Viel Hochkultur, wenig Sex: Der Roman „Orion“ von Petra Morsbach

Eine Frau, die lieber liest als lebt, steht im Zentrum des Buches. Als die Schicksalswege des Lebens sich als stärker erweisen, verschiebt sich was. Die Kritik.

Orion ist einerseits ein Sternbild und andererseits eine Figur aus der griechischen Mythologie – zu beiden gibt es im Roman von Petra Morsbach mit dem Titel „Orion“ Anknüpfungspunkte.



Viel passender wäre es aber gewesen, das Buch „Mit Lesen überleben“ oder „Ich gehöre der Literatur“ oder „Unter Büchern“ zu nennen. Denn das ist es, was die Erzählerin Nora prägt: Balladen als Trost, Geschichten als Ausweg, Mythen als Denkanstoß, philosophische Abhandlungen als Richtungsweiser.

Wie „eine Schnecke mit erschrockenen Fühlern“

Eher intuitiv hat die Großmutter sie einst auf diese Spur gesetzt. Später wurde Literatur Teil ihres Berufs am Gymnasium, aber viel mehr als das. Ihr Herz gehört der Antike; Hölderlin und die Brontë-Schwestern sind noch das Aktuellste, was sie lange Zeit als lesbar gelten lässt. Hier versteckt sich eines der Rätsel dieses jüngsten Buchs der durch „Opernroman“ (1998) und „Justizpalast“ (2017) einem großen Lesepublikum vertrauten Autorin: Wie gelingt es der Deutschlehrerin Nora, die Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts fast vollständig auszublenden?

Diese Figur, in einfachen Verhältnissen in einer südwestdeutschen Kleinstadt aufgewachsen, wirkt über lange Erzählstrecken älter, als sie sein kann. Das liegt an der Prägung durch die Eltern und vor allem an der Ehe mit Dr. Theseus Dellendrücker. Das ist ein Archivar, der sich im Alltag „konservativ“ nennt und so auftritt, als würde er das Sonnenlicht scheuen. „Er erinnerte mich an eine Schnecke mit erschrockenen Fühlern“, lässt Morsbach ihre Erzählerin wunderbar bildhaft einschätzen, „hypergebildet, nur ein bisschen unterbelebt.“



Für den Schwiegervater findet sie die eindrucksvolle Formulierung, er bewegte sich stockend „wie ein ausgekühltes Krokodil“. Aber das färbt ab, über den Sex mit Theseus heißt es: „Unsere Verbindung war schon mehrmals vollzogen, wie man so sagt“, doch in welchen Kreisen sagte man das in den 1980er-Jahren noch?

„Wir vereinigten uns“

Nach der zu frühen, komplikationsreichen Geburt des Sohnes erfährt Nora nie ein glückliches und erfülltes Ehe- und Familienleben. Theseus ist alles Körperliche fremd, Nora geht bereitwillig eine Affäre ein: „An einem Samstagnachmittag besuchte ich ihn, wir vereinigten uns und fielen danach wie Ohnmächtige in Schlaf.“ Petra Morsbach hält Sexszenen entweder für unnötig oder möchte so der Gefahr ausweichen, zu viel Peinliches zu schreiben.

Mit einem großen Zeitsprung von der Jugend und den Berufsanfängerjahren fast bis zum Ende der Erwerbstätigkeit bleibt sie den Fragen und Tröstungen ihrer Figur treu. Sie beschäftigt sehr, ob man durch das eigene Beispiel junge Menschen zum Lesen, zum Selberdenken bewegen kann, blickt aber wenig über ihre Kreise hinaus. „Ich las, was sollte ich auch sonst tun?“ Der erwachsene Sohn wird ihr „die verdammte Leserei“ vorwerfen.

Petra Morsbach hat ihre Figur nicht identifikationsstiftend angelegt. Das Wort „unterbelebt“ passt auch zu ihr: Zu irritierend wirkt das kühle Verhältnis zum Sohn, zu abgrenzend der Bildungseifer, das Beharren auf Hochkultur. Gedanken über Schuld und Strafe und die Ordnung der Zeit, die dem griechischen Philosophen Anaximander um 500 v. Chr. zugeordnet sind, elektrisieren sie wie andere Lesende die neuesten Thesen von Richard David Precht oder ein Roman von Lutz Seiler. Man stolpert, wenn Morsbach plötzlich die Gegenwart einbrechen lässt, etwa mit dem schiefen Bild für eine Enttäuschung: „Ich fühlte mich wie die Bundeswehr beim Abzug aus Afghanistan.“

Die Gegenseite kommt zu Wort

Als Nora mit etwa 60 Jahren durch akutes Nierenversagen jäh aus ihrem Alltag geholt und für eine Weile in eine Rehaklinik versetzt wird, ordnet sich vieles für sie neu. Hier wird zunehmend klar, dass dieses Buch wie eine Lebensbilanz angelegt ist. Nora wendet nun für sich an, was sie den Schülern gern vermittelt hätte: Sie probiert auch mal die Gegenposition zur eigenen Haltung aus.



Als hätte die Todesnähe Nora eingegeben, dass die Freundschaft nur mit toten Dichtern in die Vereinsamung führt, wirkt die biografisch späte Hinwendung zu anderen Menschen, vornehmlich den Mitpatienten, belebend auf die Erzählerin. Und auf das Buch: Etwa ab der Mitte gewinnt es erfreulich an Perspektiven. Man kann mit Nora noch etwas entdecken.

Petra Morsbach: Orion. Roman. Penguin, München 2026. 416 Seiten, 26 Euro

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