Krankgemeldet vor der Krisensitzung: Wie lange kann die Linke den Fall Emde noch vertagen?

Nach ihrer Krankmeldung bleibt die Zukunft von Vanessa Emde in der Linke-Faktion offen. Der Streit reicht inzwischen über ihre Aussagen zu Israel hinaus.

Die Linke-Abgeordnete Vanessa Emde steht wegen ihrer Äußerungen zu Israel in der Kritik. Ihr droht der Ausschluss aus der Fraktion.

Der Streit um die Linke-Abgeordnete Vanessa Emde bleibt vorerst ungelöst. Der Vorstand der Berliner Linke-Fraktion hat seine Entscheidung über den weiteren Umgang mit der umstrittenen Politikerin verschoben. Emde war zu einer digitalen Sitzung am Dienstag eingeladen, meldete sich jedoch krank. Ihr droht weiterhin der Ausschluss aus der Fraktion.



„Der Fraktionsvorstand hat die Einladung an Vanessa Emde nun für die kommende Sitzung am kommenden Dienstag wiederholt. Die Beratungen zum Thema setzt die Fraktion in der kommenden Woche fort“, teilte ein Sprecher laut Spiegel mit.

Trotz Kritik: Emde steht zu Kritik an Israel

Hintergrund sind Äußerungen Emdes zum Existenzrecht Israels. Die Neuköllner Abgeordnete hatte wiederholt erklärt, dass Staaten kein Existenzrecht hätten, sondern nur Menschen. In einem Instagram-Beitrag bekräftigte sie ihre Haltung und bezeichnete die Forderung nach einer demokratischen Einstaatenlösung mit gleichen Rechten für alle Menschen als „legitime politische Forderung“. Zugleich erklärte sie: „Ich stehe zu meinen Aussagen und ich nehme keine dieser Aussagen zurück.“



Scharfe Kritik übte Emde an SPD, Grünen und den Medien. Sie sei „unfreiwillig zur Protagonistin eines gewaltigen Schmierentheaters“ geworden. Dass ihre Person in den Sondierungsgesprächen zur Verhandlungsmasse gemacht werde, bezeichnete sie als „demokratischen Skandal, der aufgeklärt werden muss“. Weder durch „mediale Hetze“ noch durch die Drohung eines Fraktionsausschlusses werde sie sich von ihrer Haltung abbringen lassen.

Zustimmung wird geprüft...

Linke wirft Emde mangelnde Zusammenarbeit vor

Die Vorwürfe der Fraktionsführung gehen inzwischen über Emdes Äußerungen zu Israel hinaus. Fraktionschef Tobias Schulze erklärte im Gespräch mit dem RBB, Emde kooperiere weder mit der Partei auf Bezirks- noch auf Landes- oder Bundesebene. Zudem akzeptiere sie nach Einschätzung der Fraktionsführung die Mandatsträgervereinbarung der Linken nicht. Eine gemeinsame Arbeitsgrundlage sei deshalb nicht gegeben.



Der Fraktionsvorstand hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass Emde in der gegenwärtigen Situation nicht öffentlich für die Fraktion sprechen könne.

Neukölln steht hinter Emde

Innerhalb der Partei ist die Abgeordnete allerdings nicht ohne Unterstützung. Die Neuköllner Bezirksvorsitzende Jorinde Schulz hatte Emde gegen Antisemitismusvorwürfe verteidigt. Auch die innerparteiliche Arbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität stellte sich öffentlich hinter sie. Der Konflikt belastet die Linke ausgerechnet während der Regierungsbildung.



Zuvor hatte die Aufnahme Emdes in die neue Linke-Fraktion für erhebliche Spannungen gesorgt. Nach Darstellung des Grünen-Bundesvorsitzenden Felix Banaszak war vereinbart worden, dass die umstrittene Abgeordnete der Fraktion nicht angehören sollte. Dennoch wurde Emde bei der konstituierenden Sitzung am 13. Oktober aufgenommen.

Emde wurde trotz vorheriger Absprache in die Fraktion aufgenommen

SPD und Grüne unterbrachen daraufhin die Sondierungsgespräche mit der Linken. Streitpunkt war auch eine Erklärung zum Umgang mit Antisemitismus, die sämtliche Mitglieder der Linke-Fraktion unterzeichnet hatten. Diese wich von einer zuvor zwischen den drei Parteien getroffenen Vereinbarung ab. SPD und Grüne forderten die Linke auf, sich an die gemeinsamen Absprachen zu halten.



Inzwischen haben die drei Parteien ihre Sondierungen abgeschlossen und sich auf ein gemeinsames Papier verständigt. SPD und Grüne haben der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bereits zugestimmt. Die Linke will darüber am 31. Oktober entscheiden. Der Konflikt um Emde ist allerdings weiterhin ungelöst.

Emdes direkt gewonnenes Abgeordnetenmandat würde sie auch bei einem Fraktionsausschluss behalten. Sie gewann bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September ihren Wahlkreis in Nord-Neukölln mit 46,2 Prozent der Erststimmen direkt. Für einen Ausschluss Emdes aus der Linke-Fraktion, der nach wie vor diskutiert wird, wäre eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

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