Erstmals seit der Entmachtung von Staatschef Nicolás Maduro Anfang des Jahres hat die venezolanische Opposition landesweit demonstriert. Die Kundgebungen richten sich gegen die schleppenden Gespräche zwischen Übergangsregierung und einem Teil der Opposition – und offenbaren zugleich interne Konflikte um Oppositionsführerin María Corina Machado.



Tausende Menschen gingen am Donnerstag in mehreren venezolanischen Städten auf die Straße, um einen Termin für Präsidentschaftswahlen und die Freilassung politischer Gefangener zu fordern. In Caracas versammelten sich nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP rund 2000 Demonstrierende auf der Plaza Venezuela und hielten Plakate in die Höhe, auf denen sie Wahlen verlangten.



Auch im Bundesstaat Táchira an der Grenze zu Kolumbien gab es eine Kundgebung. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters fanden weitere Proteste in Valencia, Maracay, San Cristóbal und Maracaibo statt. Aufgerufen hatte die Bewegung Vente Venezuela der Friedensnobelpreisträgerin Machado.

Machado hatte Venezuela heimlich verlassen

Die Demonstranten verlangten einen neuen, unabhängigen Nationalen Wahlrat sowie die Rückkehr Machados, die im Exil in Panama lebt. Sie hatte Venezuela heimlich verlassen, um vor einem Jahr in Oslo den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen. Nach Angaben ihrer Partei Vente Venezuela wurde sie bereits mehrfach an einer Rückkehr gehindert.



Die oppositionelle Parteienkoalition Plataforma Unitaria Democrática schloss sich dem Aufruf an. Als möglichen Wahltermin nannten Redner den 24. Juli 2027, den Geburtstag des Unabhängigkeitshelden Simón Bolívar.

Verhandlungen ohne Fortschritt beim Wahltermin

Die von Washington unterstützten Gespräche zwischen der Übergangsregierung unter Delcy Rodríguez und einem Teil der Opposition um Dinorah Figuera gingen Mitte Oktober in eine dritte Runde, ohne dass ein Wahltermin festgelegt wurde. Beide Seiten bekräftigten dabei ihren Willen, Präsidentschaftswahlen abzuhalten.



Das US-Außenministerium begrüßte die Gespräche; diese legten die Grundlage für freie und glaubwürdige Wahlen, erklärte ein Sprecher. Rodríguez hatte das Amt übernommen, nachdem das US-Militär Maduro Anfang Januar in Caracas gefangengenommen und in die USA gebracht hatte. Dort soll ihm und seiner Frau der Prozess wegen „Drogenterrorismus“ und Foltervorwürfen gemacht werden.



US-Präsident Donald Trump erklärte nach Maduros Sturz, Venezuela stehe nun unter der Kontrolle der USA. Zuletzt sagte er, es sei zu früh, über Wahlen zu entscheiden. Figuera hatte zu Beginn der Gespräche im August einen neuen Wahlrat bis Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Nach Berichten der Zeitung El País wird inzwischen von Ende 2027 oder 2028 ausgegangen.

Machado nicht an Verhandlungen beteiligt

Machado ist nicht in die Verhandlungen einbezogen. Gegenüber der New York Times sagte sie, dies geschehe bewusst. Auch aus Teilen der venezolanischen Linken kommt Kritik an ihrem Kurs: Der Publizist Italo Urdaneta warf ihrem Umfeld im Portal Aporrea vor, mit Straßenprotesten vorgezogene Wahlen erzwingen zu wollen, ohne Justiz und Wahlbehörde zuvor zu reformieren. Milton D'León von der Liga de Trabajadores por el Socialismo kritisierte Machados Nähe zu Washington und ihre Haltung zu Ölgeschäften mit US-Unternehmen.

Hintergrund der Proteste ist die umstrittene Präsidentschaftswahl vom Sommer 2024, bei der sich Maduro zum Sieger erklärt hatte. Es folgte eine Welle der Repression, bei der 28 Menschen getötet wurden. Zahlreiche Oppositionelle gingen ins Exil. Machado war eine Kandidatur von den venezolanischen Behörden damals untersagt worden.



Nach Ende der Kundgebung am Donnerstag meldete Vente Venezuela die Festnahme von sieben Personen, die Lautsprecherwagen gefahren hatten. Eine unabhängige Bestätigung lag zunächst nicht vor. Die Menschenrechtsorganisation Foro Penal zählt weiterhin mehr als 320 politische Gefangene im Land. Die Regierung bestreitet das.

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