Der Berliner SPD-Landeschef Steffen Krach erhöht erneut den Druck auf die Linke im Streit um die Abgeordnete Vanessa Emde. Diesmal verknüpft er den Umgang mit der umstrittenen Politikerin ausdrücklich mit der Zustimmung seiner Partei zu einem möglichen Koalitionsvertrag.



„Wenn das bis zum Abschluss der Koalitionsgespräche nicht geklärt ist, kann ich meiner Partei nicht empfehlen, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen“, sagte Krach in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Vor dem für Januar geplanten SPD-Mitgliedervotum müsse Klarheit herrschen. „Jeder Tag, an dem diese Entscheidung weiter hinausgezögert wird, ist nicht gut. Denn das belastet die Zusammenarbeit.“

Berliner Linke fordert Emde zum Mandatsverzicht auf

Am Freitagabend hatte der Landesvorstand der Berliner Linken Emde zur Rückgabe ihres Abgeordnetenmandats aufgefordert. Die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer erklärten, das Vertrauen in die Neuköllner Abgeordnete sei nicht mehr gegeben. Emde habe sich wiederholt über gemeinsame Beschlüsse hinweggesetzt und gegen ihre Mandatsträgervereinbarung verstoßen.



Zugleich setzte die Parteiführung Emde eine Frist von einer Woche. Sie soll einen umstrittenen Instagram-Beitrag löschen, sich für ihren Auftritt bei einer Kundgebung gegen die eigene Parteiführung entschuldigen und eine konstruktive Zusammenarbeit auf Grundlage der Parteibeschlüsse zusagen.



Emde steht unter anderem wegen ihrer Äußerungen zum Existenzrecht Israels in der Kritik. Sie hatte wiederholt erklärt, dass Staaten anders als Menschen kein Existenzrecht hätten. Kritiker sehen darin eine Infragestellung des Existenzrechts Israels. Emde weist diese Interpretation zurück.



Sollte sie ihr Mandat nicht freiwillig niederlegen, könnte ein Ausschluss aus der Linksfraktion folgen. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit der Fraktion erforderlich. Ihr Direktmandat im Abgeordnetenhaus könnte Emde allerdings auch als fraktionslose Abgeordnete behalten.

Schon im Oktober drohte Krach mit dem Koalitions-Aus

Bereits Anfang Oktober hatte Krach der Linken mit dem Scheitern der Koalition gedroht, sollte sie sich nicht konsequent gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen durchsetzen. Bei Welt TV erklärte er damals: „Dann wird diese Koalition nicht zustande kommen. Das ist völlig klar.“ Ende Oktober bekräftigte er in der Sendung von Markus Lanz, dass es keine Koalition geben werde, solange Emde Mitglied der Linksfraktion bleibe.



Trotz des Streits halten SPD und Grüne bislang an den Koalitionsverhandlungen mit der Linken fest. Widerstand kommt aus der Berliner SPD, etwa von Franziska Giffey, sowie aus der Bundespartei. Mehr als 1600 Sozialdemokraten unterzeichneten einen offenen Brief gegen Rot-Rot-Grün, darunter Verteidigungsminister Boris Pistorius, Karl Lauterbach und Sigmar Gabriel. Auch SPD-Bundeschef Lars Klingbeil forderte inzwischen Konsequenzen gegen Politiker mit antisemitischen Positionen in der Linkspartei.

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