Der Raum ist so voll, dass manche draußen bleiben müssen. Viele tragen einen Palästinenserschal, die allermeisten Besucher wirken jünger als 30. Die Berliner Linksjugend hat am Dienstagabend zu einer Solidaritätsveranstaltung für Vanessa Emde ins „Casino für Sozialmedizin“ an der Sonnenallee eingeladen, wenige Stunden nach dem Ausschluss der Abgeordneten aus der Linksfraktion.



Auf dem Podium sitzen Hannah Bruns, Sprecherin der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Palästinasolidarität, Linksjugend-Landessprecher Jimi Herken und Chiara Stenger von der Sozialistischen Organisation Solidarität. Emde kommt später hinzu.

Hannah Bruns vom Koordinierungskreis der Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität in der Berliner Linkspartei. © Sebastian Gollnow/dpa

Noch bevor sie eintrifft, wird eine Behauptung in den Raum gestellt, die den Ausschluss in ein anderes Licht rücken soll: In den vergangenen Tagen habe es „massiven Druck auf die Abgeordneten“ gegeben, die als Gegner des Ausschlusses galten. Die Entscheidung sei mit einem möglichen sofortigen Rücktritt der Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp verbunden worden, heißt es vom Podium.



Ob Eralp tatsächlich einen solchen Schritt angekündigt hatte, ist bislang nicht bestätigt. Der Vorwurf zeigt aber, wie Emdes Unterstützer die Abstimmung deuten: als eine Entscheidung unter politischem Druck, bei der die Aussicht auf Regierungsverantwortung schwerer gewogen habe als die Solidarität mit einer Parteigenossin.

Der Showdown wenige Stunden zuvor

Am Nachmittag stimmten 33 der 43 anwesenden Fraktionsmitglieder für Emdes Ausschluss. Sechs votierten dagegen, vier enthielten sich der Stimme. Die Fraktionsspitze begründet den Schritt mit einem zerstörten Vertrauensverhältnis.



Emde hatte eine Erklärung gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels unterschrieben, sich anschließend aber öffentlich davon distanziert. Eine Grundlage für die Zusammenarbeit sehe man nicht mehr.



Emde selbst erklärte, ihre ehemalige Fraktion sei „offensichtlich unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen“. Ihr Mandat und ihre Parteimitgliedschaft behält sie. Damit bleibt ihr eine parlamentarische Bühne für den Konflikt in ihrer eigenen Partei.

Zustimmung wird geprüft...

Wie unabhängig ist die Parteiführung?

Der politische Druck von außen war öffentlich. SPD-Landeschef Steffen Krach hatte Ende Oktober in der Sendung von Markus Lanz erklärt, was ein Verbleib Emdes für die Regierungsbildung bedeuten würde: „Dann werden wir keine Koalition haben.“



Nach ihrem Ausschluss begrüßten Krach und seine Co-Vorsitzende Bettina König die Entscheidung. Auch Grünen-Fraktionschef Werner Graf erklärte, für israelbezogenen Antisemitismus werde in der künftigen Regierung kein Platz sein.



Für Eralp stellt sich zugleich die Frage, wie unabhängig sie gegenüber den politischen Netzwerken ihrer eigenen Partei handeln kann. Der Vorwurf möglicher Erpressbarkeit steht seit Ende Oktober im Raum.



Anlass waren interne Anmerkungen zu einem Spiegel-Interview, die versehentlich an die Redaktion übermittelt worden waren. Darin begründete Eralp ihre Zurückhaltung gegenüber einer namentlichen Äußerung über den Palästina-Aktivisten Ibrahim Ibrahim mit Sorgen um ihre Sicherheit und die ihrer Familie.



Der frühere Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zog daraus eine weitreichende Schlussfolgerung. Wenn Eralp sich nicht traue, klar zu benennen, wogegen sie vorgehen wolle, „würde das bedeuten, dass die Regierende Bürgermeisterin erpressbar ist“, sagte er bei Phoenix. Seine Aussage war ausdrücklich daran geknüpft, dass die Darstellung zutreffe.



Der Berliner Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Frank Teichert, sieht eine mögliche Gefahr in innerparteilichen Abhängigkeiten. Eralps Angst, den eigenen palästinasolidarischen Funktionären zu missfallen, könne sie „mittelbar erpressbar machen“, erklärte er im Gespräch mit einem Medium.



Das ist eine politische Bewertung, kein Nachweis einer Erpressung. Eine konkrete Drohung Ibrahims ist durch die veröffentlichten Anmerkungen ebenso wenig belegt wie eine ausdrückliche Warnung des Landeskriminalamts vor ihm. Eralp erklärte, sie werde sich von niemandem einschüchtern lassen.

Emdes Unterstützer wollen ihren Einfluss ausbauen

Auf der Veranstaltung an der Sonnenallee wird der Konflikt aus der entgegengesetzten Perspektive betrachtet. Redner sprechen von einer „Hetzkampagne“ bürgerlicher Medien und werfen der Parteiführung vor, sozialistische und palästinasolidarische Positionen für die Regierungsbeteiligung zurückzudrängen.



Wiederholt wird dazu aufgerufen, die Partei nicht zu verlassen, sondern ihren linken Flügel zu stärken. Dann fordert die Moderation die Presse auf, den Raum zu verlassen.



Wie Teilnehmer der Berliner Zeitung berichten, wird anschließend eine Kampagne für ein Nein beim Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag angekündigt. Weitere Veranstaltungen im Dezember und Januar sollen folgen. Selbst ohne eine Mehrheit könne ein hoher Anteil an Gegenstimmen zu einem erheblichen Problem für die Parteiführung werden, heißt es.

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Trotz Niederlage: Emde ist erleichtert

Emde trifft ein, nachdem die Presse den offiziellen Teil der Veranstaltung verlassen musste. Wie Teilnehmer der Berliner Zeitung berichten, beschreibt sie sich trotz der Niederlage als „ein bisschen erleichtert“: Sie könne nun offener und freier sprechen.



Ihr Mandat und die damit verbundenen Ressourcen wolle sie nutzen, um außerparlamentarischen Widerstand aufzubauen, Schulstreiks und Arbeitskämpfe zu unterstützen und die Palästinasolidarität zu stärken. Auch sie fordere ihre Unterstützer auf, in der Partei zu bleiben.

Vanessa Emde (Die Linke), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, gibt ein Statement ab, nachdem sie die Sitzung der Linken-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus verlassen hat. © Jens Kalaene/dpa

Eine Abkehr vom bisherigen Kurs kündigt sich in Emdes Umfeld damit nicht an. Während die Fraktionsspitze Vertrauen bei SPD und Grünen gewinnen will, bereiten ihre Gegner die nächste Auseinandersetzung vor: den Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag, der Anfang Januar vorliegen soll.



Widerstand gegen einen Koalitionseintritt ist für die Berliner Linke nicht neu. Schon 2021 warben unter anderem Ferat Koçak und Jorinde Schulz für die Ablehnung des Vertrags mit SPD und Grünen. Damals setzten sich die Befürworter mit knapp 75 Prozent durch. Nun wollen die Gegner erneut die Mitgliedschaft mobilisieren.

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