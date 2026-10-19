Vergangene Nacht sind die Engel in Los Angeles gelaufen. Dabei waren die Stuttgarterin Lena Mantler und Kylie Jenner im teuersten BH der Welt.

Im Jahr 2013 war die Victoria's Secret Fashion Show noch das Modeevent des Jahres. Kann sie heute noch überzeugen?

Es ist halb zwei in der Nacht zu Montag. Millionen junge Frauen und Modefans sitzen gebannt vor ihren Bildschirmen und schauen nach Los Angeles, in die Stadt der Engel. Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten findet die Show wieder hier statt, und passender könnte der Ort kaum sein.



Auf dem Gelände der Sony Pictures Studios begann dort am Sonntag, dem 18. Oktober, die Victoria's Secret Fashion Show; unter den Models war auch eine Deutsche. Einen Fernseher, wie damals in den Hochzeiten der Show, braucht dafür schon lange niemand mehr: Die Show läuft kostenlos live auf YouTube, Instagram und TikTok.

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Für die Modewelt ist dieser Abend das, was der Super Bowl für Footballfans ist oder das Champions-League-Finale für Fußballfanatiker – rund 20 Millionen Zuschauer hatte die Show bis jetzt alleine auf YouTube.



Selbstverständlich ist dieser Hype nicht: 2019 wurde die Show abgesagt, die Marke galt als sexistisch und aus der Zeit gefallen. Seit 2024 ist sie zurück. Wie will Victoria's Secret in diesem Jahr überzeugen?

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Trendfarbe der Show

Schon vor der Show war klar, welche Farbe den Abend bestimmen würde. Der pinke Teppich, über den die Gäste der Show liefen, und die altbekannten rosa Streifen der Unterwäschemarke verrieten es schon: Pink ist in LA mehr als zurück.



Neben vielen pompösen rosa Looks sah man die Farben Neongrün, Neongelb und helles Blau bis Türkis. Von Langeweile und gedeckten Tönen kaum eine Spur.

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Kreativchef Adam Selman schickte die Models dramaturgisch durch ein ganzes Jahr, mit Flügeln aus Blütenblättern, Schneeflocken und glänzendem Metall.



Eröffnet hat die Show Bella Hadid. Sie trug einen blumenbestickten BH, einen durchsichtigen grünen Rock und Flügel, die an blühende Äste im Frühling erinnerten. Später lief sie noch einmal in einem weißen Slipdress mit großen Seidenflügeln.

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Anok Yai trug statt klassischer Wäsche eine riesige pinke Rüsche, die an Blumenblätter erinnerte. Elsa Hosk lief mit goldenen Flügeln, die weit über ihre Schultern hinausragten und zu den größten des Abends gehörten – und zu den schwersten wohl auch, wie ihre rot geriebenen Achseln verrieten. Da soll noch einer sagen, Frauen hätten nicht genug Kraft.

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Verspieltheit und Jugendlichkeit im Zentrum der Show

Ein Trend zog sich durch viele der Looks: Layering. Statt BH und Slip im passenden Set zu tragen, kombinierten die Models gleich zwei Wäschestücke übereinander. Unter dem einen BH blitzte ein zweiter hervor; Spitzenslips wurden über anderen Höschen getragen.



Besonders deutlich war das bei Gigi Hadid. Während Tate McRae sang, lief sie in einem funkelnden Paillettenlook mit Engelsflügeln, unter dem zwei Spitzenslips hervorschauten, einer in Blau und einer in Rosa – 2000er-Jahre pur. Weil die Farben unterschiedlich waren, wurde die doppelte Wäsche zum auffälligen Detail.

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Auch Behati Prinsloo, Amelia Gray und Caroline Trentini zeigten den Look, mal mit einem Spitzen-BH über einem Push-up-BH, mal mit einem hoch geschnittenen Slip und einem Spitzenstring darüber.



Zwei Slips in unterschiedlichen Farben, ein BH, der unter einem anderen hervorblitzt: Das wirkt verspielt und ein bisschen unordentlich, nicht retuschiert, sondern ausprobiert. Zusammen mit dem vielen Rosa steht das für eine Mode, die wieder Spaß machen darf. Sie ist nostalgisch, ein bisschen drüber und damit das Gegenteil der glatt polierten Clean-Girl-Ästhetik und der perfekten KI-Bilder, die unsere Feeds bestimmen.

Lena Mantler: Von Musical.ly auf den VS-Laufsteg

Für deutsche Zuschauer gab es einen besonderen Moment: Mit Lena Mantler lief zum ersten Mal seit Lorena Rae im Jahr 2018 wieder eine Deutsche bei der Show.

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Die 23-Jährige war im Segment von PINK zu sehen, der Linie der Marke, die sich vor allem an jüngere Kundinnen richtet. Die meisten kennen sie als eine Hälfte des Zwillings-Duos Lisa und Lena.

Eigentlich wollte die Stuttgarterin Industriemechanikerin werden, mit 13 postete sie dann mit ihrer Zwillingsschwester ein Video auf Musical.ly, das viral ging und ihre Laufbahn komplett veränderte. Heute folgen ihr auf Instagram fast 20 Millionen Menschen.

Kylie Jenner und der teuerste BH der Welt

Den meistdiskutierten Auftritt des Abends hatte jedoch eine Frau, die vorher nicht angekündigt war. Nach acht Jahren kehrte der diamantbesetzte Fantasy-Bra zurück, und getragen hat ihn niemand Geringeres als Kylie Jenner. Ihr Freund Timothée Chalamet und ihre Mutter Kris Jenner sahen aus der ersten Reihe zu.

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Der BH des US-amerikanischen Luxusuhren- und Schmuckunternehmens Jacob & Co. ist mit 4410 Diamanten besetzt; in der Mitte sitzt ein gelber Diamant mit 75,54 Karat. Rund 50 Millionen Dollar sei er laut USA Today wert und damit der teuerste Fantasy-Bra aller Zeiten.



Die Wahl ist nicht unumstritten. Kylie ist die erste Frau, die den Fantasy Bra trägt, ohne vorher für Victoria's Secret gelaufen zu sein. Früher war das Stück verdienten Angels vorbehalten.

Von etablierten Models bis zu Internetpersönlichkeiten

Viele Gesichter kannte man schon: Adriana Lima lief ihre 21. Show, Alessandra Ambrosio kam auf ihre 20. Victoria's Secret Fashion Show. Barbara Palvin stand nur einen Monat nach der Geburt ihres ersten Kindes auf dem Laufsteg und Elsa Hosk kehrte nach acht Jahren Pause zurück. Daneben gab es Debüts. Eines davon war Natalia Bryant, die 23-jährige Tochter des verstorbenen Basketball-Spielers Kobe Bryant.

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Und neben klassischen Laufsteg-Models liefen Frauen, die vor allem durch Reality-TV und soziale Netzwerke bekannt sind: Kylie Jenner, Lena Mantler und die Brasilianerin Gabriela Moura, Model und Produzentin von Online-Inhalten mit Millionen Followern. Das gefällt nicht allen Fans. Schon vorab hatten Zuschauer kritisiert, die Marke setze vor allem auf TikTok-Stars Anfang 20, Influencer und Models, die gerade sehr bekannt in den sozialen Medien sind.

Was ist diese Show eigentlich?

Die Victoria's Secret Fashion Show ist eine jährliche Modenschau der US-amerikanischen Dessous-Marke, die ihre Produkte damit möglichst groß in Szene setzt. Dabei geht es vor allem um Unterhaltung: halb Laufsteg, halb Popkonzert.



Die Stars waren jahrzehntelang die „Angels“, vertraglich gebundene Markenbotschafterinnen. Bis der Titel 2021 abgeschafft wurde, trugen ihn offiziell nur 41 Models. Heute ist die Show vor allem eine Verkaufsplattform: Im Livestream lassen sich Produkte direkt antippen und kaufen.

Die Victoria's Secret Fashion Show war vor allem in den 2000er-Jahren ein riesiges popkulturelles Ereignis. © Vcg/Imago

Die Show gibt es seit 1995, ab 2001 lief sie im US-Fernsehen. Heidi Klum, Gisele Bündchen und Adriana Lima wurden mit ihr zu Ikonen der Popkultur. Ende der 2010er-Jahre geriet die Marke wegen ihres engen Schönheitsideals massiv in die Kritik.



Nach der Ausgabe 2018 war Schluss, 2019 wurde die Show abgesagt. 2024 kam das Comeback in New York. Seitdem geht es auch wirtschaftlich wieder bergauf: Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz der Marke um zehn Prozent.

In Deutschland kann man die Looks jetzt sogar im Laden nachkaufen. Am 8. Oktober eröffnete das zweite Geschäft in Dresden; es ist der erste Laden der Marke in Ostdeutschland. Den 50-Millionen-BH gibt es in der Altmarkt-Galerie zwar nicht, Spitze und Glitzer aber allemal.

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