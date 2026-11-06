Berliner Wirtschaft

VBKI-Auktion bringt 600.000 Euro für Lesepaten, Schulsport und Berliner Kultur

Bei der VBKI-Gala in Berlin wurden Werke der Künstler Alicja Kwade, Cornelia Schleime und Rainer Fetting versteigert. Der Erlös hilft Kindern und jungen Talenten.

Foto von Autor/Autorin: Liudmila Kotlyarova
Liudmila Kotlyarova
2 Min
Die VBKI-Auktionsgala findet alle zwei Jahre statt – in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal.

Die VBKI-Auktionsgala findet alle zwei Jahre statt – in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal.

© VBKI/Bernd Brundert

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Eine Auktion des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) hat 600.000 Euro für gemeinnützige Projekte eingebracht. Unterstützt werden vor allem die Berliner Lesepaten, das Schulprojekt „Sport macht Schule“ und der VBKI-Preis Berliner Galerien.

Die Berliner Lesepaten unterstützen Kinder und Jugendliche beim Lesenlernen. „Sport macht Schule“ fördert Bewegung, Fairness und Zusammenhalt an Berliner Schulen. Der Galerienpreis zeichnet seit zehn Jahren aufstrebende Berliner Galerien aus.

Nach Angaben des VBKI kamen am Mittwochabend rund 150 Gäste zur sechsten Auktionsgala in den Apollosaal der Staatsoper Unter den Linden. Wie die Gesamtsumme auf die einzelnen Projekte verteilt wird, teilte der Verein nicht mit.

Geld fließt auch an Opern- und Orchesterprojekte

Mit dem Erlös sollen auch weitere kulturelle Einrichtungen unterstützt werden. Dazu gehören das Kinderopernhaus Berlin, die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker und die Kurt-Sanderling-Akademie des Konzerthausorchesters Berlin. Unterstützt wird außerdem die Hajde! Stiftung, die mit Ateliers, Stipendien und Ausstellungsräumen die Kunstszene im Kosovo fördert.

Den Erlös erzielte der VBKI mit Kunstwerken und besonderen Kulturterminen. Unter der Leitung von Auktionator Robert Ketterer und gemeinsam mit VBKI-Ehrenpräsident Markus Voigt kamen Arbeiten von Alicja Kwade, Petrit Halilaj, Cornelia Schleime und Rainer Fetting unter den Hammer. Die Gäste boten außerdem auf ein Privatkonzert im Konzerthaus Berlin sowie den Besuch einer „Tannhäuser“-Hauptprobe in der Staatsoper.

„Berlin braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und selbst mit anpacken“, erklärte VBKI-Präsident Harald Christ. Die Einnahmen sollten Kindern und Jugendlichen helfen, junge Talente fördern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

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