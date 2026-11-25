Berliner Haushalte müssen sich auf höhere Stromkosten einstellen: Der Grundversorger Vattenfall dreht an der Preisschraube. Auch in anderen Regionen Deutschlands wird Strom teurer.

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Der Berliner Grundversorger Vattenfall erhöht zum Februar 2027 die Strompreise. Im Grundversorgungstarif steigt der Verbrauchspreis von derzeit 37,93 Cent auf 42,44 Cent pro Kilowattstunde, wie das Unternehmen mitteilte. Das entspricht einer Zunahme um rund zwölf Prozent. Zuletzt hatte Vattenfall die Preise im April gesenkt.

Ein durchschnittlicher Berliner Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.200 Kilowattstunden zahle dann nach Unternehmensangaben etwa 8,27 Euro mehr pro Monat. Alle betroffenen Haushalte sollen im Dezember Post mit Informationen zur Preisänderung erhalten. Der vom Verbrauch unabhängige Grundpreis bleibe stabil. Kunden mit einem Sondertarif seien weiterhin durch ihre vertraglich vereinbarte Preisgarantie geschützt, teilte Vattenfall mit.

Steigende Netzentgelte und höhere Beschaffungskosten

Als Grund für die Anhebung nannte der Versorger steigende Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises ausmachen, sowie höhere Beschaffungskosten. Eine mögliche Senkung der Stromsteuer würde auf der individuellen Jahresrechnung der Kundinnen und Kunden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt, hieß es weiter.

Auch andernorts wird Strom teurer

Verbraucherinnen und Verbraucher mit Grundversorgungstarifen müssen rund um den Jahreswechsel nicht nur in Berlin mehr für Strom und Gas zahlen. Laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox haben die regionalen Grundversorger beim Strom für Dezember, Januar und Februar bislang 329 Preiserhöhungen von durchschnittlich acht Prozent angekündigt.

Von den steigenden Preisen seien hochgerechnet etwa 3,7 Millionen Haushalte betroffen, die noch in der örtlichen Stromgrundversorgung beliefert werden, teilte das Portal mit. Zuletzt hätten unter anderem EnBW, EWE, Rheinenergie und Mainova bekanntgegeben, ihre Strompreise anzuheben. (mit dpa)

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