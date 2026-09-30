Vier Kinder versteckt im Bad, eins erst zwei Monate alt – die Mutter war auf Kreuzfahrt

Die Carnival Conquest beim Auslaufen aus Miami (Archivbild). Mit diesem Schiff soll die Mutter in die Bahamas gefahren sein.

Die vier Kinder saßen zusammengekauert im Badezimmer, als Polizei und Feuerwehr in North Miami Beach die Wohnungstür aufbrachen. Das jüngste war zwei Monate alt.



Ihre Mutter war zu diesem Zeitpunkt auf See. So steht es im Haftbericht der Polizei, aus dem der Sender NBC 6 South Florida zitiert.



Die 29-jährige Nathalie B. soll ihre Kinder allein gelassen haben, um mit der Carnival Conquest in die Bahamas zu fahren. Ihr Anwalt sagt, sie bestreite die Vorwürfe.

Baby, Kleinkind und zwei Geschwister ohne Aufsicht

Neben dem Säugling waren laut Haftbericht ein zweijähriges Kind und zwei ältere Geschwister in der Wohnung. Diese beiden sind US-Medienberichten zufolge sieben und neun Jahre alt.



Wer in der Zwischenzeit das Baby gefüttert hat, geht aus den bisherigen Berichten nicht hervor. Bodycam-Aufnahmen zeigen, wie Beamte die Geschwister aus der Wohnung führen.

Eine WhatsApp-Story brachte den Fall ins Rollen

Der Vater des Babys sah am Donnerstag in der WhatsApp-Story der Mutter ein Bild, das nach Polizeiangaben offenbar einen Ticketkauf für eine Kreuzfahrt zeigte.



Auf Nachfrage soll sie ihm versichert haben, die Kinder kämen zur Urgroßmutter. Dort kamen sie nie an. Die Urgroßmutter bestätigte der Polizei, dass sie vergeblich gewartet habe.



Am Samstagabend stand der Mann vor der Wohnung. Durch die Jalousien sah er den laufenden Fernseher, von drinnen hörte er Kinderstimmen. Er wählte den Notruf.

Die Nachricht an den Bruder

Ein Detail aus dem Haftbericht fällt besonders auf. Gegen 20 Uhr am Samstag schrieb die Frau ihrem Bruder, er solle nach den Kindern sehen.



Da lag die Abfahrt ihres Schiffs bereits zwei Tage zurück. Die Carnival Conquest hatte am Donnerstag, 25. September, in PortMiami abgelegt. Anrufe der Polizei erreichten die Mutter nicht.

Festnahme am Kreuzfahrtterminal in Miami

Als das Schiff am Montag zurückkehrte, warteten die Behörden schon. Der US-Grenzschutz nahm die 29-Jährige beim Verlassen des Schiffs fest und übergab sie der Polizei. Sie berief sich auf ihr Schweigerecht.

Richterin: „Das kann man sich nicht ausdenken“

Am Dienstag entschied Richterin Mindy Glazer über die Kaution. Ihre Fassungslosigkeit war im Saal nicht zu überhören.



„Das kann man sich nicht ausdenken“, sagte sie laut NBC 6. Als der Anwalt erklärte, seine Mandantin bestreite alles, entgegnete Glazer: „Natürlich tut sie das.“ Und dann: „Wer lässt ein Baby so allein?“



Die Kaution setzte sie auf 2500 US-Dollar je Tatvorwurf fest, insgesamt 10.000 Dollar, wie CBS Miami berichtet. Kontakt zu den Kindern ist der Frau verboten, Waffen darf sie nicht besitzen.



Die 29-Jährige wischte sich in der Anhörung Tränen aus dem Gesicht. Glazer verabschiedete sie laut CBS mit den Worten: „Viel Glück, Madam.“

Bis zu fünf Jahre Haft pro Fall möglich

Vorgeworfen wird ihr Kindesvernachlässigung in vier Fällen, nach Florida-Recht „ohne schwere Körperverletzung“. Das ist dort ein Verbrechen dritten Grades, pro Fall drohen bis zu fünf Jahre Haft.



Dass die Kinder körperlich unversehrt blieben, bewahrt sie damit vor einem deutlich härteren Strafrahmen. Wäre eines schwer verletzt worden, stünden bis zu 15 Jahre im Raum.



Noch am Dienstagabend kam die Frau gegen Kaution frei. Die Kinder sind laut Behörden in Sicherheit und bei einer Pflegefamilie. Eine Anklage der Staatsanwaltschaft gibt es noch nicht, es gilt die Unschuldsvermutung.

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