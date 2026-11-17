Rafael van der Vaart analysiert die Spiele der niederländischen Nationalmannschaft als TV-Experte für den Sender NOS. Nach dem 0:5 gegen Deutschland ging er hart mit Oranje ins Gericht.

Die Niederlande haben im Berliner Olympiastadion ihre höchste Niederlage seit 67 Jahren kassiert. Rafael van der Vaart sieht die Schuld dafür allein bei Oranje. Er hält das DFB-Team für mittelmäßig, und gerade deshalb ist das 0:5 für ihn eine Blamage.



Rafael van der Vaart hat nach dem 0:5 der Niederlande gegen Deutschland scharfe Kritik an der eigenen Nationalmannschaft geübt. Der frühere Profi des Hamburger SV, 109 Länderspiele für Oranje, analysierte das Spiel am Montagabend für den niederländischen Sender NOS. Sein Eindruck: Die Mannschaft habe aus Angst gespielt. „Es wirkte, als hätten sie sich alle in die Hose gemacht. Wie ein Sack Kartoffeln“, sagte er in der Analyse. Den Spielern habe es an Schärfe gefehlt, in die Zweikämpfe seien sie kaum gegangen.

Van der Vaart über das DFB-Team: „ziemlich mittelmäßig“

Bemerkenswert ist, wie van der Vaart den Gegner einordnete. Er erklärte die Niederlage nicht mit der Stärke der Deutschen. „Ich fand Deutschland eigentlich ziemlich mittelmäßig. Das ist sicher nicht die beste deutsche Mannschaft, gegen die wir je gespielt haben“, sagte er. Gerade deshalb fiel sein Fazit so hart aus: „Dafür sollte man sich wirklich schämen.“



Die Zahlen sprechen allerdings gegen seine Einschätzung. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp traf vor 71.565 Zuschauern fünfmal und holte damit aus eigener Kraft den Gruppensieg in der Nations League. Der Berliner Derry Scherhant brachte Deutschland nach Vorlage von Joshua Kimmich kurz vor der Pause in Führung (41.). Nach dem Wechsel trafen Florian Wirtz in seinem 50. Länderspiel doppelt (60., 71.), Nico Schlotterbeck (65.) und Brajan Gruda (77.). Vier Tore in 17 Minuten.

Kritik an Torwart Bart Verbruggen

Besonders eine Szene nach dem 0:5 störte van der Vaart. Torwart Bart Verbruggen holte seine Mitspieler auf dem Platz zusammen und redete auf sie ein. Van der Vaart hielt das für unangebracht. „Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht ansehen. Ein Torwart macht so etwas – und ich denke mir: Du hast gerade fünf Gegentore kassiert.“ Man könne nicht erwarten, dass ein Torwart jeden Ball hält. „Aber du warst ja nicht einmal annähernd dran.“



Verbruggen ging nach dem Spiel selbst hart mit sich ins Gericht. Gegenüber der NOS nannte er die Niederlage einen der Tiefpunkte seiner Zeit in der Nationalmannschaft. Die Niederlande seien überrannt worden, es hätten auch acht Gegentore werden können. Er schäme sich.

Kritik an Joey Veerman und Tijjani Reijnders

Van der Vaart nahm auch einzelne Spieler in die Pflicht. Joey Veerman von Borussia Dortmund habe „einen Ball nach dem anderen verpatzt“, Tijjani Reijnders zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Der Kontrast zum Freitag war groß. Da hatten die Niederlande Griechenland 7:0 geschlagen, Reijnders traf dreimal. „Da sah man die Freude“, sagte van der Vaart.



Sein NOS-Kollege Youri Mulder vermisste den Mut. Oranje habe sich zurückgezogen und auf Konter gelauert, statt Deutschland spielerisch vor Probleme zu stellen. Das passe nicht zum niederländischen Fußball. In Berlin fehlte zudem Frenkie de Jong, der zusammen mit Veerman gegen Griechenland das Spiel geprägt hatte. Laut NOS hat er 29 der vergangenen 50 Länderspiele verpasst.

Xavi und Dumfries: „Kollektives Versagen“

Bondscoach Xavi sprach von einem Schock. „Nach dem 0:2, 0:3 sind wir zusammengebrochen, das darf nicht passieren“, sagte der Spanier. Es war seine erste Niederlage im sechsten Spiel als niederländischer Nationaltrainer. Kapitän Denzel Dumfries nannte den Auftritt ein kollektives Versagen. Selbstkritisch räumte er ein, beim 1:0 zu weit zurückgewichen zu sein und Scherhant zu viel Raum gelassen zu haben.

Niederländische Presse: Von der rosa Wolke gefallen

Auch die Medien in den Niederlanden gingen hart mit der Mannschaft ins Gericht. Das Algemeen Dagblad sprach von einer Bankrotterklärung und beschrieb das Team als ungeordneten Haufen ohne Leidenschaft und Disziplin. Der belgische Sender Sporza schrieb, die Niederlande seien unsanft von ihrer rosa Wolke gefallen.

Höchste Niederlage der Niederlande seit 1959

Historisch ist das 0:5 eine Zäsur. Höher verloren die Niederlande zuletzt am 21. Oktober 1959, damals 0:7 in Köln, ebenfalls gegen Deutschland. Für das Viertelfinale der Nations League reicht es als Gruppenzweiter trotzdem. Dort wartet nun ein Gruppensieger, nach aktuellem Stand Frankreich, England oder Portugal. Bis März, kündigte Xavi an, müsse sich einiges ändern.

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