Prozess

Vergewaltigung: Russell Brand zu mehr als 10 Jahren Haft verurteilt

Nach dem Schuldspruch gegen den Schauspieler und früheren Comedian endet ein Prozess, der seit Bekanntwerden der Vorwürfe 2023 für großes Aufsehen gesorgt hatte.

Marcus Weingärtner Enno Kramer
2 Min
Muss für Jahre hinter Gitter: Russell Brand

Muss für Jahre hinter Gitter: Russell Brand

© BROOK MITCHELL/AFP

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Der britische Schauspieler und frühere Comedian Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das verkündete der Richter im Londoner Southwark Crown Court.

In zwei Fällen von Vergewaltigung und einem Fall versuchter sexueller Nötigung wurde er freigesprochen. Die Vorwürfe beziehen sich auf Taten aus den Jahren 2004 bis 2009.

Konkret wurde Brand wegen sexueller Nötigung einer Frau während einer Geburtstagsfeier in einer Londoner Bar im Jahr 2004 verurteilt. In den Jahren 2004 oder 2005 soll er außerdem eine Frau, die in einem Londoner Radiosender arbeitete, geküsst und unsittlich berührt haben.

Eine weitere Verurteilung betrifft die Vergewaltigung eines Fans, den Brand 2009 hinter der Bühne einer seiner Comedy-Shows kennengelernt hatte. Im selben Jahr nötigte er nach Überzeugung der Jury eine weitere Frau während der Aufzeichnung eines Werbespots sexuell.

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Die Vorwürfe gegen den Comedian waren 2023 öffentlich geworden. Brands Anwälte hatten im Prozess die Glaubwürdigkeit der Frauen infrage gestellt. Sie argumentierten, dass diese erst Jahre nach den mutmaßlichen Übergriffen und nach der Ausstrahlung eines Dokumentarfilms im Jahr 2023 zur Polizei gegangen seien.

Brand selbst sagte vor Gericht, der Prozess habe verheerende Auswirkungen auf sein Leben und seine Familie gehabt: „Mein ganzes Leben wurde von diesen Ereignissen, diesen Anschuldigungen, diesen Vorwürfen bestimmt.“

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