Nach der Stromsteuer geht es munter weiter für den Kanzler. Der nächste Ärger kommt bestimmt. Zu viele Reformen hat man nur halbherzig behandelt. Bald knallt es richtig.

Die Sitzungen des Koalitionsausschusses sind Leckerbissen für Freunde der gepflegten Unterhaltung. Diesen Montag stand Kanzler Friedrich Merz angeblich beleidigt schon mit Schal und Tasche zur frühzeitigen Abreise im Türrahmen bereit – großes Drama in der langen Nachtsitzung im Kanzleramt. Das Streitthema: Stromsteuer. Im April soll es in der Villa Borsig bei einer Wochenendsitzung der Koalitionäre ähnlich laut geknallt haben: CSU-Chef Markus Söder gestand später der Presse angesäuert, dass es ihm in der Villa gar nicht gefallen habe. Streitthemen damals: Tankrabatt und Einkommensteuer.



In der Sommerpause der große Rentenstreit. Dann ging es weiter mit dem Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die Bild-Zeitung hat nun eigens ein „Koalitions-Knall-o-Meter“ eingerichtet. Das dürfte bald kräftig ausschlagen, denn seit Monaten gären viele Themen vor sich hin und sind mittlerweile zu hochprozentigem Stoff gereift. Vor Weihnachten könnte es mindestens vier Mal ganz laut knallen. Den ersten Anlass dazu gibt mit Sicherheit CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.

Reiche und das EEG – Kürzung oder teurer Kompromiss?

Katherina Reiche war angetreten, um Subventionen und Kosten bei der Energiewende abzubauen. Im Sommer hat das Kabinett ihren Entwurf für ein neues Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verabschiedet, seit September verhandelt der Bundestag. Das alte EEG läuft am 31. Dezember ab. Die Zeit drängt: Wahrscheinlich kommen das Gesetz und die Genehmigung der EU-Kommission zu spät. Dann droht vorerst ein Förderstopp und geplante Milliarden-Projekte liegen für unbestimmte Zeit auf Eis.

Die SPD-Energieexpertin Nina Scheer hatte zuletzt von einem Kompromiss im Bundestag gesprochen: Kleine Solaranlagen bekommen auf Wunsch der SPD weiter Förderung, dafür bekommt die CDU/CSU-Fraktion weitere Subventionen auf Biogasanlagen. Noch mehr Förderung wäre jedoch genau das Gegenteil von dem, was Katherina Reiche will. Angeblich hat Reiche – das letzte Aushängeschild des CDU-Wirtschaftsflügels – sogar mit Rücktritt gedroht, wenn ihr Gesetzentwurf derart verunstaltet wird. Fazit: großes Knallpotenzial.

Dobrindts Asyl in Ruanda: „Progressive“ SPD sagt Nein

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) plant derzeit gemeinsam mit vier weiteren EU-Staaten (Österreich, Dänemark, Niederlande und Griechenland) die Einrichtung eines „Return Hubs“ im afrikanischen Ruanda. Dort will Dobrindt ab 2027 abgelehnte Asylbewerber unterbringen, die man nicht in ihre Heimatländer abschieben kann. Ein offizielles Abkommen steht noch aus.

Prompt hagelte es von allen Seiten Kritik – vor allem vom Koalitionspartner. Der SPD-Menschenrechtsbeauftragte Lars Castellucci etwa lehnte Dobrindts Vorstoß rundum ab, weil die Verhandlungen mit Ruanda nicht an Verbesserungen der Menschenrechtslage in dem autoritär regierten Land geknüpft seien. Andere SPD-Politiker wie Rasha Nasr, die migrationspolitische Fraktionssprecherin, oder Hakan Demir, der stellvertretende innenpolitische Sprecher, bemängeln zudem die hohen Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro für nur 40 Plätze in den „Return Hubs“. Sie alle forderten einen sofortigen Stopp des Dobrindt-Plans. Fazit: sehr großes Knallpotenzial.

Rente: Trifft es jetzt den 64-jährigen Dachdecker?

Dann wartet die Koalition seit Monaten auf den Entwurf für die Rentenreform. Auf Anfrage dieser Zeitung von Anfang November arbeitet das Arbeits- und Sozialministerium mit seinem neuen Minister Alexander Schweitzer (SPD) „mit Hochdruck“ daran – bis heute. Gespannt darf man sein, wie der Nachfolger von Bärbel Bas die 33 Vorschläge der Rentenkommission vom Juni „mit Hochdruck“ verarbeitet oder verunstaltet hat.

Große Streitpunkte waren unter anderem die Abschaffung der milliardenschweren „Rente mit 64“ nach 45 Beitragsjahren, das Anheben des Mindestalters für die Altersteilzeit von 55 auf 58 Jahre oder die Rentenversicherungspflicht für Minijobs. Die Konfliktlinien gingen im Sommer quer durch die Koalitionsparteien, Länder und Sozialpartner. Das „Gesamtkunstwerk“ (Bärbel Bas) hat bereits arge Risse bekommen. Fazit: äußerst großes Knallpotenzial.

Gesundheitsreform Teil II: Jetzt geht es ans Eingemachte

Die Expertenkommission für Gesundheit will vor Weihnachten Teil II ihrer Reformempfehlungen vorlegen. „Nach derzeitigem Stand wird es der 15. Dezember“, heißt es aus der Kommission zu dieser Zeitung. Ging es in Teil I der Reform um kurzfristige Rettungs- und Sparmaßnahmen, wollen die Experten nun strukturelle Reformen erarbeiten: weniger Facharztbesuche, billigere Medikamente, der Abbau versicherungsfremder Leistungen und medizinischer Überversorgung in Städten sollen unter anderem auf der Agenda stehen.

Das träfe alle Beteiligten schwer: Pharma-Industrie, Ärzte, Patienten, Krankenhäuser – man kann den lautstarken Protest der diversen Anspruchsgruppen bereits erahnen. Zudem fallen unter den Punkt „versicherungsfremde Leistungen“ auch die Gesundheitskosten für Bürgergeld-Empfänger, die die Krankenkassen und somit die regulären Beitragszahler mit über zehn Milliarden Euro stemmen. Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) müsste diese Kosten also an Sozialminister Schweitzer (SPD) weiterreichen. Fazit: ungeahnt großes bis riesiges Knallpotenzial.

Wie oft lässt sich Merz noch zurückholen?

Gesamtfazit: Es droht Verwässerung bei all diesen Gesetzes- und Reformvorhaben. Um einen großen Knall zu verhindern und die Koalition nicht platzen zu lassen, könnten CDU/CSU und SPD sich jeweils auf eine weiche Kompromisslösung einigen, die aber dann keine Reform wäre, sondern reine Alibi-Politik. Doch bis es zu solchen Kompromissen kommt, heißt es „Rambo Zambo“, wie Kanzler Merz es formulieren würde: Streit, Ausloten von Eskalationsstufen und wieder nächtelange Koalitionssitzungen.

Nun wäre so zwar wieder großes Drama mit hohem Unterhaltungswert garantiert, aber Deutschland brächten Alibi-Kompromisse nicht weiter. Die jeweiligen Expertenkommissionen und zuletzt auch die Wirtschaftsweisen fordern harte Reformen, um die Kosten, die Beiträge und so auch die Steuer- und Schuldenbelastung zu senken. Das gefällt vor allem vielen in der SPD nicht, aber auch die Sozialpolitiker bei CSU und CDU haben ihre Bedenken. Es bleiben also einige Fragen offen: Bleibt es bis 2029 bei einer Stillstandskoalition der Unwilligen? Und: Wie oft lässt sich Kanzler Merz noch an den Verhandlungstisch zurückholen? Wann nimmt er endlich Schal und Tasche und geht einfach?

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