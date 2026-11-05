Video mit Carsten Maschmeyer und junger Frau geht viral: „Was ist denn mit Carsten los?“

„Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer wird mit einer jungen Frau auf dem Rodeo Drive gefilmt. Es kommt zu einem Wortgefecht – im Netz bekommt das Video viel Aufmerksamkeit.

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Innerhalb weniger Stunden sammelt dieser Post mehr als 10.000 Likes und zahlreiche Reaktionen: Unternehmer Carsten Maschmeyer (67) läuft Hand in Hand mit einer deutlich jüngeren Frau durch Los Angeles.



Gepostet wurde das Foto auf dem Instagram-Account „datingandmoney101“ (auch bekannt als Los Angeles Entertainment Journalism). Dahinter steckt ein palästinensisch-amerikanischer Content Creator, Streamer und Paparazzo, der in Amerika aufgrund seiner Videos nicht unumstritten ist.



Der Maschmeyer-Beitrag beschränkt sich allerdings nicht nur auf das Foto. Der Blogger postet ein ganzes Video zu der Begegnung mit dem deutschen Unternehmer und „Höhle der Löwen“-Investor, das bereits über eine halbe Million Mal angeklickt wurde.

Zustimmung wird geprüft...

Der Blogger scheint Maschmeyer auf dem Rodeo Drive provozieren zu wollen. Er habe zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, wer Maschmeyer ist, sagt er im Video. Er habe ihm nur das Bild mit der Frau zeigen wollen. Doch er sei aufgefordert worden das Foto zu löschen.

Dann ist im Video das Wortgefecht mit Maschmeyer zu sehen. Der Blogger ruft „Free Palestine“, sagt, er kritisiere Israel jeden Tag. Dann geht er Maschmeyer nach, filmt weiter und behauptet, Journalist zu sein und das Material an amerikanische Medien wie TMZ zu schicken. Maschmeyer bezweifelt das, bezeichnet ihn als billigen Paparazzo.

Die junge Frau läuft ins Bild, bittet den Blogger, die Kamera runterzunehmen und berührt diese mit der Hand. Dann wird ein Polizist hinzugerufen, der die Situation entschärfen soll.

Trennung von Veronika Ferres wurde im Sommer bekannt

User haben die junge Frau als Model Anouchka identifiert, eine Seite der Agentur What else zeigt die 1,78 Meter große Blondine als Model für Marken wie Guess.

Doch die Kommentare gehen längst darüber hinaus. „Was ist denn mit Carsten los?“, schreiben deutsche User unter den Beitrag des Bloggers. Der Comedian Aurel Mertz witzelt: „This comment section is now property of the Bundesrepublik Deutschland.“

Andere stellen schlicht fest, dass die Frau im Video nicht Maschmeyers Frau sei. Dem ist auch gar nicht zu widersprechen.

Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres im Jahr 2011 © Imago

Von 2009 an war Maschmeyer mit der Schauspielerin Veronica Ferres liiert, ab September 2014 verheiratet. Ferres brachte ihre Tochter aus erster Ehe, die Schauspielerin Lilly Krug mit in die Partnerschaft. 2017 zog Maschmeyer von Hannover zu Ferres nach München. Zudem wurde ein Wohnsitz in Kalifornien genutzt.

Im August 2026 wurde die Trennung von Ferres und Maschmeyer bekannt. Ihr gemeinsamer Medienanwalt sagte damals, dass seine Mandanten bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft entschieden hätten, in Zukunft getrennte Wege zu gehen.

„Unsere Tätigkeiten als Schauspielerin und Produzentin beziehungsweise als Investor beanspruchen uns zeitlich sehr und verlangen unsere Anwesenheit an vielen Orten der Welt, weit weg von Zuhause“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden.

„Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden.“ Sie blickten mit großer Dankbarkeit auf ihren gemeinsamen Weg zurück und würden auch in Zukunft eng verbunden bleiben.

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