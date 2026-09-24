Verhindern Trump und Xi den KI-Krieg der Maschinen? Nun soll es eine Hotline geben

Trump braucht vor den Midterms Erfolge. Gleichzeitig ringen die USA und China um die KI-Führung und um Regeln für den Ernstfall. Bislang zeichnet sich kaum mehr als ein direkter Notfallkanal ab.