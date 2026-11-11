Vanessa Emde könnte schon bald nicht mehr zur Berliner Linksfraktion gehören. Am Dienstag beschloss der Fraktionsvorstand, einen Antrag auf ihren Ausschluss zu erarbeiten. Eingebracht werden soll er in der kommenden Woche. Wegen der satzungsgemäßen Fristen kann darüber frühestens am 24. November abgestimmt werden. Nötig ist eine Zweidrittelmehrheit: Mindestens 30 der 44 Abgeordneten müssten zustimmen. „Für Ich-AGen kann es keinen Platz geben“, heißt es aus dem Fraktionsvorstand.



Vorausgegangen war ein Ultimatum. Am Freitag hatten die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer Emde aufgefordert, ihr Mandat zurückzugeben. „Wir vertrauen ihr nicht mehr“, erklärten sie. Emde lehnte am Sonntag ab: „Selbstverständlich werde ich mein Mandat weiter ausüben!“ Sie hatte im September den Wahlkreis Nord-Neukölln mit 46,2 Prozent der Erststimmen direkt gewonnen.



Neben zahlreichen anderen Kritikern aus der Bundespolitik meldete sich am Dienstagabend auch Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) zu Wort. In der Sendung von Markus Lanz bezeichnete er Emde als „das kalte Grauen“. Dass die Linke möglicherweise nicht über die nötige Mehrheit für ihren Ausschluss verfüge, nannte er ein „gigantisches Problem“. Die Berliner Linksfraktion sieht das allerdings anders: Aus Fraktionskreisen erfuhr die Berliner Zeitung, dass man sich sicher sei, die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Andernfalls würde man einen entsprechenden Antrag gar nicht erst auf den Weg bringen, hieß es.



CDU-Politikerin Serap Güler ging bei Lanz noch weiter: Das Problem beschränke sich nicht auf Emde, sondern betreffe die gesamte Berliner Linksfraktion und deren Vorsitzende Elif Eralp. Tatsächlich wäre mit einem Ausschluss nur eine Personalie erledigt. Emdes Unterstützer verschwinden nicht aus der Partei. Und die Auseinandersetzung wirft eine Frage auf, die über Emde hinausreicht: Wie geschlossen ist eine Partei, die erstmals die Berliner Regierung anführen könnte, wenn Teile ihrer Basis zentrale Vereinbarungen mit SPD und Grünen ablehnen?

Wer steht hinter Emde?

Emde gehört der Linken seit 2022 an, gründete die Neuköllner AG Palästinasolidarität mit und wird dem trotzkistischen Netzwerk Marx21 zugerechnet. Im Mai erklärte sie, nicht Staaten, sondern nur Menschen hätten ein Existenzrecht. Am 13. Oktober unterzeichnete sie eine Erklärung zum Existenzrecht Israels, bezeichnete diese zwei Tage später jedoch als lückenhaft und ihre Aufnahme in die Fraktion als „Geländegewinn gegen die Staatsräson“.



Rückendeckung erhält sie vor allem aus Neukölln, allerdings mit Einschränkungen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Palästinasolidarität fordert ihren Verbleib in der Fraktion. Der Neuköllner Bezirksvorstand erklärte am 7. November ebenfalls, Emde gehöre dazu, verlangte aber politische Arbeit im Sinne eines „kollektiven Mandats“ und in Abstimmung mit den gewählten Gremien. Zuvor hatte er Medienberichten zufolge eine Solidaritätserklärung aus Emdes Umfeld abgelehnt.



Ihre sichtbarste Verbündete ist Hannah Bruns, eine zentrale Stimme der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität. Sie begleitete Emde am 3. November zur Fraktionssitzung. Gegen Bruns läuft ein noch nicht abgeschlossenes Parteiausschlussverfahren. Anfang Oktober forderten gut 130 Unterzeichner, darunter El Hotzo und Deborah Feldman, in einem offenen Brief, das Verfahren einzustellen und die Palästinasolidarität nicht für eine Koalition zu opfern.

Wie groß ist der palästinasolidarische Flügel?

Mitgliederzahlen veröffentlichen weder die im November 2025 gegründete BAG Palästinasolidarität noch ihr seit Februar 2025 bestehender Berliner Ableger. Hinweise auf ihre Stärke liefern Parteitagsabstimmungen. Doch das Bild unterscheidet sich je nach Ebene erheblich.



Auf Bundesebene ist der Streit längst offen. Im Mai 2025 stellte sich der Parteitag in Chemnitz knapp hinter die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus (JDA): 48 Prozent stimmten dafür, 40 Prozent dagegen. Im Juni 2026 unterstützte in Potsdam annähernd ein Drittel der rund 500 Delegierten einen Antrag der BAG Palästinasolidarität, der das Existenzrecht Israels zur Diskussion stellte. Mit rund 60 Prozent setzte sich jedoch der Kompromiss des Parteivorstands durch: Er bezeichnet Israels Vorgehen in Gaza als Völkermord, bekennt sich aber zum Existenzrecht Israels. Das Abstimmungsergebnis zeigt politischen Rückhalt, nicht die Größe einer geschlossenen Strömung. Delegierte können aus unterschiedlichen Gründen zustimmen.



Auch in Niedersachsen gab es Streit: Ein Antrag mit dem Titel „Ablehnung des Zionismus“ wurde im März nach bundesweiter Kritik umfassend überarbeitet. Die beschlossene Fassung beziehe sich ausschließlich auf „real existierende politische Ausprägungen des Zionismus“, erklärte der Landesverband.



In Berlin wuchs die Linke von 7178 Mitgliedern Ende 2023 auf 19.566 Ende Oktober 2026 – nahezu eine Verdreifachung. Besonders stark war der Zuwachs in Neukölln: Dort verdreifachte sich die Mitgliederzahl binnen anderthalb Jahren auf rund 3000. Bei der Abgeordnetenhauswahl erreichte die Partei 33 Prozent der Zweitstimmen. Neukölln ist Hochburg und Konfliktzentrum zugleich.



Auf dem Berliner Landesparteitag am 31. Oktober waren die Kritiker des Koalitionskurses allerdings in der Minderheit. Die Delegierten stimmten mit großer Mehrheit für Verhandlungen mit SPD und Grünen; ein Gegenantrag der Linksjugend scheiterte. Auch der Bezirksverband Steglitz-Zehlendorf konnte sich mit seiner Forderung nach der JDA als Referenz nicht durchsetzen. Die Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität setzte sich ebenfalls dafür ein. Neukölln kritisierte in einem eigenen Antrag die Gleichsetzung von Israelkritik und Antisemitismus sowie eine pauschale Verurteilung der BDS-Kampagne („Boycott, Divestment and Sanctions“).



Die Vereinbarung von Linken, SPD und Grünen vom 8. Oktober erklärt dagegen das Existenzrecht Israels für „unverhandelbar“, lehnt BDS-Boykottaufrufe ab und sieht Konsequenzen bis zum Fraktionsausschluss vor. Medienberichten zufolge soll die IHRA-Arbeitsdefinition (Internationale Allianz zum Holocaust-Gedenken) von Antisemitismus weiterhin Grundlage des Verwaltungshandelns bleiben.

Die unterschiedlichen Positionen waren auch im Saal sichtbar. Als Spitzenkandidatin Elif Eralp fragte, ob die Kritiker die Stadt wirklich der CDU überlassen wollten, applaudierten die anwesenden Neuköllner nicht. In einer Ecke mit Vertretern des Jugendverbands und der Landesarbeitsgemeinschaften blieben einige sitzen. Doch die große Mehrheit feierte Eralp stehend.



Vor der Halle demonstrierten rund 100 Aktivisten mit Palästinafahnen unter dem Motto „Gewählt für Palästina, verraten für den Senat!“. Auf Plakaten stand „Elif Staatsräson Eralp“, gerufen wurde „Eralp ist der neue Özdemir“. Unter ihnen war Vanessa Emde. Obwohl als Delegierte gewählt, demonstrierte sie draußen gegen den Kurs ihrer Partei. Warum sie nicht im Saal sei, wollte sie der Berliner Zeitung nicht beantworten.



Allerdings ist Kritik an den Antisemitismus-Regeln nicht automatisch Unterstützung für Emde. Und die Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen bedeutet nicht, dass alle Differenzen beigelegt sind. Bei der Linksjugend und Neuköllner Delegierten hörte die Berliner Zeitung beides: Rückhalt für Eralp und Sorge um Emdes möglichen Ausschluss. „Wäre schon besser gewesen, wenn Emde hier gewesen wäre“, sagte einer. Andere kritisierten ihr Auftreten offen.

Was die Berliner Zeitung in Neukölln beobachtete

Bereits am 28. Oktober war eine Autorin der Berliner Zeitung bei der Gründung der Basisorganisation Karl-Marx-Straße in Neukölln dabei. Zwölf bis 15 Mitglieder diskutierten über die Ausrichtung ihrer Partei. Bei größeren Bezirksversammlungen könnten es bis zu 250 werden, sagte ein Teilnehmer.



Besonders die Vereinbarung zum Umgang mit Antisemitismus, auf die sich Linke, SPD und Grüne verständigt hatten, stieß auf Kritik. Die Teilnehmer bekannten sich zum Schutz jüdischen Lebens, stellten aber das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und die Verurteilung der BDS-Bewegung infrage.



An der Versammlung nahm auch Ahmed Abed teil, Fraktionsvorsitzender der Linken in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung und Kandidat für das Bezirksbürgermeisteramt. Wie der Spiegel Anfang November berichtete, vertrat Abed den umstrittenen palästinensischen Aktivisten Ibrahim Ibrahim in den Jahren 2022 und 2023 in zwei Verfahren gegen Demonstrationsverbote vor dem Berliner Verwaltungsgericht.



Abed erklärte dem Nachrichtenmagazin, nicht mit Ibrahim zusammenzuarbeiten. Dass dieser im Wahlkampf für ihn geworben habe, sei ohne sein Wissen oder seine Zustimmung geschehen. Die anwaltliche Vertretung allein belegt keine politische Übereinstimmung. Ibrahim hatte auch die Wahlparty der Neuköllner Linken besucht und sich dort mit Vanessa Emde fotografieren lassen.

Ein Konflikt, zwei gegensätzliche Reaktionen

Die Reaktionen von Linken-Politikerin Ulrike Eifler und Berlins CDU-Politiker Stefan Evers stehen sinnbildlich für die beiden Pole der Debatte um Vanessa Emde. Eifler bezeichnet Emde auf X als „Lackmustest“, also eine Bewährungsprobe, für die Partei. Orientiere sich die Linke weiter an der Friedensbewegung oder gehe sie ein Bündnis mit dem politischen Establishment ein?

Zustimmung wird geprüft...

Evers fordert deutlich weitergehende Konsequenzen. Emde sei nicht das einzige Problem, schrieb er auf X, und erhob den Vorwurf weitreichender Verbindungen in islamistische und extremistische Strukturen. Belege für diese pauschale Behauptung lieferte er nicht.

Zustimmung wird geprüft...

In der eigenen Partei ist die Haltung ebenfalls deutlich. Gregor Gysi erklärte: „Ich hoffe, dass wir sie ausschließen.“

Könnte sich der palästinasolidarische Flügel abspalten?

Eine organisierte Abspaltung ist bislang nicht erkennbar. Zwar verfügen die palästinasolidarischen Gruppen über eigene Strukturen, veröffentlichen Stellungnahmen und mobilisieren zu Protesten. Doch bislang versuchen sie vor allem, innerhalb der Linken Einfluss zu gewinnen: Sie gründen Arbeitsgemeinschaften, stellen Parteitagsanträge und werben um Mehrheiten.

Hinzu kommt, dass die Gruppen keineswegs einheitlich auftreten. Selbst der Neuköllner Bezirksvorstand knüpfte seine Unterstützung für Emde an Bedingungen. Hinweise auf eine koordinierte Austrittsbewegung oder eine Parteineugründung gibt es nicht. Dafür müssten sich die Beteiligten zudem über den Nahostkonflikt hinaus auf gemeinsame politische Ziele verständigen.



Der Konflikt dürfte dennoch nicht mit Emdes möglichem Ausschluss enden. Eine rot-grün-rote Regierung müsste Vereinbarungen umsetzen, die Teile der Linken ablehnen. Vanessa Emde könnte bald nicht mehr zur Fraktion gehören. Ihre Unterstützer aber bleiben – und mit ihnen der Streit über den Kurs der Partei.

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