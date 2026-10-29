Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Monate Haft auf Bewährung gefordert. Das Gericht verhängte stattdessen Gehaltsabzüge und eine zusätzliche Zahlung an einen Opferhilfefonds.

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Protestaktion gegen die Vertuschung von Missbrauchsfällen durch die katholische Kirche im März 2023 in Krakau

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Ein Gericht in Polen hat den katholischen Bischof Andrzej Jeż wegen verspäteter Anzeige sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch zwei Priester verurteilt. Das Amtsgericht im südpolnischen Tarnów befand den Geistlichen am Donnerstag für schuldig und verurteilte ihn zu einer zweijährigen Freiheitsbeschränkung.



Während dieser Zeit sollen monatlich 25 Prozent seines Gehalts an die Kinderschutzstiftung Dajemy Dzieciom Siłę gehen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Erster amtierender Bischof verurteilt

Jeż ist der erste amtierende polnische Bischof, der wegen einer verspäteten Anzeige von Sexualstraftaten durch Geistliche von einem staatlichen Gericht verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, die Ermittlungsbehörden trotz glaubwürdiger Hinweise auf sexuelle Übergriffe durch zwei Priester seiner Diözese nicht rechtzeitig informiert zu haben. In Polen besteht seit 2017 eine gesetzliche Pflicht, sexuellen Missbrauch von Kindern unter 15 Jahren anzuzeigen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Monate Haft auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 20.000 Złoty (rund 4500 Euro) gefordert. Das Gericht verhängte stattdessen eine zweijährige Freiheitsbeschränkung, bei der keine Haft vorgesehen ist. Während dieser Zeit muss Jeż ein Viertel seines Gehalts an eine Kinderschutzstiftung abgeben. Außerdem ordnete das Gericht eine gesonderte Zahlung an einen staatlichen Opferhilfefonds an.

Bischof kündigt Berufung an

Jeż hatte die Vorwürfe im Prozess bestritten. Er erklärte, die zuständigen Behörden seien informiert worden, sobald die kirchlichen Untersuchungen hinreichend eindeutige Erkenntnisse ergeben hätten. Zur Begründung verwies er auch auf Unklarheiten der gesetzlichen Vorschriften.

Die Diözese Tarnów wies das Urteil zurück. Die Verteidigung kündigte Berufung an. In beiden Fällen seien die Vorwürfe den Ermittlungsbehörden gemeldet worden. Außerdem hätten weitere Personen und staatliche Stellen Kenntnis von den Vorgängen gehabt, erklärte die Diözese.

Nach Angaben der Diözese wurden die Behörden in einem Fall im August 2020 informiert, im anderen im Dezember 2021. Die beiden betroffenen Geistlichen wurden kirchenrechtlich bestraft, einer von ihnen aus dem Priesterstand entlassen.

So viel soll der Bischof zahlen

Nach Angaben des Senders Radio Kraków hatte Jeż im Prozess sein monatliches Bruttogehalt mit 4800 Złoty (rund 1090 Euro) angegeben. Sollte diese Summe unverändert bleiben und das Urteil rechtskräftig werden, wären monatlich 1200 Złoty (rund 270 Euro) an die Kinderschutzstiftung abzuführen.

Die katholische Kirche hat in Polen auch wegen sexuellen Missbrauchs durch Geistliche und ihres Umgangs mit solchen Fällen an Vertrauen verloren. Nach einer Umfrage des Instituts IBRiS aus dem Jahr 2025 vertrauten noch 35 Prozent der Befragten der Kirche. Im Jahr 2016 waren es 58 Prozent gewesen.

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