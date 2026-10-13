Der Streit über den Ukraine-Krieg nimmt eine juristische Wendung. Johannes Varwick wehrt sich gegen schwere Vorwürfe, die auch den früheren Bundeswehrgeneral Erich Vad betreffen sollen.

Der Politikwissenschaftler Johannes Varwick hat nach eigenen Angaben Anzeige gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter erstattet. Hintergrund sind Anschuldigungen, die der Außenpolitiker nach Darstellung Varwicks über ihn und den früheren Bundeswehrgeneral Erich Vad erhoben haben soll. Dabei geht es um die Bezeichnungen „Einflussagent Moskaus“ und „Komplize des Massenmords an der Ukraine“.



„Ich mache grundsätzlich politische Auseinandersetzungen nicht zu rechtlichen Streitigkeiten. Aber ich habe Anzeige gegen @RKiesewetter erstattet“, schrieb Varwick am Dienstag auf der Plattform X. Zugleich veröffentlichte der Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Halle-Wittenberg einen Screenshot einer WhatsApp-Nachricht, die er nach eigenen Angaben an Kiesewetter geschickt hatte. Beide kennen sich laut Varwick seit vielen Jahren.

„Es ist traurig zu sehen, wie tief Du gesunken bist“

In der veröffentlichten Nachricht wendet sich Varwick direkt an den CDU-Politiker: „Lieber Roderich, erst jetzt sehe ich, dass Du mich und u.a. Erich Vad im Deutschlandfunk (21.9.26) als ‚Einflussagent Moskaus‘ und als ‚Komplize des Massenmords an der Ukraine‘ bezeichnet hast.“



Varwick reagierte empört auf die ihm zugeschriebenen Vorwürfe. „Das ist empörend und wie Du ganz genau weißt auch inhaltlich vollkommen abwegig“, schrieb der Politikwissenschaftler.



Deutlich wurde Varwick auch in seiner persönlichen Enttäuschung über Kiesewetter: „Es ist traurig zu sehen, wie tief Du gesunken bist.“

Zustimmung wird geprüft...

Er werde rechtlich klären lassen, ob die Äußerungen zulässig seien. „Ich habe deshalb Anzeige gegen Dich erstattet – und werde dies auch öffentlich machen“, heißt es in der WhatsApp-Nachricht.

Deutschlandfunk-Beitrag über Kiesewetter als Auslöser

Als Ursprung der beanstandeten Äußerungen nennt Varwick eine Deutschlandfunk-Sendung vom 21. September. An diesem Abend besprach der Journalist Marcus Pindur im Literaturmagazin Andruck Kiesewetters Buch „Was wollen wir? Was können wir? Deutschlands Rolle in der globalen Machtverschiebung“. Die rund sechsminütige Buchrezension ist weiterhin abrufbar. Die von Varwick benannten Sequenzen sind dort Stand 13. Oktober nicht zu hören.



Ob Kiesewetter die ihm zugeschriebenen Aussagen tatsächlich in diesem Wortlaut getroffen hat und in welchem Zusammenhang sie stehen, konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden. Eine Stellungnahme des CDU-Politikers zu Varwicks Anzeige lag zunächst nicht vor.

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter: Der Bundestagsabgeordnete soll Varwick als „Komplize des Massenmords an der Ukraine“ bezeichnet haben. © Marijan Murat/dpa

Kiesewetter und Varwick streiten seit Jahren über den Ukraine-Krieg

Der Konflikt zwischen Varwick und Kiesewetter reicht weit zurück. Beide vertreten seit Beginn des Ukraine-Kriegs grundsätzlich unterschiedliche sicherheitspolitische Positionen.



Varwick plädiert für diplomatische Verhandlungen und warnt vor den Gefahren einer militärischen Eskalation. Kiesewetter fordert dagegen eine deutlich umfassendere militärische Unterstützung der Ukraine und hält wirtschaftlichen sowie militärischen Druck auf Russland für notwendig.



Bereits im Februar 2023 waren beide in der ZDF-Talkshow Markus Lanz heftig aneinandergeraten. Varwick warnte damals vor einem langen Abnutzungskrieg und kritisierte weitere Waffenlieferungen. Kiesewetter widersprach und betonte, dass Russland als Angreifer für den Krieg verantwortlich sei.



„Nicht die Waffenlieferungen eskalieren den Krieg, sondern Putin eskaliert den Krieg“, sagte Kiesewetter damals.

Auch mit dem früheren Bundeswehrgeneral Erich Vad, der während der Kanzlerschaft Angela Merkels als militärpolitischer Berater tätig war, führte Kiesewetter wiederholt öffentliche Auseinandersetzungen. Im Mai 2026 stritten beide erneut bei Markus Lanz über Waffenlieferungen, militärische Risiken und mögliche Verhandlungen mit Russland.



Vad warnte damals davor, dass Deutschland bei einer weiteren Eskalation in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden könnte. Kiesewetter hielt ihm entgegen, die Ukraine benötige militärische Stärke, um Russland zu einem Rückzug zu bewegen.

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