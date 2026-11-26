Laura Freigang wird die Frauen-WM 2027 in Brasilien nur von außen verfolgen können. Die Fußball-Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt ist wegen drei Meldepflicht- beziehungsweise Kontrollversäumnissen bis einschließlich 7. Oktober 2027 gesperrt. Das teilten die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.



Grundlage ist eine sogenannte Vereinbarung zur Streitbeilegung zwischen der 28-Jährigen, der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, der Nada und dem DFB. Ein Urteil eines Sportgerichts gibt es also nicht: Alle Beteiligten haben sich geeinigt.

Zustimmung wird geprüft...

Sperre bis 7. Oktober 2027: Das steht in der Einigung

Die Sperre dauert 16 Monate. Sie gilt rückwirkend ab der Benachrichtigung durch den DFB am 8. Juni 2026. Ab dem 8. Oktober 2027 darf Freigang wieder spielen, ins Mannschaftstraining darf sie schon zwei Monate früher zurück.



Außerdem werden ihre persönlichen Wettkampfergebnisse seit dem 23. Februar 2026 annulliert. Auf die Wertungen der Spiele von Eintracht Frankfurt und der Nationalmannschaft hat das laut der Mitteilung keine Auswirkungen, obwohl Freigang in dieser Zeit weiter gespielt hat. Suspendiert war sie während des Verfahrens nie.



Regulär hätten ihr zwei Jahre gedroht. So viel sieht der Welt-Anti-Doping-Code nach Artikel 2.4 in der Regel vor, wenn jemand innerhalb von zwölf Monaten drei sogenannte Strikes sammelt. Bei Freigang fielen die drei Versäumnisse in die Zeit zwischen dem 11. März 2025 und dem 23. Februar 2026.

Registered Testing Pool: Warum drei Fehler für eine Sperre reichen

Als Nationalspielerin gehört Freigang zum Registered Testing Pool (RTP), für den die strengsten Meldepflichten gelten. Wer in diesem Pool ist, muss laut einem Infoblatt der Nada unter anderem Übernachtungsort, Training und Wettkämpfe im Kontrollsystem eintragen. Das geschieht jedes Quartal im Voraus und muss bei jeder Änderung sofort nachgetragen werden. Dazu kommt für jeden Tag ein einstündiges Zeitfenster zwischen 6 und 23 Uhr, in dem die Athletin an einem angegebenen Ort anzutreffen sein muss.



Dreimal war Freigang laut Nada nicht an dem Ort, den sie angegeben hatte. Ein positiver Test ist das nicht. Das System wertet aber schon das Nichtantreffen als Verstoß, weil unangekündigte Kontrollen sonst ins Leere liefen. Der Pharmakologe Fritz Sörgel ordnete solche Whereabouts-Verstöße im August im Interview mit ZDFheute grundsätzlich streng ein: Drei verpasste Kontrollen kämen „schon in die Nähe einer Verweigerung“.

Freigang äußert sich auf Instagram: „Es bricht mir das Herz“

Freigang selbst sieht ihren Fall differenzierter. Auf Instagram betonte sie nach der Bekanntgabe erneut, dass gegen sie „zu keinem Zeitpunkt der Verdacht auf Doping bestand“.



Sie sei sich ihrer Verantwortung bewusst, schrieb sie nun. Ihr Fall sei aber „nicht immer so schwarz-weiß“ gewesen, wie er von außen vielleicht gewirkt habe. Dass sie dem Vergleich zugestimmt habe, bedeute nicht, dass sie alle Bewertungen teile.



Warum sie trotzdem eingewilligt hat, erklärte sie offen: Ein weiteres Verfahren wäre mit hohen finanziellen, mentalen und emotionalen Belastungen verbunden gewesen. Sie hoffe nun, „Ruhe, Klarheit und Perspektive“ zu finden. Bei ihrem Verein, der Mannschaft, der Nationalmannschaft und den Fans entschuldigte sie sich. „Es war nie meine Absicht, es so weit kommen zu lassen.“



„Es bricht mir das Herz, vorerst nicht mehr auf dem Platz stehen, meiner Mannschaft helfen und den Alltag leben zu dürfen, den ich so liebe“, schrieb sie. Ihr Statement schloss sie kämpferisch: „Ich gebe nicht auf.“

Anders als Owen Ansah: Freigang entscheidet sich für die Einigung

Wie unterschiedlich solche Fälle verlaufen können, zeigt das Beispiel von Sprinter Owen Ansah. Dem 200-Meter-Europameister wird eine verweigerte Dopingkontrolle vorgeworfen. Die Nada schlug vier Jahre Sperre vor, die sich auf drei Jahre verkürzt hätten, wenn er den Vorschlag akzeptiert hätte. Ansah lehnte ab und zog vor das Deutsche Sportschiedsgericht.



Freigang hat sich gegen einen langen Rechtsstreit entschieden. Sie bekommt dafür eine Sperre, die acht Monate kürzer ist als üblich, und ein festes Datum für ihre Rückkehr.

WM 2027 ohne Freigang – und der Vertrag in Frankfurt läuft aus

Sportlich trifft die Sperre die 28-Jährige hart. Bei Eintracht Frankfurt ist sie Kapitänin und absolute Leistungsträgerin. Für die Nationalmannschaft hat sie 45 Länderspiele bestritten und 17 Tore erzielt. Einen Stammplatz hatte sie unter Bundestrainer Christian Wück zuletzt allerdings nicht.



Trotz des laufenden Verfahrens holte Wück sie im Oktober für die Länderspiele gegen Australien (4:2) und Japan (2:1) zurück. „Laura ist spielberechtigt, sie hat mit sportlichen Leistungen überzeugt“, sagte DFB-Direktorin Nia Künzer damals. Freigang wurde aber nur gegen Australien eingewechselt, in der 89. Minute. Nach dem Spiel gegen Japan in Bremen brach sie bei der Ehrenrunde in Tränen aus.



Auch für die Südamerika-Reise der DFB-Frauen mit den Spielen in La Plata gegen Argentinien und am 4. Dezember in Rio de Janeiro gegen Peru war sie nominiert. Sie sagte jedoch ab, laut DFB wegen eines grippalen Infekts. Die Reise soll dem Team einen ersten Eindruck von den Bedingungen bei der WM vermitteln. Jetzt fehlt Freigang bei der Generalprobe und beim Turnier selbst.



Bei der Eintracht stellt sich noch eine andere Frage: Freigangs Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, also mitten in ihrer Sperre.

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