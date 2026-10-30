Chinas Wettersatelliten liefern bereits Daten für 141 Länder und Regionen. Das neue System nutzt Beobachtungen der vergangenen zwei Stunden für seine Unwetterprognosen.

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China hat zwei KI-Modelle vorgestellt, die Satellitendaten auswerten und eine frühere Warnung vor Taifunen und schweren Gewittern ermöglichen sollen. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die chinesische Wetterbehörde (CMA) berichtet, kann eines der Systeme mögliche Unwettergebiete bis zu vier Stunden im Voraus erkennen. Die Modelle wurden am Donnerstag auf einer Konferenz in der zentralchinesischen Stadt Changsha präsentiert.

Das erste Modell wertet Satellitenbilder von Taifunen automatisch aus. Es bestimmt deren Position, Aufbau und Stärke und verfolgt ihre Entwicklung. Alle 15 Minuten erfolgt eine neue Auswertung, für deren schriftlichen Bericht das System lediglich 27 Sekunden benötigt. Dabei wertet es sieben Merkmale von Taifunen und mehr als 20 verschiedene Satellitendatensätze aus.

KI soll Gewitter früher erkennen

Das zweite Modell soll schwere Gewitter mehrere Stunden im Voraus erkennen. Es verarbeitet Beobachtungen des chinesischen Wettersatelliten „Fengyun-4“ aus den jeweils vergangenen zwei Stunden und berechnet daraus die mögliche Entwicklung der Wolken in den folgenden vier Stunden.

Dabei berücksichtigt die KI sowohl die Bewegung größerer Wettersysteme als auch die Entstehung und Auflösung einzelner Gewitterwolken. So sollen Gebiete mit gefährlichen Wetterentwicklungen früher erkannt werden.

Ob die angekündigte Vorwarnzeit von vier Stunden im praktischen Betrieb zuverlässig erreicht wird, lässt sich aus den veröffentlichten Angaben nicht beurteilen. Unabhängige Leistungstests werden nicht genannt.

Wetterdaten für 141 Länder

China betreibt nach Angaben der Wetterbehörde zehn Fengyun-Wettersatelliten. Die Satellitendaten sind bereits für 141 Länder und Regionen zugänglich.

An der Weiterentwicklung der KI-gestützten Wetterbeobachtung soll ein Forschungsteam aus 49 Wissenschaftlern von zwölf Einrichtungen mitarbeiten. Beteiligt sind unter anderem das Nationale Satellitenmeteorologische Zentrum und die Technische Universität Harbin mit ihrem Standort in Shenzhen.

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