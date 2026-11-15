Veranstaltungsreihe „KI verstehen“: Stadtbibliothek lädt zum Ausprobieren ein

Die Stadtbibliothek Treptow-Köpenick bietet kostenlose Workshops für Senioren sowie eine Diskussionsrunde rund um gesellschaftliche Folgen der neuen Technologie an.

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Die Stadtbibliothek Treptow-Köpenick lädt ab dem 20. November 2026 zur kostenfreien Veranstaltungsreihe „KI verstehen“ ein. Das Angebot hat das Ziel, die oft komplexe Technologie niedrigschwellig einzuordnen, verständlich zu erklären und gemeinsam im Bezirk zu diskutieren.

Nachdem sich erste Workshops bereits an Kinder richteten, stehen im November Angebote für Erwachsene im Fokus. Speziell an Frauen ab 60 Jahren richten sich zwei praktische Workshops am 20. November in der Mittelpunktbibliothek Köpenick sowie am 26. November in der Alten Feuerwache Treptow. Ohne Vorkenntnisse können Teilnehmerinnen dort KI-Anwendungen spielerisch ausprobieren und eigene Erfahrungen austauschen.

Ergänzend dazu findet am 25. November in Köpenick eine Diskussionsrunde zum Thema „KI: Macht, Mythen, Missverständnisse“ statt.

Die Reihe entsteht in Kooperation mit lokalen Partnern wie dem CoderDojo Schöneweide e.V., dem FCZB e.V. sowie SUPERRR. Finanziert wird das Projekt aus dem Bibliotheksstärkungsfonds 2026. Da die Plätze begrenzt sind, wird für alle Termine um eine vorherige telefonische oder schriftliche Anmeldung in der jeweiligen Bibliothek gebeten.

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