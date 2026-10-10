Kommentar

Viel riskiert, viel gewonnen: In größter Krise beweist Lustrinelli mächtig Mut

Mauro Lustrinelli stand als Trainer beim 1. FC Union Berlin schon mit dem Rücken zur Wand. Gegen Elversberg trifft er unpopuläre Entscheidungen – mit Erfolg.

Foto von Autor/Autorin: Nils Malzahn
Nils Malzahn
3 Min
Mauro Lustrinelli feierte im fünften Anlauf seinen ersten Sieg als Trainer in der Fußball-Bundesliga.

Mauro Lustrinelli feierte im fünften Anlauf seinen ersten Sieg als Trainer in der Fußball-Bundesliga.

© IMAGO/Eibner-Pressefoto/Scott Coleman

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Am Freitag hatte Mauro Lustrinelli auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die SV Elversberg versucht, betont locker zu wirken. Großen Druck, so wiegelte der Schweizer ab, würde er nicht verspüren und überhaupt ginge es mehr um die sportliche Situation der Mannschaft als um seine Position. Der Trainer des 1. FC Union Berlin wusste allerdings ganz genau, dass der desolate Saisonstart der Köpenicker auch ihn schon unfreiwillig in den Fokus gerückt hatte.

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