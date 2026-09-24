Xi Jinping verhandelt an diesem Donnerstag im Weißen Haus mit Donald Trump. Künstliche Intelligenz steht neben Handel, Taiwan und dem Iran-Krieg auf der Tagesordnung. Washington hat einen Warnkanal für KI-Zwischenfälle vorgeschlagen. Peking schweigt dazu öffentlich.
Weltmächte
Verhindern Trump und Xi den KI-Krieg der Maschinen? Nun soll es eine Hotline geben
Trump braucht vor den Midterms Erfolge. Gleichzeitig ringen die USA und China um die KI-Führung und um Regeln für den Ernstfall. Bislang zeichnet sich kaum mehr als ein direkter Notfallkanal ab.
8 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
US-Präsident Donald Trump (r.) und Chinas Präsident Xi Jinping nehmen an einer Begrüßungszeremonie auf der Joint Base Andrews in Maryland teil.
© Alex Brandon/AP/dpa