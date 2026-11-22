Die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten nach Donald Trump sind gleichbleibend schlecht. Auf den Straßen versammeln sich selbsternannte Ur-Amerikaner, um breitbeinig mehr Rechte einzufordern. An den Grenzen der republikanischen Bundesstaaten müssen Frauen in Becher pinkeln, um zu beweisen, dass sie nicht schwanger auf dem Weg zu einer der letzten Abtreibungskliniken sind. Und in den Städten patrouillieren schwer bewaffnete Einheiten, um Leute aus ihren Wohnungen zu zerren, die nicht ins Bild dieser faschistoiden Gesellschaft passen.
Zukunftsvision
„Vera oder die Wahrheit über Amerika“: Alles steckt voller Geheimnisse
Der amerikanisch-russische Autor Gary Shteyngart hat einen Zukunftsroman über die USA geschrieben. Man kann ihn als Karikatur der Gegenwart lesen. Die Kritik.
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Gary Shteyngart ist ein sehr produktiver Schriftsteller – und schon vielfach ins Deutsche übersetzt.
© Francesco Gattoni/imago