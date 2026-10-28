Verpackungswahn aus Brüssel: Schon eine Brötchentüte wird zum Risiko

Greenwashing ist unfair: Wenn Unternehmen ihre Produkte grüner machen, als sie sind, täuschen sie den Verbraucher. Und der Verpackungsmüll ist auch schlimm: Viel zu viele Ressourcen werden so verschwendet. Doch wenn Politiker im Verbund mit Bürokraten die Probleme angehen, dann erwächst daraus nichts Gutes. Die Regelungswut erreicht neue Höchststände und gleicht im Detail oft einer dadaistischen Performance.



Ökonomen, Unternehmer, Verbände und Kammern beklagen seit Jahr und Tag, dass Brüssel und Berlin der Wirtschaft mit jeder neuen Auflage und Verordnung weiter die Luft zum Atmen nehmen. In den sozialen Medien bricht sich nicht nur der Unmut Bahn, sondern die konkreten Probleme werden auch benannt und diskutiert. Ratlose bekommen Hilfestellung, Gleichgesinnte spenden einander Trost. Einig sind sie sich im Unverständnis gegenüber der Politik.



Die Geschichte vom Leiterbeauftragten ist bereits ein Klassiker der Bürokratie-Anekdoten. Im diesjährigen Herbst der Reformen kommen jedoch zwei Gesetze zur Anwendung, die weitere absurde Blüten sprießen lassen. Zum Beispiel die des Verpackungsbevollmächtigten.