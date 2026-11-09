13-jährige Lisa T. aus Marzahn getötet: Verdächtiger ist 22-jähriger Mann

Der Verdächtige im Fall der getöteten Lisa T. ist offenbar ein 22-jähriger Deutscher. Was bisher bekannt ist.

Polizei steht vor dem leerstehenden Haus, in dem am 08.11.2026 die Leiche der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin-Marzahn entdeckt worden war.

Der mutmaßliche Entführer und Verdächtige im Fall der getöteten 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 22-jähriger Mann. Er soll nach dpa-Informationen die deutsche Staatsangehörigkeit haben.



Die Schülerin galt seit Dienstag als verschwunden. Am Sonntagnachmittag entdeckten Einsatzkräfte ihren Leichnam in einem leerstehenden Haus bei Bad Freienwalde, rund 50 Kilometer östlich von ihrem Zuhause.

22-Jähriger versuchte, sich mit Schusswaffe zu töten

Den Tatverdächtigen fasste die Polizei noch am Fundort. Er hatte sich nach ersten Erkenntnissen selbst lebensgefährlich verletzt. Der 22-Jährige soll versucht haben, sich mit einer Schusswaffe zu töten, als Polizisten das Haus kontrollierten. Er befindet sich laut Staatsanwaltschaft in einem kritischen Zustand und wird in einem Krankenhaus behandelt. Wie das Mädchen ums Leben kam, war laut Staatsanwaltschaft zunächst unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Nach gemeinsamen Angaben von Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft wurden die Brandenburger Einsatzkräfte gegen 12 Uhr informiert, dass sich Unbefugte Zugang zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus verschafft hätten. Bei der Überprüfung stießen die Beamten auf den Leichnam und den schwer verletzten Mann.

Lisa T. hatte ihr Wohnhaus in Marzahn am Dienstag, dem 3. November, gegen 7.20 Uhr verlassen. Sie wollte zur Schule fahren, kam dort aber nie an. Die Berliner Polizei ging bald davon aus, dass sich die 13-Jährige nicht freiwillig entfernt hatte. Die Mordkommission übernahm und ermittelte schnell wegen des Verdachts eines Kapitalverbrechens.

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