„Verhätschelte Kinder, schwache Eltern“: Weihnachtsspot von John Lewis erzürnt die Briten

Der neue Weihnachtsspot der Einzelhandelskette John Lewis mit Kristin Scott Thomas sorgt für einen Shitstorm. Piers Morgan spricht gar von der vielleicht schlechtesten Werbung aller Zeiten.

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Die Oxford Street in London: Hier macht auch John Lewis sein Weihnachtsgeschäft.

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John Lewis ist eine traditionsreiche britische Einzelhandelskette, die vor allem für ihre hochwertigen Warenhäuser, ihr gehobenes Sortiment und ihren guten Kundenservice bekannt ist. Das Unternehmen gehört zu den bekanntesten Handelsmarken Großbritanniens.



Gegründet wurde das erste Geschäft 1864 von John Lewis in der Londoner Oxford Street. Heute reicht das Sortiment in den Stores von Mode, Kosmetik und Möbeln über Haushaltswaren bis zu Elektronik und Technik.

Bekannt ist John Lewis auch für seine emotionalen Weihnachtskampagnen, die in Großbritannien jedes Jahr ein großes Medienthema sind und beinahe Kultstatus genießen.

Mit Spannung erwartet: Weihnachtsspots von John Lewis

Die Kampagnen werden jedes Jahr mit Spannung erwartet, in Zeitungen besprochen, millionenfach angesehen und in sozialen Netzwerken diskutiert. John Lewis verkauft in seinen Weihnachtsfilmen nicht einfach Produkte, sondern erzählt kleine, aufwendig produzierte Geschichten über Liebe, Einsamkeit, Freundschaft, Familie und das Schenken. Häufig gibt es dazu eine emotional aufgeladene Coverversion eines bekannten Popsongs.

Der John Lewis Flagship Store in der Londoner Oxford Street © Vuk Valcic/Imago

2018 spielte Elton John in „The Boy and the Piano“ seinen Hit „Your Song“. Der Film erzählte rückwärts seine Lebensgeschichte und zeigte, wie er als Kind zu Weihnachten sein erstes Klavier bekam. Elton John selbst spielte die Hauptrolle.

Hin und wieder gab es rund um die Weihnachtskampagnen auch aufmerksamkeitsträchtige Skandale, Plagiatsvorwürfe oder Streitigkeiten um die Musik.

Finanzielle Belastungen vieler britischer Familien

Der soeben veröffentlichte Spot für dieses Jahr birgt ebenfalls Konfliktpotenzial, wenn auch nicht aus der juristischen Ecke. Kristin Scott Thomas spielt darin die Großmutter Gloria, die ihren Enkeln eigentlich nur Geld schenken möchte. Ihr alter Spielzeughund Pickles, gesprochen von Paul Whitehouse, erweckt sie zu neuem Schenk-Ehrgeiz. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach einer persönlichen Überraschung.

Zustimmung wird geprüft...

In den sozialen Netzwerken wird die Kampagne „Gloria and Pickles“ der Londoner Werbeagentur Saatchi & Saatchi bereits heiß diskutiert. Kritiker in sozialen Netzwerken empfinden die dargestellten Enkel als verwöhnte Kinder und die Geschichte als weltfremd.

Insbesondere die Botschaft, dass Geld im Weihnachtsumschlag kein gutes Geschenk sei, wird angesichts der finanziellen Belastungen vieler britischer Familien nicht überall positiv aufgenommen.

Kolumnistin sieht Klischees und Weltfremdheit

Auf X, wo der mit einem Rolling-Stones-Cover unterlegte Spot gerade viral geht, hat sich der britische Journalist und Moderator Piers Morgan schon festgelegt: „Es ist möglicherweise die schlechteste Werbung, die ich je für irgendetwas gesehen habe. Das würde mich aktiv davon abhalten, zu John Lewis zu gehen – was zum Teufel haben die sich dabei gedacht?“

Morgan zitiert die Kritik der Kolumnistin Sarah Vine, die auf der Plattform geschrieben hatte: „Verwöhnte, anspruchsvolle, ungezogene und maßlos verhätschelte Kinder. Nutzlose, schwache Eltern. Eine schreckliche Verunstaltung der Rolling Stones. Und schon wieder so ein klischeehafter, völlig weltfremder Großelternteil, bei dem wir alle nur die Augen verdrehen sollen.“

In den Kommentaren gibt es auch Widerspruch: Die Kritiker hätten die Botschaft verpasst. Die Großmutter im Film solle reich sein, so aussehen, als ob sie alles habe. Ein altes Spielzeug zeige ihr dann, dass Weihnachten ein Gefühl ist, Zeit und Gedanken, nicht Geld oder materielle Dinge.

Dem stimmt auch der offizielle Unternehmensaccount von John Lewis in den Kommentaren zu: „Genau! Der wahre Geist von Weihnachten“, heißt es da.

Zustimmung wird geprüft...

Doch die Kritiker wollen das nicht gelten lassen. Eine Werbung, deren Botschaft man erst erklären müsse, sei einfach nicht gut gemacht. Unter dem Beitrag von Piers Morgan schreiben sich auch andere User über den Plot in Rage: „Verhätschelte Nervensägen-Kinder ignorieren ihre Großmutter, umarmen sie nicht einmal. Sie versucht, ihnen nette, einfache, bedeutungsvolle Sachen zum Spielen zu geben, sie ignorieren sie. Sie geht zu John Lewis, um teure Spielsachen zu kaufen – die Kinder lieben sie jetzt. Es ist eine furchtbare Botschaft.“

Auch das britische Marketing-Magazin The Drum hat den Spot auf seinem YouTube-Kanal eingestellt. Die meistgeherzten Kommentare sind verheerend: „1. Wer auch immer sich diesen Vorschlag ausgedacht hat, muss gefeuert werden. 2. Wer auch immer diesen Vorschlag genehmigt hat, muss gefeuert werden.“

Ein anderer User urteilt knapp: „Das macht mir keine Freude an Weihnachten, sondern zeigt mir nur, wie traurig es um den Materialismus bestellt ist. Schreckliche Kinder noch dazu. John Lewis hat da echt Mist gebaut.“

Ein Bericht des Medienportals Primetimer bestätigt die massive Welle der Ablehnung: Der John-Lewis-Weihnachtsspot 2026 verzeichne auf YouTube fast 20-mal mehr Dislikes als Likes. Personen außerhalb Großbritanniens können die Werbung auf dem YouTube-Kanal des Kaufhauses zwar nicht finden. Doch die sozialen Medien regeln das mit der Verbreitung längst.

Die Oscar-nominierte Schauspielerin Kristin Scott Thomas, die in dem dreiminütigen Werbefilm die glamouröse Großmutter spielt, hat sich zur Kritik bislang nicht geäußert. In ihren Statements zum Start der Kampagne betonte der Star aus Filmen wie „Der englische Patient“ lediglich, wie sehr ihr die Geschichte ans Herz gegangen sei.

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