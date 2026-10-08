Dresden: Victoria's Secret eröffnet ersten Store in Ostdeutschland

„Ein Investment in uns selbst“: Junge Frauen stürmen den neuen Victoria's Secret Store in Dresden. Was die US-Marke in der Altmarkt-Galerie zu bieten hat.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Erstkundinnen Laura (l.) und Jennifer freuen sich: Wochenlang hatten die beiden Freundinnen auf die Eröffnung hingefiebert.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die US-Marke Victoria's Secret ist jetzt auch in Dresden angekommen. Auf knapp 600 Quadratmetern hat das Dessous-Label einen Store in der Altmarkt-Galerie eröffnet – und das Interesse war groß. Zahlreiche Besucher, vor allem junge Frauen, standen schon vor den Türen, als der Laden kurz vor zehn Uhr feierlich eröffnet wurde.

Für Dresden ist das ein kleiner Meilenstein: Es handelt sich um das erste Victoria's-Secret-Geschäft in Ostdeutschland und erst das zweite in ganz Deutschland – nach Hamburg. Wer am Eröffnungstag unter den ersten Kundinnen war, bekam zudem eine Geschenktüte mit auf den Weg.

Das Dresdner Geschäft führt die gesamte Produktpalette der Marke. Neben klassischer Dessous-Mode mit BHs und Slips gehören auch Schlaf- und Loungewear sowie Sportbekleidung zum Angebot. Abgerundet wird das Sortiment durch die Parfüm- und Bodycare-Serien des Unternehmens.

Im Mittelpunkt des Ladenkonzepts steht der Bra-Fitting-Service: Speziell geschulte Mitarbeiterinnen, bei Victoria's Secret „Bra Fitter“ genannt, messen kostenlos aus, welche BH-Größe und welcher Schnitt am besten passen.

„Ein Investment in uns selbst“: Was die ersten Kundinnen sagen

Laura und Jennifer haben die Eröffnung seit Wochen herbeigesehnt. Laura ist dafür extra aus Bautzen angereist. Beim Shoppen hielt sie sich nach eigenen Worten zurück und gab 30 Euro aus. Jennifer griff mit 100 Euro etwas tiefer in die Tasche.

„Das ist ein Investment in uns selbst“, sagen die beiden Freundinnen lachend. Stolz zeigen sie ihre Goody-Bag her, den sie als Erstkundinnen geschenkt bekamen: Darin stecken zwei Parfüms und ein goldener Anhänger mit dem Victoria's-Secret-Logo. „Ohhh, so toll“, freut sich Laura.

Bambi will zunächst das Sortiment erkunden: Am Montag will die junge Frau wiederkommen; dann will sie zuschlagen. © Adrian Schintlmeister/Ostdeutsche Allgemeine

Nicht alle wollten sich gleich ins Getümmel stürzen. Anna, von ihren Freunden „Bambi“ genannt, will mit dem Einkaufen noch abwarten, bis sich der Trubel gelegt hat. „Am Montag schlage ich dann zu“, sagt sie schmunzelnd.

Warum ausgerechnet Dresden?

Hinter der Standortwahl steckt Strategie. Dresden als touristisch bedeutende Metropole mit internationalem Publikum passe zur Markenstrategie, die auf zentrale, integrative Lagen setze, erklärt Florian Triebel von der PTH-Group, die das Geschäft als Franchisenehmer betreibt.

„Wir sind stark verwurzelt in der Region“, sagt Triebel. Die PTH-Group betreibt mehr als 50 Läden in ganz Deutschland für unterschiedliche Marken, darunter Adidas und Hugo Boss. Ihren Hauptsitz hat das Unternehmen allerdings im sächsischen Bischofswerda, im Einzugsgebiet von Dresden.

Die konkrete Planungsphase für das Geschäft dauerte etwa drei bis vier Monate. Erste Gespräche zur Organisation begannen laut Thorsten Ruhnau von der Goldstein Gruppe, die das Geschäft entworfen und gestaltet hat, bereits im Dezember 2025.

Dresden dürfte nicht der letzte Schritt sein. „Im kommenden Jahr werden definitiv noch ein bis zwei Stores dazukommen“, kündigt Ruhnau an. Wo genau, verrät er noch nicht. Fest steht nur: Victoria's Secret sucht erstklassige Innenstadtlagen.

1A-Lage: Der Dresdner Victoria's Secret Store in der Altmarkt-Galerie. © Adrian Schintlmeister/Ostdeutsche Allgemeine

In der Altmarkt-Galerie hat die Marke dafür eine Toplage bezogen – ein großes Ladengeschäft im ersten Obergeschoss. Center-Manager Christian Polkow zeigt sich begeistert.

„Victoria's Secret ist eine tolle Modemarke, eine der 30 erfolgreichsten Modemarken der Welt“, sagt Polkow. „Sie haben sich entschieden, in den deutschen Markt zu gehen, und wir freuen uns sehr, dass Dresden ganz vorne dabei ist.“

Auch für den Arbeitsmarkt bringt die Eröffnung etwas: Der neue Store schafft rund 40 Arbeitsplätze in unterschiedlichen Anstellungsverhältnissen.

Eine der erfolgreichsten Modemarken der Welt: Das steckt hinter Victoria's Secret

Victoria's Secret ist ein weltweit führender US-amerikanischer Einzelhändler für Dessous, Damenbekleidung und Schönheitsprodukte, der die globale Unterwäsche- und Modebranche über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat. Das Unternehmen wurde 1977 von Roy Raymond in Palo Alto, Kalifornien, mit dem Ziel gegründet, ein Einkaufsumfeld zu schaffen, in dem sich auch Männer beim Kauf von Unterwäsche wohlfühlen. Nach der Übernahme durch Leslie Wexners Konzern L Brands im Jahr 1982 verlagerte sich der strategische Fokus direkt auf weibliche Kundinnen. Durch eine Kombination aus opulent geschmückten Geschäften, weltweitem Katalogversand und aggressiver Markenbildung entwickelte sich das Label schnell zum dominanten Marktführer für Intimmode in den USA und expandierte schließlich rund um den Globus.

Internationale Bekanntheit erlangte die Marke vor allem durch ihre markanten Subbrands und Produkte. Das Kernsegment Victoria's Secret Lingerie umfasst beliebte BH-Kollektionen wie Body by Victoria, Dream Angels oder Very Sexy, während die Linie PINK gezielt jüngere Kundinnen im Teenie- und College-Alter mit bequemer Loungewear, Sportbekleidung und Alltagsunterwäsche anspricht.

Ergänzt wird das Portfolio durch die Kosmetiksparte VS Beauty, die vor allem für ihre ikonischen Düfte wie Bombshell und Tease sowie für eine breite Palette an Body Mists und Pflegeprodukten bekannt ist. Über Jahre hinweg definierte das Unternehmen sein Image durch die sogenannten „Victoria's Secret Angels“ – weltbekannte Supermodels, die das Gesicht der Marke bildeten – sowie durch die jährliche, glamouröse Victoria's Secret Fashion Show, bei der millionenschwere, mit Edelsteinen besetzte „Fantasy Bras“ auf dem Laufsteg präsentiert wurden.

In den letzten Jahren vollzog das Unternehmen jedoch einen umfassenden Wandel, um sich an moderne gesellschaftliche Werte anzupassen. Das traditionelle Konzept der „Angels“ wurde verabschiedet und durch das VS Collective ersetzt, eine Partnerschaft mit diversen Frauen aus Aktivismus, Sport und Kultur. Parallel dazu erweiterte die Marke ihr Sortiment um inklusive Größen, Still-BHs und spezielle Kollektionen für Frauen nach einer Mastektomie. Im Jahr 2021 wurde das Unternehmen schließlich von L Brands abgespalten und agiert seitdem als eigenständige, an der New Yorker Börse gehandelte Aktiengesellschaft unter dem Namen Victoria's Secret & Co.

Nun will Victoria's Secret auch den deutschen Markt erobern.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema