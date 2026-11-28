Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zur Rentenreform stößt bei Arbeitgebern und in Teilen der Union auf Widerstand. Die SPD-Führung stellt sich hinter das Konzept und spricht von einem gerechten Ausgleich.

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, bezeichnete den Entwurf am Samstag als „vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken“. Beschäftigten und Unternehmen drohe ein „gewaltiger Belastungsschub“. Bei Umsetzung der Pläne würde der Rentenbeitragssatz nach seinen Angaben binnen fünf Jahren von 18,6 auf rund 22 Prozent steigen. Allein die geplante gesetzliche Kapitalrente koste zwei zusätzliche Beitragssatzpunkte, denen langfristig nur Entlastungen von 0,6 Punkten gegenüberstünden.

Union pocht auf Ende der Rente mit 63

Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) sagte den Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft, ein Festhalten an der „Rente mit 63“ stelle die Finanzierbarkeit der Reform insgesamt infrage und komme die jungen Menschen teuer zu stehen. Der stellvertretende Vorsitzende der Rentenkommission, der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Dorn, erklärte dem Stern, ein Entwurf, der die Rente nicht nachhaltig stabilisiere und die junge Generation zusätzlich belaste, sei nicht tragfähig. Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten (CDU), fragte, an welche Koalitionsvereinbarungen sich die SPD eigentlich noch halte.

SPD verteidigt Konzept

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte in einem auf Instagram verbreiteten Video, der Entwurf biete einen gerechten Ausgleich, vor allem bleibe es bei der Rente nach 45 Versicherungsjahren. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) nannte den Entwurf in der Neuen Osnabrücker Zeitung eine tragfähige Grundlage für die weitere Diskussion. Schweitzer selbst sprach in der ARD-Tagesschau von einem „harten Kompromiss“.

Was der Entwurf vorsieht

Nach dem am Freitag vorgestellten 288-seitigen Entwurf soll die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren im Grundsatz erhalten bleiben. Zeiten von Arbeitslosigkeit, Kranken- oder Übergangsgeld sowie geringfügiger Beschäftigung sollen aber nicht mehr angerechnet werden. Nach Angaben Schweitzers würden damit rund 27 Prozent der bisher Anspruchsberechtigten ihren Anspruch verlieren. Zudem sollen Abschläge bei Langversicherten steigen, das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt und ab 2028 eine kapitalgedeckte Komponente eingeführt werden. (mit dpa, AFP)

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