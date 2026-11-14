Für die einen sind sie possierliche Tierchen. Schwarze Gesichtsmaske, geringelter Schwanz, flinke Pfoten, die neugierig in jede Ritze tasten. Für die anderen sind sie eine Plage. Denn manchen Berlinern trampeln die Waschbären buchstäblich auf dem Kopf herum: nachts, über der Schlafzimmerdecke, zwischen Dachsparren und zerrissener Dämmwolle.
Berlin
Verhütung statt Abschuss? AfD macht den Waschbär in Berlin zum Politikum
Niedlich oder Plage? Forscher empfehlen, Waschbären unfruchtbar zu machen statt sie nur zu jagen. Die AfD fordert vom Senat, jetzt zu handeln. Was hinter dem Streit steckt.
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Unerwünschter Nachbar: Die steigende Präsenz von Waschbären in Wohngebieten sorgt zunehmend für Unmut bei Anwohnern.
© Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa