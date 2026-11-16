Vanessa Emde: Erst Liebesgedichte auf Hebräisch, jetzt Kampf gegen die Staatsräson

Vanessa Emde auf der Kundgebung „Gewählt für Palästina, verraten für den Senat!“ Ende Oktober vor dem Tagungsort beim Landesparteitag von Die Linke Berlin.

Es gab eine Zeit, da kooperierte Vanessa Emde noch mit Israel – zumindest auf literarischer Ebene. 2016 erschienen ihre Verse im deutsch-hebräischen Kulturmagazin Aviv. Diese waren so zart, dass man sie ins Hebräische übersetzen konnte, ohne diplomatische Verwicklungen befürchten zu müssen: „Ich hänge keinen Erinnerungen nach. Ich hänge mich stattdessen auf. Kopfüber zum Vertrocknen. Ich stell’ mich tot und auf und behaupte. Frühling. Behaupte Konserve. Behaupte, deine Dekoration zu sein.“

Die vielen Ironien der Vanessa Emde

Die erste Ironie: Ihre Lyrik erschien in einer aus heutiger Sicht unmöglichen Nachbarschaft zu einem Text von Maxim Biller. Ausgerechnet Biller! Ihm wurde in seiner inzwischen gelöschten Zeit-Kolumne „Morbus Israel“ vorgeworfen, die Gaza-Hungerblockade als „strategisch richtig“ zu bezeichnen. In einem Heft mit ihm zu erscheinen, würde Emde heute ablehnen.



Die zweite Ironie: Gefördert wurde das Heft von der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, die Deutschland und Israel gemeinsam gegründet hatten, um ihre Beziehungen zu vertiefen. Emde hat sich in ihrer Zeit als freie Künstlerin also von einem Staat finanzieren lassen, dem sie heute das Existenzrecht abspricht.



Dieser Tage fällt Vanessa Emdes Polemik weniger blümerant aus: „Geländegewinn gegen die Staatsräson“, postuliert sie – und beklagt einen „Bekenntniszwang“ zum Existenzrecht Israels. Staaten hätten kein Existenzrecht, findet Emde, nur Menschen.

Ein ehemaliger Militärfotograf bebilderte Emdes Lyrik

Hier lauert die dritte Ironie: Die Gedichte erschienen neben Fotografien des israelischen Künstlers Nir Arieli, der seine Karriere als Fotograf der israelischen Armee begonnen hatte. Sehr hübsch ist auch: Das Magazin ließ sich von beiden Seiten lesen. Deutsch von der einen, Hebräisch von der anderen. In der Mitte begegneten sich die Sprachen. Eine Verständigung, die heute am allerwenigsten innerhalb der Berliner Linksfraktion gelingt.



In der Politik hat Emde ein neues Genre entdeckt: das Polarisierungsdrama, das sie selbst als „Schmierentheater“ bezeichnet. Vielleicht sollte sie nochmal ins Heft gucken, als Erinnerung daran, dass es auch für sie eine Zeit gab, in der Deutschland und Israel auf einer Seite stehen konnten. Aviv heißt Frühling und nicht Klassenkampf.

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