Selbst das Fell und sämtliche inneren Organe des Raubtiers sind erhalten geblieben. Sein Mageninhalt könnte Aufschluss über die Tierwelt vor Tausenden von Jahren geben.

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Wissenschaftler im ostsibirischen Jakutsk haben einen mehr als 35.000 Jahre alten Vielfraß seziert und dabei erste Proben für weitere Untersuchungen entnommen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf die Universität in Jakutsk.



Das eiszeitliche Raubtier ist außergewöhnlich gut erhalten: Neben dem vollständigen Skelett sind auch das Fell, die Weichteile und sämtliche inneren Organe noch vorhanden.

Der Kadaver war 2025 bei Suruktach am Mittellauf der Kolyma gefunden worden. Der dauerhaft gefrorene Boden hemmt die Zersetzung organischen Materials. Aus dieser Region Jakutiens stammen zahlreiche Funde eiszeitlicher Tiere. Nach Angaben der jakutischen Nachrichtenagentur YSIA war das Männchen vermutlich etwa ein Jahr alt oder etwas älter, als es starb.

Der Vielfraß (Gulo gulo), auch Bärenmarder genannt, gehört zur Familie der Marder. Er lebt vor allem in den Nadelwäldern und Tundren Nordeuropas, Nordasiens und Nordamerikas. Die Einzelgänger ernähren sich von Aas und selbst erlegten Tieren.

Forscher untersuchen Mageninhalt und Erbgut

Vor der Obduktion hatten die Wissenschaftler den Kadaver mithilfe der Computertomografie untersucht. Nach Angaben der Universität weist das Skelett weder Schäden noch Verformungen auf. YSIA berichtet allerdings von zwei symmetrischen Beschädigungen am Schädel, die 17 beziehungsweise 20 Millimeter groß sind.

Bei der Obduktion entnahmen die Forscher Proben aus dem Muskelgewebe und dem Verdauungstrakt. Außerdem sicherten sie Material zur Untersuchung von Mikroorganismen. Der Mageninhalt könnte nach Angaben der Wissenschaftler auch Erkenntnisse über andere Lebewesen der Eiszeit liefern.

Als Nächstes wollen die Experten des Jakutsker Mammutmuseums die DNA des Tieres isolieren. Die genetische Untersuchung soll unter anderem zeigen, wie eng das Tier mit heutigen Vielfraßen verwandt war.

Waren Vielfraße in der Eiszeit größer?

Überreste eiszeitlicher Vielfraße sind laut Maxim Tscheprassow, Laborleiter am Mammutmuseum der Universität, äußerst selten. Bislang standen der Forschung hauptsächlich Schädel zur Verfügung. Zuletzt wurde 1970 an der Fundstätte Bereljoch in Jakutien ein mehr als 12.000 Jahre alter mumifizierter Vielfraß gefunden. Die inneren Organe des ausgewachsenen Tieres waren jedoch nicht erhalten.

Frühere Untersuchungen deuten Tscheprassow zufolge darauf hin, dass Vielfraße im späten Pleistozän, einem Abschnitt des Eiszeitalters, größer waren als ihre heutigen Artgenossen. Wissenschaftler hatten bereits vorgeschlagen, die eiszeitlichen Vielfraße unter der wissenschaftlichen Bezeichnung Gulo gulo berelechii gesondert einzuordnen. Die Untersuchung des neuen Fundes soll helfen, diese Frage zu klären.