„Verbiete ich meinem Sohn“: Hummels kritisiert Lennart Karls Provokations-Jubel

Es war das wichtigste Tor des Abends. In der 54. Minute nahm Lennart Karl Atlético-Verteidiger Robin Le Normand im Strafraum den Ball ab und lupfte ihn über Jan Oblak. Der FC Bayern gewann am Ende 2:0 in Madrid, zum ersten Mal überhaupt bei Atlético.



Gesprochen wird seitdem aber vor allem über das, was nach dem Tor passierte. Karl legte sich die Hände an die Ohren und machte mit dem Mund Plapperbewegungen. Zuvor hatte er mit beiden Händen Fingerpistolen geformt. Laut Abendzeitung zielte er damit in Richtung der Heimfans.



Die Botschaft war eindeutig: Redet ruhig weiter. Gemeint waren wohl auch Leute aus dem eigenen Verein.

Mats Hummels: „Meinem Sohn verbiete ich den Jubel“

Am deutlichsten wurde Mats Hummels. Der Weltmeister von 2014, inzwischen Experte bei Prime Video, sagte, solche Gesten sehe man „viel zu oft“. Seinem achtjährigen Sohn verbiete er diesen Jubel, berichten unter anderem ran und t-online.



Die Kritik ist berechtigt, denn ein 18-Jähriger in der Champions League ist ein Vorbild, ob er will oder nicht. Sie greift aber zu kurz. Der Jubel war die Antwort auf eine Debatte, die der FC Bayern selbst angezettelt hat.



Unglücklich war auch das Timing. Vor dem Anpfiff hatte das Stadion in einer Schweigeminute an Jesús de Miguel erinnert. Der Profi des Zweitligisten CD Teneriffa war am Morgen nach einem Zusammenprall auf dem Platz gestorben. Mit dem Unglück hatte Karls Geste nichts zu tun, an diesem Abend wirkte sie dennoch besonders deplatziert.

Hoeneß und Eberl: Die Kritik an Lennart Karl

Karl war nach der vergangenen Saison mit neun Toren und acht Vorlagen als nächster deutscher Star gehandelt worden. Dann verpasste er die WM mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel und lief nach seiner Rückkehr seiner Form hinterher.



Statt das intern zu regeln, ging die Klubführung an die Öffentlichkeit. Uli Hoeneß kündigte in der Welt am Sonntag ein „ernstes Gespräch“ an. Karl sei „noch lange kein Superstar“, junge Spieler bräuchten Demut und auch Druck. Schon im Frühjahr hatte der Ehrenpräsident Karls pinkfarbenes Outfit beim Spiel gegen Real Madrid öffentlich gerügt.



Sportvorstand Max Eberl sagte nach dem Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg, Karl müsse auf dem Platz zeigen, „dass er wieder herauskommt aus diesem Loch“. Abseits des Rasens gebe es „den einen oder anderen Fehltritt“.



Bemerkenswert: Trainer Vincent Kompany hatte Karl zuvor ausdrücklich in Schutz genommen. Dass der Teenager nach den Verletzungen nicht an die Vorsaison anknüpfe, sei in Ordnung, er mache sich keine Sorgen.

Michael Ballack: Bayern macht Karl „zur Zielscheibe“

Gegen die Klubspitze stellte sich Karls Berater Michael Ballack. Vor dem Spiel gegen Dortmund sagte er bei DAZN, Hoeneß’ Kritik am Auftreten sei legitim. Es sei aber auch klar, dass der Ehrenpräsident Karl „öffentlich zur Zielscheibe“ mache. Eberls Einschätzung nannte er angesichts steigender Leistungen „unverständlich“.



Vor Madrid redeten also alle über Karl, nur er selbst nicht. Mit seinem Jubel hat er nun geantwortet, ohne ein Wort zu verlieren.

Bayern-Reaktionen: Niemand hat etwas gesehen

Nach dem Spiel wollte plötzlich niemand mehr reden. Eberl gab an, den Jubel nicht mitbekommen zu haben, weil er selbst gefeiert habe. Aaron Danks, der den erkrankten Kompany vertritt, sah die Szene nach eigener Aussage ebenfalls nicht und lobte Karls mentale Stärke. Tom Bischof wusste nicht, was die Geste bedeuten sollte.



Kapitän Manuel Neuer sagte, es gebe nichts zu diskutieren. Karl selbst sprach in den Katakomben nicht mit Journalisten, weitere Fragen zum Jubel wollte der Klub laut ran unterbinden.



Darin liegt der Widerspruch: Dieselbe Klubführung, die Karls Auftreten öffentlich zum Thema gemacht hat, erklärt das Thema jetzt für erledigt.

Was der Fall Lennart Karl über den FC Bayern zeigt

Ein Verein, der ein Talent öffentlich zur Demut ermahnt, darf sich über eine öffentliche Antwort nicht wundern. Wer einen Teenager über Zeitungsinterviews erzieht, bekommt die Reaktion eben nicht im Büro, sondern im vollen Stadion.



Karls Geste war unnötig und als Vorbild für Kinder schlecht. Das größere Versäumnis liegt aber beim Klub. Bayern hat ein Problem mit seinem Talent zu einer öffentlichen Debatte gemacht, statt es intern zu klären.



Die nächste Bühne kommt schnell: Am 13. November spielt die Nationalmannschaft in der Nations League gegen Serbien, drei Tage später gegen die Niederlande. Ob Karl dabei ist, dürfte mehr über seine Form verraten als jede Geste.

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