Viele Tradwives steigen aus und warnen andere Frauen. Doch ist die Bewegung wirklich am Ende?

Einige bekannte Influencerinnen distanzieren sich inzwischen vom Tradwife-Label. Bernadine Bluntly und andere Namen fallen. Doch was sind die Gründe – und wie ist die Lage in Deutschland?

Eben noch Blümchenkleid, Sauerteig und sechs Kinder im Bild, jetzt eine Entschuldigung an alle, die ihr geglaubt haben: Immer mehr bekannte Tradwives im Netz kehren ihrer Bewegung den Rücken – oder wollen erst gar nicht damit in Verbindung gebracht werden.



Wie der britische Guardian berichtet, haben einige Influencerinnen ihre Ehemänner verlassen, ihren Glauben abgelegt und werben heute für finanzielle Unabhängigkeit. Was steckt hinter diesem Kurswechsel?

Bernadine Bluntly: Vom „RIP Feminism“-Shirt zur Entschuldigung

Die US-Influencerin Bernadine Bluntly (bürgerlich Bernadine Barber) galt als eines der Gesichter der antifeministischen Online-Szene. Sie verkaufte T-Shirts mit der Aufschrift „RIP Feminism“, unterstützte die Nominierung von Brett Kavanaugh für den Supreme Court und entwickelte einen Kurs, der jungen Frauen helfen sollte, „traditionell maskuline“ Ehemänner zu finden.

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Dann verließ die heute 36-Jährige ihren Mann, die Scheidung wurde dieses Jahr rechtskräftig. Sie erwirkte ein Kontaktverbot gegen ihn und sprach von Missbrauch, er bestreitet das.



Im Netz veröffentlichte Bluntly ein Video mit dem Titel „Was ich an der Trad-Bewegung falsch verstanden habe“. Sie sei weiterhin Christin und glaube an Unterschiede zwischen den Geschlechtern, an extreme Rollenbilder aber nicht mehr, besonders nicht, wenn sie spirituell verbrämt würden. Die Szene sei von der „Red-Pill-Manosphere“ kaum noch zu unterscheiden. Und: „Falls meine früheren Inhalte dazu beigetragen haben, tut es mir aufrichtig leid.“

Nara Smith und Ballerina Farm: Distanz zum Tradwife-Label

Bluntly ist kein Einzelfall. Auch Influencerinnen, die häufig mit dem Tradwife-Image in Verbindung gebracht werden, distanzieren sich von dieser Zuschreibung.



Model Nara Smith, mit 18 verheiratet und mit 24 Mutter von vier Kindern, sagte dem Guardian, hinter ihren Videos stecke keine geheime Tradwife-Agenda. Ihr folgen 12,6 Millionen Menschen auf TikTok und 4,8 Millionen auf Instagram.



Auch Hannah Neeleman, Gesicht von Ballerina Farm, scheint zurückzurudern. Die 36-Jährige lebt mit ihrem Mann und neun Kindern auf einer Ranch in Utah, zehn Millionen Menschen folgen ihr. Im New York Magazine sagte sie, wenn Teile ihrer Inhalte dem eigenen Geschlecht schadeten, nehme sie die Kritik an.

Jennie Gage: 24 Jahre Ehe und Bargeld im Umschlag

Zu den ersten Aussteigerinnen zählt Jennie Gage (52). Sie wuchs in einer sehr traditionellen mormonischen Familie in Arizona auf und lernte schon als Kind, wie man Kinder versorgt, Hemden bügelt und Toiletten putzt. Mit 18 verlobte sie sich, ein Bischof sagte ihr jedoch, Gott wolle sie mit einem anderen Mann zusammen sehen. Sechs Wochen später heiratete sie diesen anderen Mann.

Von außen wirkte die Ehe mit fünf Kindern idyllisch. In Wahrheit durfte Gage weder arbeiten noch ein Bankkonto haben, zum Einkaufen bekam sie Bargeld im Umschlag. Reichte es nicht, legte sie Ware zurück.



2018 verließ sie ihren Mann, nachdem sie ihn mit einer Sexarbeiterin ertappt hatte, und kehrte auch Kirche und Politik den Rücken. Nach der Scheidung stand sie vor dem Nichts, sie sammelte per GoFundMe Geld für ihren Anwalt.

Heute sagt sie: „Ich kann meine Vergangenheit nicht ungeschehen machen.“ Aber andere Frauen warnen. Ihr Rat: Kinder, Heirat, Liebe, gern, aber mit Ehevertrag und Altersvorsorge auf den eigenen Namen.

Tradwives in Deutschland sind mehr Hype als Realität

Hierzulande ist die Szene deutlich kleiner, als es die Reichweiten im Netz vermuten lassen. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) hat unter dem Titel „Tradwives – mehr Hype als Realität“ 2709 Frauen zwischen 20 und 30 befragt.



Knapp 63 Prozent sind demnach für eine partnerschaftliche Arbeitsteilung bei Familie und Beruf, rund 18,5 Prozent vertreten Einstellungen, die dem Tradwife-Ideal ähneln.

Und so gibt es natürlich weiterhin Frauen, die den Social-Media- und Lebensstil-Trend, bei dem sich Frauen bewusst für ein konservatives oder ultrakonservatives Rollenbild entscheiden, nach außen tragen. Zwar beschreibt der Guardian mit Frauen wie Tia Levings und Laura Southern zwei weitere Verfechterinnen traditioneller Frauenrollen, die ihre frühere Haltung teilweise revidiert haben.

Allerdings versteht sich Southern zum Beispiel weiterhin als konservativ und möchte sich nicht als Feministin bezeichnen.

Andere bekannte Creator wie die schon erwähnte Hannah Neeleman oder deutsche Accounts wie Xmalischka inszenieren täglich ein perfekt gestyltes Leben voller Kochen, Putzen und Fürsorge für den Partner.

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Carolina Tolstik, die hinter Xmalischka steht, hat sich jüngst bei Instagram zur Sache geäußert. Sie veröffentlichte eine Anfrage, die ihr die ARD zum Thema „Tradwives auf dem Rückzug“ geschickt hatte.

Ob sie ihre traditionelle Rolle bereue und einen Wandel durchmache, sei sie gefragt worden. Tolstik antwortete, sie mache tatsächlich einen Wandel durch: „Denn mein Freund ist nicht mehr mein Freund, sondern mein Verlobter.“ Die Influencerin zeigte einen funkelnden Ring in die Kamera. Auch habe sie ein neues Küchengerät bekommen, daher gäbe es jede Woche Schmorbraten, ihr Partner sei glücklicher denn je.

Ironisch schreibt Carolina Tolstik zu ihrem Beitrag: „Schön, dass die Rundfunkgebühren zur Abwechslung für wichtige Recherchen verwendet werden.“

Tradwife-Bewegung: Deutliche Abkühlung und Wandel

Und so kann man vielleicht resümieren: Die Tradwife-Bewegung ist in ihrer ursprünglichen Form als viraler Social-Media-Hype nicht völlig verschwunden, erlebt aber eine deutliche Abkühlung und einen Wandel.

Ab 2020, während der Corona-Pandemie und im Zuge des US-Präsidentschaftswahlkampfs, bekam der Trend einen massiven Aufschwung. Inzwischen distanzieren sich prominente Protagonistinnen und reichweitenstarke Accounts zunehmend öffentlich vom reinen „Tradwife“-Label.

Das Modell scheitert im echten Leben ohnehin meist an der Wirtschaftlichkeit, da eine Familie heute in der Regel nicht mehr von einem einzigen Gehalt leben kann.

Was als Sehnsucht nach Entschleunigung oder Gegenentwurf zum Leistungsdruck im Job begann, hat sich auch aus einem anderen Grund entzaubert: Bei vielen Accounts handelt es sich vor allem um lukratives Influencer-Marketing, Ästhetik-Inszenierung oder politisch aufgeladene Inhalte.

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