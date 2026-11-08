Die Brandenburger Polizei hat eine Leiche auf einem Gehöft in Brandenburg gefunden. Dabei handelt es sich um die vermisste Berliner Schülerin.

Die Brandenburger Polizei hat am Sonntag die Leiche der vermissten 13-jährigen Lisa T. auf einem Gehöft in Altglietzen (Landkreis Märkisch-Oderland) gefunden. Die Berliner Polizei wurde über den Fund ebenfalls informiert, wie ein Sprecher dieser Redaktion mitteilte. Altglietzen befindet sich im Nordosten Brandenburgs, nah an der Grenze zu Polen.



Im Zusammenhang mit dem Fund der Leiche wurde zudem ein Verdächtiger gefasst. Der Mann habe sich selbst lebensgefährlich verletzt und befinde sich in einem kritischen Zustand, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Weiter sei davon auszugehen, dass er für den Tod von Lisa T. „verantwortlich“ sei. Die Identität des Mannes ist noch ungeklärt und Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Die Leiche wurde in Altglietzen, Brandenburg, gefunden. © Thomas Peise

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft heißt es weiter, dass die Brandenburger Einsatzkräfte gegen 12 Uhr darüber informiert wurden, dass Unberechtigte sich Zugang zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg verschafft haben. Bei der Überprüfung vor Ort sei der Leichnam und der schwerverletze Mann gefunden worden.

Laut dem Pressesprecher der Berliner Polizei standen die alarmierten Beamten stark unter dem Eindruck des Geschehenes. Es fehlten einem die Worte, ergänzte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft gegenüber dieser Zeitung. Die Bilder von vor Ort seien schockierend gewesen.

Seit Dienstag vermisst: Lisa T. kam nie in der Schule an

Seit Tagen suchte die Berliner Polizei mit Hochdruck nach der vermissten Lisa T. Das Mädchen verließ am Dienstag, den 3. November, gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in Marzahn und wollte von dort aus zu ihrer Schule fahren. Dort kam sie nie an. Die Polizei ging bereits bald davon aus, dass sich die 13-jährige nicht freiwillig aus ihrer Umwelt entfernt hat. Die Mordkommission übernahm, die Polizei sprach von Ermittlungen „wegen des Verdachts eines Kapitalverbrechens“. Lisas Mutter hatte in den sozialen Medien dazu aufgerufen, Hinweise an die Polizei weiterzugeben.

Auch am Sonntag durchkämmte die Berliner Polizei mit mehr als 100 Einsatzkräften die Umgebung in Marzahn. Das Haus von Lisa T. befindet sich in einem großen Plattenbaugebiet, in dem zahlreiche Hochhäuser stehen. Die Grenze zu Brandenburg ist nur wenige Meter entfernt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema