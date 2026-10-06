Verschwörungstheorie um Fußballstar: Wurde Vinícius Júnior durch einen Klon ersetzt?

Pelé, Ronaldinho, Kaká, Garrincha, Ronaldo, Neymar – und bald auch Vinícius Júnior? Längst gehört der 26-jährige Fußballstar aus Rio de Janeiro zur absoluten Weltspitze und den prägendsten brasilianischen Fußballern seiner Generation, und ist auf dem besten Weg, sich in die historische Riege der ganz Großen einzureihen.



Doch nun verbreitet sich in den sozialen Medien eine wilde Theorie, die dem Real-Madrid-Spieler nicht nur seine fußballerischen Fähigkeiten abspricht, sondern gleich seine gesamte Existenz infrage stellt.

Von Aliens entführt oder durch Eliten ausgetauscht

Wer auf Instagram, TikTok oder X auch nur ein paar wenigen Fußball-Accounts folgt, dürfte um die (w)irren Spekulationen über Vinícius Júnior kaum herumgekommen sein. Immer mehr Bilder und Videos spült der Algorithmus auf die Bildschirme, in denen Oberkörper, Gesicht und zahlreiche Tattoos des Weltfußballers von 2024 akribisch analysiert werden. Von Kopf bis Fuß: Alles wird genauestens inspiziert.

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Hier sollen sich seine Ohrläppchen verändert haben, dort seine Kinnpartie und auf anderen vermeintlichen Beweisbildern seine einst muskulösen Schultern oder Oberschenkel – die 2026 nicht mehr ganz so stählern wirken sollen. Selbst einige Tattoos trage er plötzlich nicht mehr. Pfeile, Kreise und andere geometrische Formen markieren die vermeintlichen Auffälligkeiten und Veränderungen.



Für viele User steht deshalb fest: Das ist eindeutig nicht mehr Vinícius Júnior. Nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko soll der brasilianische Fußballstar ausgetauscht worden sein. Als Anlass wird auch die vorübergehende Formschwäche des Profis genannt, die in entsprechenden Videos als weiterer „Beweis“ herhalten muss.



Die Spekulationen, die darauf aufbauen, könnten kaum bizarrer sein und lassen der Fantasie mancher User freien Lauf. Einige sprechen von einem Austausch durch globale Eliten, um laufende Werbeverträge zu erfüllen, andere gar von einer Entführung durch Außerirdische.

🚨🇧🇷 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗛É𝗢𝗥𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗨 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗥É𝗦𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗡Í𝗖𝗜𝗨𝗦 ! ☠️☠️Une théorie complotiste affirme que Vinícius aurait DISPARU dans des circonstances mystérieuses et aurait été remplacé par un sosie pour poursuivre ses contrats publicitaires. 👀Certains internautes vont même jusqu’à prétendre que le joueur vu face à l’Australie ne serait pas le véritable Vinícius — Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026

Doch so unterhaltsam und belustigend die Theorien auf den ersten Blick auch erscheinen mögen, so problematisch werden sie bei genauerem Hinsehen, wenn sie mit teils antisemitischen Mythen ausgeschmückt werden. In einigen Beiträgen wird etwa behauptet, dass die CIA und die Bankiersfamilie Rothschild den Spieler nach der WM „getötet und ersetzt“ hätten. Der Familienname Rothschild wird immer wieder als Codewort für eine angebliche jüdische Weltverschwörung verwendet.



Eine besonders bizarre Vorstellung teilte wiederum eine „Wahrsagerin“ in einem Video: Nach einer angeblichen Invasion reptilienartiger Außerirdischer sei Vinícius Júnior noch während der Weltmeisterschaft entführt worden.

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Und doch: Auch wenn die verschiedenen Verschwörungserzählungen größtenteils abwegig erscheinen, lässt sich eine optische Veränderung des Weltfußballers nicht völlig von der Hand weisen. Eine mögliche Erklärung dafür ist eine kosmetische Behandlung, der sich Vinícius Júnior nach der WM unterzogen haben soll – ein sogenanntes Chin Harmonization Procedure, bei dem die Form des Kinns angepasst wird.



Sowohl der brasilianische Fußballstar als auch sein Verein Real Madrid haben sich zu den anhaltenden Spekulationen bislang nicht geäußert.

Das Muster, dass eine berühmte Person heimlich ausgetauscht worden sein soll, ist alles andere als neu. Es erinnert stark an die „Paul is dead“-Theorie, wonach Beatles-Musiker Paul McCartney in den 60er-Jahren bei einem Autounfall gestorben und durch einen Doppelgänger ersetzt worden sein soll.



Auch damals galten angebliche Hinweise in Liedern und auf Plattencovern als „Beweise“ – ähnlich wie später bei der kanadischen Sängerin Avril Lavigne.

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