht. „Mit einem kontinentalen Frühstück in Rimini funktionierte das jedoch nicht. Das ist nicht sonderlich üppig.“ Wer sich ungeplant tagsüber Essen kaufen musste, war schnell blank: Elf Reisende einer Gruppe hatten in einem Fall nach kurzer Zeit kein Geld mehr. „Mit 20, 30 oder auch 50 D-Mark in der Tasche sind sie nicht weit gekommen.“ Lorenz’ Firma half über die Hotelrechnung aus: „Die Touristen erhielten vom Hotel 100 D-Mark, die am Ende der Reise verrechnet wurden.“ Wer es dagegen bei möglichst „günstigem Bier und Wein krachen lassen wollte“, reiste, wie der Unternehmer berichtet, auch weiterhin in die osteuropäischen Staaten. Erst Ende der 1990er-Jahre hätten sich seiner Erfahrung nach die Urlaubsansprüche zwischen Ost und West allmählich angeglichen.

Die Schattenseite des Busbooms

Mit der Busreisewelle gingen jedoch auch Probleme einher. „Damals wurde bei Lenkzeiten viel Schindluder getrieben“, sagt Lorenz. „Da sind Busfahrer teilweise 12 bis 14 Stunden durchgefahren.“ In dieser Zeit habe es nach seiner Erinnerung vermehrt Busunfälle gegeben. Er selbst habe das nach eigenen Angaben von Beginn an anders gehandhabt. „Wir sind je nach Strecke mit zwei bis drei Busfahrern gereist. Deswegen waren wir auch immer teurer als die Konkurrenz.“ Qualität sei ihm wichtiger gewesen als Quantität – bis heute.

„Eine spannende und sehr freie Zeit“

Aus der Dresdner Wohnung ist längst ein etabliertes Unternehmen geworden. 1996 kam der Betriebshof in Kesselsdorf hinzu, wo die Firma mit über 100 Mitarbeitern ihren Sitz hat. 2019 wuchsen West und Ost dann endgültig zusammen: Die baden-württembergische Reisebüro Eberhardt GmbH aus Pforzheim und die Eberhardt Travel GmbH aus Kesselsdorf wurden offiziell unter einem Dach vereint. Mit drei bis vier Reisebussen gestartet, schicke das Unternehmen aus Kesselsdorf in der Hauptsaison fast 40 Busse auf die Straße. Busreisen machen dabei noch die Hälfte des Geschäfts aus, die andere Hälfte entfällt auf die 1996 eingeführten Gruppenreisen per Flugzeug.

Blickt der 68-Jährige heute, mehr als 36 Jahre nach der ersten Reise, auf die Nachwendejahre zurück, sagt er: „Das war schon eine spannende und sehr freie Zeit.“ Damals habe er das Gefühl gehabt, dass es vorangehe. „Heute arbeite ich nur noch, um die bürokratischen Herausforderungen so zu erledigen, dass andere davon nichts mitbekommen.“ Ans Aufhören habe er schon mehrfach gedacht, die mögliche Nachfolge sei in der Planung. Der mögliche Zeitpunkt unklar. Noch hält er aber das Steuer in der Hand – und sehnt sich dennoch manchmal nach der Aufbruchsstimmung der 90er-Jahre.

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