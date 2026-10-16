Zwei Urteile, ein Muster. Im Januar 2025 wollte eine Frau vor dem Berliner Verwaltungsgericht das Recht erstreiten, vollverschleiert Auto zu fahren. Am Donnerstag sollte ein Gymnasium in Gesundbrunnen gezwungen werden, sein Verbot demonstrativer religiöser Riten aufzugeben und das Beten für Muslime zu erlauben. Beide Male sagte das Gericht Nein. Das ist Erfreulich – aber kein Grund zur Entwarnung.



Denn die Urteile sind nur das Ende einer Geschichte, die woanders beginnt. Der Gerichtssaal ist für den politischen Islam zur zweiten Front geworden. Was in der Debatte und an der Wahlurne nicht durchsetzbar ist, soll per Aktenzeichen kommen – Antrag für Antrag, Instanz für Instanz. Mit dabei: Verbündete, die sich als Anwälte der Schwachen verkaufen aber genau wissen, wessen Geschäft sie besorgen.

Das Gebet als Machtdemonstration

Am Diesterweg-Gymnasium lernen 650 Schüler aus 47 Ländern. Was die Schulleitung vor Gericht schilderte, hat mit stiller Frömmigkeit wenig zu tun: Im Ramadan wird kontrolliert, wer heimlich Wasser trinkt. Mädchen werden zurechtgewiesen, weil sie während ihrer Periode essen.



Das Gericht hat diese Lage ausdrücklich festgestellt: Konvertierungsversuche, Druck auf Mitschüler, beschimpfte Mädchen ohne Kopftuch. Und dann ist da die Szene im Windfang: zwölf Schüler, einheitlich in Schwarz, ein bestimmter Vorbeter, ein Publikum, das auf die Reaktion des Lehrers wartet. Das ist kein spontanes Gebet. Das ist Inszenierung – ein Test, wie weit man gehen kann.



Geklagt hat allerdings keine Moschee, sondern die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ein linker Verein. Sie zeichnete das Bild verfolgter Schüler, die sich zum Beten hinter Mülltonnen verstecken müssten. Auf Nachfrage der Richterin schrumpfte die Beweislage auf zwei ehemalige Schülerinnen. Mehr als 20 Berliner Schulen hatten ihre Regeln nach einer Prüfung durch den Verein 2023 gelockert. Diese eine nicht. Dafür verdient sie keinen Prozess, sondern Anerkennung.

Ein Schleier mit QR-Code

Noch deutlicher wird das Muster beim Niqab. Seit 2017 ist Gesichtsverhüllung am Steuer verboten – wer geblitzt wird, muss erkennbar sein. Eine Konvertitin verlangte trotzdem eine Ausnahme.

Ihr Anwalt stellte 15 Beweisanträge. Er schlug einen fälschungssicheren QR-Code auf dem Schleier vor; eine Richterin sollte selbst mit Niqab Probe fahren. Das Gericht lehnte alles ab.

Man könnte über so viel Ideenreichtum lachen. Doch hinter der Groteske steht ein Plan. Finanziert werden die bundesweit rund 20 Klagen von der Föderalen Islamischen Union aus Hannover. Laut niedersächsischem Verfassungsschutz haben bekannte Akteure der salafistischen Szene sie Ende 2017 gegründet – einer Strömung, die den Rechtsstaat im Grundsatz nicht anerkennt. Die Behörde bilanziert: „Die Möglichkeiten eines Rechtsstaates werden so zu dessen eigenem Nachteil genutzt.“ Der Vereinspräsident will notfalls bis nach Karlsruhe ziehen. Man sollte ihn beim Wort nehmen.

Das Ziel ist die Verschiebung

Die Strategie ist einfach: Man sucht Einzelfälle mit menschlichem Gesicht, kleidet Forderungen in die Sprache der Grundrechte und setzt auf Ausdauer. Jede Klage kostet Schulen und Behörden Zeit und Juristen.



Das Ziel ist nicht unbedingt der einzelne Sieg, sondern die Verschiebung des Normalen. Jede eingeknickte Schulordnung, jede Ausnahme wird zum Präzedenzfall. Wer eine Schulkonferenz aus Schülern, Eltern und Lehrern vor Gericht zerrt, signalisiert allen anderen Schulen: Haltet lieber still.



Natürlich darf jeder klagen, auch ein Verein unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Der Rechtsstaat gilt auch für seine Gegner. Aber wer die Gerichte anruft, um eine Ordnung zu kippen, die er im Grundsatz ablehnt, muss sich gefallen lassen, dass man über seine Absichten spricht.

Ein Gericht allein kann die Demokratie nicht verteidigen

Besonders bitter ist die Rolle der Helfer. Die Freiheitsrechtler haben keine islamistische Agenda, sie beschwören die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Aber Religionsfreiheit heißt auch Freiheit von Religion. Die eigentlichen Opfer am Diesterweg-Gymnasium sind nicht die Betenden, sondern die Mädchen, die sich im Ramadan für ein Glas Wasser rechtfertigen müssen, und die weniger Frommen, die unter der Aufsicht ihrer Mitschüler stehen. Für sie hat niemand geklagt.



Nicht der Glaube von Muslimen in Deutschland ist das Problem. Das Problem ist ein politischer Islam, der Religion als Machtanspruch versteht und den Rechtsstaat als Werkzeug gegen ihn selbst einsetzt. Diese Unterscheidung muss man treffen – gerade um die vielen Muslime zu schützen, die selbst unter diesem Druck stehen.



Die Gerichte haben diesmal gehalten – auch wenn das Oberverwaltungsgericht die Entscheidung vom Donnerstag noch ganz anders bewerten kann. Doch eine Demokratie, die ihre Verteidigung allein den Verwaltungsrichtern überlässt, hat schon halb verloren. Wehrhaft ist sie erst, wenn ein Schulleiter nicht mehr allein im Gerichtssaal steht.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema