Die Berliner Schuldenuhr knackt an diesem Mittwoch eine neue Rekordmarke. Der Bund der Steuerzahler warnt zudem: Die tatsächliche Belastung des Landes liegt noch deutlich höher.

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Die Berliner Schuldenuhr überschreitet an diesem Mittwochvormittag erstmals die Marke von 70 Milliarden Euro. Um 9.45 Uhr werde der „neue, traurige Höchststand der Verschuldung des Landes Berlin“ erreicht, teilte der Bund der Steuerzahler Berlin mit. Der Verein betreibt die Anzeige, die sich am Vereinssitz in der Lepsiusstraße in Berlin-Steglitz befindet. Im Juli 2009 war die Uhr erstmals auf 60 Milliarden Euro gesprungen.

Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Alexander Kraus gibt die Schuldenuhr den rechnerischen Schuldenstand wieder. Grundlage sei der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Schuldenstand zu Jahresbeginn, auf den die im Haushaltsplan beschlossene Nettokreditaufnahme linear aufgerechnet werde.

Haushaltsplan sieht weitere Kreditaufnahme vor

Laut Statistischem Bundesamt lag der Schuldenstand Berlins am 31. Dezember 2025 bei mehr als 66,3 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr 2026 sieht der Haushaltsplan eine Schuldenaufnahme am Kreditmarkt von rund vier Milliarden Euro vor.

Kraus erklärte, die tatsächlichen Schulden lägen noch deutlich höher. Nicht berücksichtigt seien auf der Schuldenuhr die Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten, die den Schuldenstand nach seinen Worten nochmals mehr als verdoppelten. Hinzu komme „der kaum seriös zu beziffernde Sanierungsrückstau an öffentlichen Liegenschaften und der Infrastruktur“, so Kraus. (mit dpa)

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