In Berlin-Spandau sind am Dienstagabend Schüsse abgegeben worden. Die Polizei kann vier Männer festnehmen. Doch es ist nicht der einzige Vorfall an diesem Tag.

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In Spandau sind am Dienstagabend mehrere Schüsse gefallen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein Auto von zwei anderen Fahrzeugen abgedrängt, dabei fielen offenbar Schüsse.



Diese seien laut einem Polizeisprecher aber „ungezielt“ abgegeben worden und es wurde niemand verletzt. Vier Männer im Alter zwischen 21 und 31 Jahren wurden am Dienstagabend von der Polizei festgenommen.

Schüsse in Lichtenrade am Dienstag: Mann verletzt

Zur Anzahl der Schüsse und zu den Umständen der Tat gab es zunächst keine Informationen. Auch die Tatwaffe konnten die Beamten bisher nicht finden. Das abgedrängte Auto war am Falkenseer Platz in einem Gebüsch zum Stehen gekommen, so der Polizeisprecher weiter.

In Lichtenrade im Bezirk Tempelhof-Schöneberg schoss am Dienstagabend ein Unbekannter auf einen 47-jährigen Mann. Der 47-jährige Mann musste notoperiert werden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen unter anderem zu einem derzeit unbekannten Tatverdächtigen übernommen.

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