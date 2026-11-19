Sandra Hüller als Erika Mann und Hanns Zischler als ihr Vater Thomas Mann in einer Szene aus Paweł Pawlikowskis Film „Vaterland“.

Im Sommer 1949 reiste Thomas Mann nach Deutschland, in ein Land, das die Westalliierten und die Sowjetunion unter sich aufgeteilt hatten. Anlass war der 200. Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes. Mann hatte Nazideutschland 1933 verlassen und war später nach Amerika emigriert. Nun fuhr er zuerst nach Frankfurt, in Goethes Geburtsstadt, und nahm in der Paulskirche den Goethepreis der Stadt entgegen. Danach ging es nach Weimar, wo Goethe als Geheimer Rat gewirkt und viele seiner Hauptwerke geschrieben hatte, darunter den „Faust“. Dort erhielt Mann den Goethe-Nationalpreis.

Ein Besuch als Politikum

Gleich zu Beginn hatte Mann erklärt: „Ich kenne keine Zonen. Mein Besuch gilt Deutschland selbst, Deutschland als Ganzem und keinem Besatzungsgebiet.“ Nach der Reise schrieb der Literaturnobelpreisträger von 1929 in der New York Times über seine Eindrücke. Der Besuch hatte so viel Streit ausgelöst, dass Mann in Westdeutschland unter Polizeischutz stand.

„Seltsamerweise haben meine Existenz und die Reaktion darauf in Deutschland eine gewisse symbolische Bedeutung angenommen“, schrieb er. „Die Diskussion darüber, die viel zu häufig geführt wird, trägt kaum noch den Charakter literarischer Kritik. Sie ist zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Auffassungen von Deutschland geworden, zu einem Streit über den Weg in Deutschlands Zukunft.“

Ein Roadmovie in Schwarz-Weiß

In seinem herausragenden neuen Schwarz-Weiß-Film „Vaterland“ folgt der Regisseur Paweł Pawlikowski Manns Reise in die Heimat nach Jahren des Exils. Der Film ist eine Art Roadmovie: Manns verwegene Tochter Erika, einst erfolgreiche Rallyefahrerin, chauffiert den Vater in einem glänzenden neuen Buick, einem Sinnbild amerikanischer Wirtschaftskraft, durchs Land. Hanns Zischler spielt Thomas Mann, Sandra Hüller seine Tochter.

Thomas Mann und seine Tochter Erika bei einer privaten Vorführung von „Königliche Hoheit“ am 21. Dezember 1953 in Zürich. Im Hintergrund steht Regisseur Harald Braun, der Manns Roman verfilmte. © imago stock&people

Feinsinnig und atmosphärisch dicht erkundet der Film beides, das Erbe der NS-Zeit und den beginnenden Kalten Krieg. Er zeichnet ein überzeugendes, behutsam fiktionalisiertes Porträt eines Schriftstellers, der sich durch politisch aufgewühltes Fahrwasser bewegen muss. In Cannes wurde Pawlikowski dafür im Mai als bester Regisseur ausgezeichnet.

Vom Unpolitischen zum Republikaner

Mann hatte allen Grund zur Vorsicht. Sein erster Ausflug in die Verbindung von Literatur und Politik fiel in den Ersten Weltkrieg. In den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ verteidigte er ausufernd und grantig ein antiwestliches Deutschland. Das Buch wurde ihm später peinlich. Nach Kriegsende, als die NS-Bewegung aufkam, wandelte sich Mann zum Verteidiger der Weimarer Republik.

Die Argumente für und gegen den Autoritarismus verhandelte er 1924 in seinem berühmten Roman „Der Zauberberg“. Über weite Strecken streiten darin der Jesuit Naphta, ein Verfechter revolutionärer Gewalt, und der idealistische Aufklärer Lodovico Settembrini, dem Manns Bruder Heinrich als Vorbild diente. Naphtas Bekenntnis „Was unsere Zeit braucht, was sie verlangt, was sie sich schaffen wird, das ist – der Terror“ teilt Mann erkennbar nicht. Zugleich deutet er an, dass Settembrinis wohlmeinender, aber hilfloser Humanismus am Ende unterliegen könnte.

Der Appell an die Vernunft

Sechs Jahre später stellte sich Mann offen gegen die Nationalsozialisten. Bei der Reichstagswahl im September 1930 waren sie mit einem Schlag zur zweitstärksten Partei aufgestiegen. Im Oktober hielt Mann im Berliner Beethovensaal seine „Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft“. Darin beschrieb er die NS-Bewegung als „Riesenwelle exzentrischer Barbarei und primitiv-massendemokratischer Jahrmarktsrohheit“. SA-Leute und die rechten Schriftsteller Arnolt Bronnen und Ernst Jünger störten die Rede mit Zwischenrufen.

Exil und „Weimar unter Palmen“

Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, blieb Mann in der Schweiz, seine Familie folgte ihm bald. Seine Frau Katia stammte aus der jüdischen Münchner Familie Pringsheim, nach den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 galten die gemeinsamen Kinder deshalb als „Mischlinge“. 1936 bürgerte das Regime Mann aus.

Nach seiner Übersiedlung in die USA 1938 wurde Mann zur führenden Figur des deutschen Exils. „Wo ich bin, ist Deutschland“, erklärte er. Für Amerika hatte er schon lange eine Schwäche. In seinem satirischen Roman „Königliche Hoheit“ von 1909 rettet der amerikanische Milliardär Samuel Spoelmann das deutsche Großherzogtum Grimmburg vor dem Bankrott. Eine ähnliche Figur, Henry Bloomfield, lässt übrigens der österreichische Schriftsteller Joseph Roth 1924 in seinem Roman „Hotel Savoy“ auftreten.

Thomas Mann mit seiner Frau Katia (links) und seiner Tochter Erika an Bord der „Île de France“ am 24. April 1937. © CPL Archives/Everett Collection via www.imago-images.de

In Kalifornien lebte Mann in jener Emigrantenkolonie, die man „Weimar unter Palmen“ nannte. Von dort sprach er für die BBC die Radioansprachen „Deutsche Hörer!“, die nach Deutschland gesendet wurden und das NS-Regime scharf angriffen.

Der Streit um die innere Emigration

1945 hielt Mann den Deutschen in seinem offenen Brief „Warum ich nicht nach Deutschland zurückgehe“ ihre kollektive Verantwortung für die NS-Verbrechen vor. Mehrere Schriftsteller, die in Deutschland geblieben waren, reagierten gereizt. Sie beriefen sich auf ihre „innere Emigration“ und warfen Mann vor, Deutschland im Stich gelassen zu haben.

Der Film greift diesen Vorwurf gleich zu Beginn auf. Mann pariert ihn mühelos: Wäre er im Dritten Reich geblieben, könnte er die Frage jetzt gar nicht beantworten.

Die Ohrfeige für Gründgens

In einer eindringlichen Szene spricht Erikas früherer Ehemann sie bei einem Empfang für ihren Vater in Frankfurt an: der berühmte Schauspieler Gustaf Gründgens, gespielt von Joachim Meyerhoff. In den Zwanzigerjahren hatte Gründgens sich für den Kommunismus begeistert, im Dritten Reich stieg er zum Günstling Hermann Görings auf. Erikas Bruder Klaus Mann porträtierte ihn 1936 in seinem Roman „Mephisto“ als Inbegriff der Kapitulation deutscher Künstler vor dem NS-Regime. Seine Hauptfigur Hendrik Höfgen, heißt es dort sinngemäß, sei in seinen Ehrgeiz eingeschlossen wie in eine Gefängniszelle, unersättlich, unermüdlich und stets in äußerster hysterischer Anspannung. Er ergreife ein Schicksal, das ihm außergewöhnlich erscheine, in Wahrheit aber nur eine vulgäre Arabeske am Rande eines zum Scheitern verurteilten Unternehmens sei.

Im Film versucht Gründgens, Erikas Mitgefühl zu wecken, und erzählt von seiner Haft in einem sowjetischen Internierungslager nach Kriegsende. Erika ohrfeigt ihn.

Umworben von Ost und West

Thomas Mann ließ sich weder vom Westen noch vom Osten Deutschlands vereinnahmen. Im Film drängt ihn Johannes R. Becher, der spätere Kulturminister der DDR, die Leitung der Akademie der Künste zu übernehmen. Mann lehnt ab. Sein Bruder Heinrich, lebenslang Sozialist und selbst ein begabter Romancier, sei die passendere Wahl. Becher lässt jedoch keinen Zweifel daran, wen er sich wünscht: den Größten von allen, Thomas Mann.

Bach in der Ruine

Erst gegen Ende des Films bekommt Manns Aura erhabener Distanz Risse. Mit Erika betritt er eine ausgebombte Kirche. Eine Orgel setzt zögernd zu Bachs „Jesus bleibet meine Freude“ ein, und Mann weint.

Ein bewegender Schluss für einen Film, der daran erinnert, dass die Wunden des Dritten Reichs bis heute nicht ganz verheilt sind. Trotz der Wiedervereinigung ist Deutschland, wie die jüngsten Wahlen gezeigt haben, so gespalten zwischen Ost und West wie eh und je.

Jacob Heilbrunn ist Nonresident Senior Fellow am Eurasia Center des Atlantic Council, Herausgeber der Zeitschrift The National Interest und Editor-at-Large des Jerusalem Strategic Tribune. 2024 erschien sein Buch „America Last: The Right’s Century-Long Romance with Foreign Dictators“.

Dieser Artikel erschient zuerst in englischer Sprache im Jerusalem Strategic Tribune.

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