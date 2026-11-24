Die winzigen Stücke wurden bemalt, zerstochen und verbrannt. Sie sind rund 1000 Jahre älter als die einzige komplette Ritualschrift.

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Rund 40 Papyrusreste aus einer Abfallhalde am Totentempel von Thutmosis III. in Luxor zeigen Spuren eines Rituals gegen die Schlange Apophis – hier seine Darstellung auf einem Relief.

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Rund 40 Papyrusschnipsel aus einer antiken Abfallhalde in Luxor haben Ägyptologen einen seltenen Blick auf gelebte Magie eröffnet. Die angekohlten Reste sind etwa 3400 Jahre alt. Das Forschungsteam ist überzeugt: Sie zeigen, dass ein Ritual gegen den als Schlange dargestellten Gott Apophis tatsächlich durchgeführt wurde und nicht nur in Texten stand.

Die Studie „Cursing Apophis“ von Fredrik Hagen, Carina Kühne-Wespi und Myriam Seco Álvarez wurde vor der Veröffentlichung von Fachleuten begutachtet. Öffentlich bekannt gemacht hat die Hochschule den Befund erst jetzt mit einer Pressemitteilung.

Zwölf Schlangenbilder in roter Tinte

Gefunden wurden die Stücke nördlich der Mauer um den Totentempel von Thutmosis III. im alten Theben. Zwölf Fragmente zeigen Apophis, den altägyptischen Gott des Chaos. Rund 16 weitere sind stark beschädigt, andere zumindest teilweise lesbar.

Gemalt wurde nur mit roter Tinte, und zwar auf unbenutztem Papyrus. Offenbar entstanden die Motive in Serie: Kleine Felder füllten größere Bögen, die danach in Stücke geschnitten wurden.

Mit Messer und Feuer gegen Apophis

Nach altägyptischer Vorstellung verkörperte Apophis das Chaos und war ein Feind des Sonnengottes. Das Ritual sollte die Schlange symbolisch vernichten. Dafür dienten Zeichnungen auf Papyrus oder Figuren aus Wachs, die zerstochen und verbrannt wurden.

Über 3.000 Jahre alte Papyrusfragmente, die für den Apophis-Fluch verwendet wurden. © Fredrik Hagen, Københavns Universitet

Viele der Fragmente aus Luxor tragen Brandspuren, einige haben auffällige Löcher, berichten die Archäologen. Nach Einschätzung der Forscher passt beides zu den überlieferten Anweisungen. Spätere Texte zeigen laut Universität, dass das Ritual auch dem Schutz, der Heilung oder dem Schaden anderer dienen konnte.

Ausgegraben zwischen 2014 und 2025

Die Ausgrabung selbst ist nicht neu, wohl aber die gründliche Analyse. Die Stücke kamen über mehrere Jahre ans Licht. Schon 2021 berichtete die Universität Kopenhagen von rund 1000 Papyrusfragmenten aus der Halde, darunter beschädigte Apophis-Bilder.

Das Thutmosis-III.-Tempelprojekt sprach im Januar 2026 von einer rituellen Abfallzone, in der auch viel Keramik und Essensreste lagen. Ein Fachaufsatz von 2020 zeigt: Im Müll fanden sich auch Verwaltungsunterlagen und Spuren des Tempelalltags. Am Tempel wird seit 2008 gegraben.

Mindestens 20 Rituale, aber kein täglicher Nachweis

Bisher kannte man den vollständigen Ritualtext nur aus einer viel jüngeren Handschrift. Die Schnipsel sind nun der älteste bekannte direkte Beleg, dass das Ritual praktisch ausgeübt wurde. Laut der Meldung bei Phys.org sagt Hagen über das Ritual: „Es muss im alten Ägypten weit verbreitet gewesen sein.“ Diese Einschätzung stützt sich auch auf andere Quellen. Die Funde selbst stammen aus einem Tempel.

Rechnerisch kommt die Studie auf wenigstens rund 20 Anlässe. Eine tägliche Ausführung sei damit nicht belegt, betonen die Autoren. Auch das Alter ist nur geschätzt: Die Keramik weist auf die Zeit zwischen der mittleren 18. und der frühen 19. Dynastie. Das entspricht in unserer Zeitrechnung etwa dem Zeitraum von 1400 bis 1250 v. Chr., also der späten Bronzezeit, während des ägyptischen Neuen Reiches.