Formel 1 in Las Vegas: Prognosen sagen bis zu vier Grad voraus. Der Kälterekord vom Großen Preis von Kanada 1978 mit fünf Grad könnte jetzt fallen.

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Lewis Hamilton im Ferrari beim verregneten Training zum Großen Preis von Las Vegas. Für das Rennen in der Nacht zum Sonntag sind bis zu vier Grad angesagt.

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Vier Grad in der Wüste: Beim Großen Preis von Las Vegas droht der Formel 1 das kälteste Rennen ihrer Geschichte. Die Lichter gehen in der Nacht zum Sonntag um 5 Uhr deutscher Zeit aus. Zeigt das Thermometer dann weniger als fünf Grad, fällt ein Rekord aus dem Jahr 1978.



Dass ausgerechnet die Wüste zur Kältefalle wird, liegt am Zeitplan. Qualifying und Rennen starten jeweils um 20 Uhr Ortszeit. Im November kühlt Nevada nach Sonnenuntergang schnell aus, wolkenlose Nächte verstärken den Effekt.

Formel 1 Las Vegas: Startzeiten in Deutschland Qualifying: Samstag, 21. November, 5 Uhr

Rennen: Sonntag, 22. November, 5 Uhr

Die Prognosen gehen auseinander. Einige Vorhersagen sehen bis zu vier Grad, die Formel 1 selbst rechnet in ihrer Wetterprognose am Renntag mit Tiefstwerten um fünf Grad. Für den Rekord zählt allein die Messung während des Rennens.

Kältestes Formel-1-Rennen: Rekord seit 1978

Die Bestmarke hält der Große Preis von Kanada. Am 8. Oktober 1978 fuhr die Formel 1 erstmals auf der Île Notre-Dame in Montreal, bei rund fünf Grad. Es gewann ausgerechnet ein Winterspezialist: Lokalmatador Gilles Villeneuve, früher Schneemobil-Rennfahrer, holte im Ferrari seinen ersten Grand-Prix-Sieg.



Wie selten solche Werte sind, zeigt eine Liste des Williams-Teams. Schon Platz zwei liegt vier Grad wärmer – und in Deutschland.

Die kältesten Formel-1-Rennen der Geschichte 1978, Kanada (Montreal): 5 Grad

2020, Eifel (Nürburgring): 9 Grad

2016, Kanada (Montreal): 12 Grad

2020, Türkei (Istanbul): 13 Grad

2014, Belgien (Spa-Francorchamps): 13 Grad

Kalte Reifen, kein Grip: Das Problem in Las Vegas

Formel-1-Reifen funktionieren nur in einem engen Temperaturfenster. Bleiben sie zu kalt, fehlt Grip, die Autos rutschen.



In Las Vegas kommen die langen Geraden auf dem Strip dazu, auf denen die Reifen immer wieder abkühlen. Heikel wird es vor allem nach Safety-Car-Phasen, wenn das Feld im Schritttempo hinterherrollt.



Max Verstappen rechnet deshalb mit Verschiebungen im Kräfteverhältnis. Die Autos würden ihre Reifen unterschiedlich gut auf Temperatur bringen, sagte der Red-Bull-Pilot laut Focus online. Entscheidend sei, im besten Arbeitsfenster zu bleiben.

Angst vor gefrorenen Händen am Lenkrad

Auch die Fahrer selbst leiden im offenen Cockpit. Ex-Formel-1-Pilot Jolyon Palmer schildert in dem Bericht ein jährliches Ritual: Vor jedem Vegas-Wochenende diskutierten alle, wie viele Schichten Kleidung nötig sind.



Und ob die Fahrer Überhandschuhe brauchen, damit ihre Hände am Lenkrad nicht einfrieren.

Regen kostete wertvolle Trainingsrunden

Zu allem Überfluss regnete es am Donnerstagabend. In den ersten beiden Trainings drehten die Fahrer nur wenige Runden, den Ingenieuren fehlen Daten für das richtige Reifenfenster.

Für Qualifying und Rennen ist kein Regen angesagt. Damit geht die Formel 1 in ein Rennen mit vielen Unbekannten. Wer am frühen Sonntagmorgen einschaltet, sitzt immerhin im Warmen.

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