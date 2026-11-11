Erst Emdes Stimmen, jetzt ihr Mandat: Die Linke macht es sich zu einfach

Vanessa Emde gewann in Neukölln mit 46,2 Prozent ein Direktmandat. Nun fordert die Berliner Linke ihren Rückzug. Doch was wusste die Partei schon vor der Wahl? Ein Kommentar.

Vanessa Emde unter Genossen: Sie ist in der Bildmitte zu sehen, mit einem Halstuch um die Schultern.

Der Reflex ist nicht neu: Wird eine Abgeordnete unbequem, fordert die eigene Partei plötzlich ihr Mandat zurück. Im Fall Vanessa Emde zeigt sich das besonders deutlich. Die Berliner Linke hat sie als Kandidatin aufgestellt, sie gewann ihren Wahlkreis – und nun soll sie das Abgeordnetenhaus verlassen. Emde lehnt das ab.

Die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer haben recht, wenn sie sagen, ein Direktmandat sei kein persönlicher Besitz. Nur ist es ebenso wenig Parteibesitz. Artikel 38 der Berliner Verfassung hält fest, dass Abgeordnete Vertreter aller Berliner sind, nicht an Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Ein Mandat lässt sich deshalb nicht per Vorstandsbeschluss zurückholen.

46,2 Prozent für Emde

Vanessa Emde gewann im Wahlkreis Neukölln 1 mit 46,2 Prozent der Erststimmen. Die Wählerinnen und Wähler stimmten für eine Kandidatin der Linken – aber eben auch für Vanessa Emde. Beides gehört zum Ergebnis. Wer jetzt so tut, als habe allein die Partei dieses Mandat errungen, blendet einen Teil der Wahlentscheidung aus.

Erfolg der Linken in Neukölln kam nicht aus dem Nichts

Auch die Linke profitierte von diesem Wahlkampf. In Neukölln erreichte sie 33 Prozent der Zweitstimmen, im Wahlkreis von Emde sogar 50,1 Prozent. Wie viele dieser Stimmen auf Emde persönlich zurückgehen, lässt sich daraus nicht ablesen. Klar ist aber: Sie trat nicht gegen den Willen der Partei an, sondern als deren Kandidatin.

Die Linke kann sich deshalb nicht so einfach von der politischen Mobilisierung distanzieren, die sie vor der Wahl mitgetragen hat. Gerade in Nord-Neukölln waren die Auseinandersetzungen um Palästinasolidarität Teil des politischen Umfelds, in dem Emde kandidierte. Ihre Positionen sind nun für die Parteiführung ein Problem. Die Frage, warum sie dennoch nominiert wurde, bleibt.

Fraktionsausschluss ist nicht Mandatsverzicht

Die Kritik an Emde ist ernst zu nehmen. Ihr wird vorgeworfen, das Existenzrecht Israels infrage zu stellen; die Linke wirft ihr zudem vor, gemeinsame Beschlüsse und Regeln der Fraktion nicht zu akzeptieren. Die Fraktionsspitze bereitet deshalb einen Ausschlussantrag vor. Über eine Zusammenarbeit in der Fraktion kann gestritten und entschieden werden. Das ist aber etwas anderes als die Forderung, ihr Mandat abzugeben.

Der Konflikt belastet die Koalitionspläne

Dass die Parteiführung jetzt Konsequenzen sucht, hat auch mit den Gesprächen über eine rot-grün-rote Koalition zu tun. Der Fall Emde belastet diese Gespräche. Doch politische Schwierigkeiten nach der Wahl entbinden die Linke nicht von der Verantwortung für ihre Entscheidung vor der Wahl: Sie hat Emde aufgestellt und um Stimmen für sie geworben.

Man kann Emdes Positionen zu Israel für inakzeptabel halten – darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass sich die Berliner Linke nicht von einer Abgeordneten lossagen kann, die sie selbst nominiert und als Zugpferd ins Rennen geschickt hat. Zwischen die Partei und Vanessa Emde passt kein Blatt Papier. Auch wenn man sich das im Karl-Liebknecht-Haus gerade sehr anders wünscht.

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