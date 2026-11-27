Bei einem Drohnenangriff in Kuwait sterben zwei Italiener. Der Iran weist eine Beteiligung zurück. Irans Außenminister spricht von einem „vorgefertigten Rezept für einen Krieg“.

Nach dem Tod zweier Italiener in Kuwait bei einem Drohnenangriff hat der Iran eine Beteiligung zurückgewiesen. Irans Militärsprecher Abolfazl Schekarchi hatte laut iranischen Staatsmedien bestritten, dass iranische Streitkräfte eine wichtige Einrichtung in Kuwait angegriffen hätten, wie Reuters berichtete. Auch die iranische Botschaft in Rom wies Berichte über einen iranischen Angriff nach Angaben der Nachrichtenagentur auf X zurück.



Kuwaits Verteidigungsministerium hatte Reuters zufolge zunächst einen iranischen Drohnenangriff auf eine „wichtige Einrichtung“ gemeldet und zunächst von vier Verletzten gesprochen. Später bestätigte es den Tod zweier Italiener. Zudem seien ein pakistanischer und ein kuwaitischer Staatsangehöriger verletzt worden.

Techniker von Rheinmetall getötet

Die beiden Getöteten waren Techniker von Rheinmetall Italia, teilte das italienische Außenministerium mit. Demnach arbeiteten sie in Kuwait an der Wartung von Radarantennen des Luftabwehrsystems Skyguard, das bei den kuwaitischen Streitkräften im Einsatz ist. Außenminister Antonio Tajani verfolge die Situation und spreche den Familien sein Beileid aus, hieß es.



Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte in einer Stellungnahme auf X: „In Telefongesprächen mit meinen italienischen und kuwaitischen Amtskollegen habe ich mein Beileid zum Tod italienischer Staatsbürger in Kuwait ausgesprochen.“ Er bezeichnete den Vorfall als „verdächtig“. Er wirke wie „ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg“. Der Iran sei bereit, mit Kuwait und Italien bei der Aufklärung des Vorfalls zusammenzuarbeiten.

Tajani sagte laut Reuters, er werde bei der iranischen Botschaft Beschwerde gegen den Vorfall einlegen. Zugleich mahnte er zur Vorsicht: Es gebe keinen Grund, arabische Nachbarstaaten Irans anzugreifen, die nicht am Krieg beteiligt seien.

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