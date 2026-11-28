Die Fotografin Rachel Moore sah der jungen Waldame zehn Minuten in die Augen. Tage später fand man das Tier mit zertrümmertem Kiefer. Das hatte Folgen.

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Mit dieser Nahaufnahme des Auges des jungen Buckelwalweibchens gewann die Naturfotografin Rachel Moore einen internationalen Preis.

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Ein Auge füllt das ganze Bild, Licht bricht sich darin. Die Meeresfotografin Rachel Moore fotografierte es im Oktober 2024 vor Mo'orea in Französisch-Polynesien. Es gehörte einem jungen Buckelwalweibchen, das sie Sweet Girl nannte. Derzeit kursiert die Aufnahme wieder im Netz, meist ohne Kontext.

Am 8. Oktober 2024 wurde das Tier schwer verletzt vor Faa'a auf Tahiti entdeckt, wie Radio1 Tahiti meldete: Der Unterkiefer war zertrümmert, etwa zwei Drittel des Oberkiefers fehlten. Fachleute sahen darin die Spuren eines großen, schnellen Schiffs. Gemeldet hat die Kollision niemand, ein Verursacher ist nicht bestätigt.

Zehn Minuten Auge in Auge vor Mo'orea

Moore traf den Wal an zwei Tagen. Anfangs schwamm sie fast eine Stunde vor dem Riesen davon, schilderte sie der Journalistin Katherine Latham. Dann sah sie ihm zehn Minuten in die Augen, ohne abzudrücken. „Ich habe als Wildtierfotografin komplett versagt“, sagte sie.

Ein Buckelwal springt vor der Küste von Port Stephens nördlich von Sydney. © Mark Baker/AP/dpa

Am zweiten Tag, schildert die Naturfotografin, habe das Tier leise Quietschlaute von sich gegeben und sie nacheinander mit beiden Augen gemustert. In diesem Moment entstand das Porträt. Vier Tage später erfuhr Moore von der Verletzung.

Petition für zwölf Knoten rund um Tahiti

Moore startete eine Petition mit dem Bild. Große Schiffe sollten in der Walsaison binnen zwei Kilometern um Tahiti und Mo'orea höchstens zwölf Knoten fahren. Ende Oktober 2024 zählte sie laut einem NPR-Bericht rund 15.000 Unterschriften, später rund 50.000.

Auf der undatierten Aufnahme schwimmen eine Buckelwal-Kuh und ein Kalb vor der Küste von Queensland im Meer. © Olaf Meynecke/dpa

Den Pendelverkehr wollte Moore nicht ausbremsen, viele Einheimische pendeln täglich. Bremsen sollten Schiffe nur dort, wo sich Wale sammeln. Die Verbände Mata Tohora und Sea Shepherd France kündigten laut dem Sender TNTV eine Strafanzeige gegen Fehlverhalten an.

Gesetz 2025-46: Unter zwölf Knoten ab zwölf Metern

Am 13. November 2025 stimmte die Versammlung Französisch-Polynesiens mit 51 Stimmen für ein Tempolimit während der Walwanderung. Der Entwurf sah damals unter zehn Knoten vor.

Ein Buckelwal vor der Küste von Ecuador. © Jose Jacome/epa/efe/dpa

Verkündet wurde das Gesetz am 30. Dezember 2025, mit einer Grenze von unter zwölf Knoten, so das französische Biodiversitätsamt OFB. Sie gilt für Schiffe ab zwölf Metern Länge auf einer Seemeile landseitig der Basislinien. Gebiete und Zeitraum soll ein eigener Regierungsbeschluss festlegen.

Hauraki Gulf: Tempo 10 halbiert das Risiko fast

Eine 2024 in Science erschienene Studie zum Kollisionsrisiko verknüpfte 435.000 Walpositionen mit Ortungsdaten von 176.000 Schiffen. Der Verkehr überlappt mit 92 Prozent der berechneten Lebensräume von vier großen Walarten. Unter sieben Prozent der Hotspots werden gemanagt.

Ein Buckelwal taucht bei Sonnenaufgang im Neumayer-Kanal vor der Antarktis ab, die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2015. © Jan Huebner/imago

Dass Bremsen hilft, zeigt Neuseelands Hauraki Gulf: Schiffe fuhren dort freiwillig etwa 25 Prozent langsamer, rund zehn Knoten. Das modellierte Risiko tödlicher Treffer für Brydewale sank laut einer Fachstudie in zwei Jahren von etwa 51 auf 26 Prozent. „Je schneller das Schiff fährt, desto höher das Risiko“, sagt IFAW-Berater Russell Leaper.

Sea Shepherd prüft Drohnen zur Tempokontrolle

Ob die Regel eingehalten wird, ist offen. Sea Shepherd kündigte im Oktober 2026 im Interview mit Radio1 Tahiti an, Boote oder Drohnen zur Überwachung zu prüfen. Die Organisation behauptet, Tempovorgaben würden teils selbst bei gemeldeten Walen ignoriert. Amtliche Kontrolldaten sind nicht veröffentlicht.

Ein Buckelwal schwimmt nahe einem Krillfangschiff in der Antarktis. Wo Wale nach Nahrung suchen, können Schleppnetze zur tödlichen Falle werden – trotz Schutzvorrichtungen. © Youenn Kerdavid/ Sea Shepard

Im März 2026 hatten öffentliche Stellen und Verbände eine Charta für verantwortungsvolle Navigation unterzeichnet. Sie setzt auf langsamere Fahrt, weniger Unterwasserlärm und Warnsysteme. Noch nicht alle privaten Reeder machten damals mit, doch das dürfte sich nun ändern.

Moore gewann 2025 mit dem Porträt in einer Kategorie beim Fotowettbewerb zum UN World Oceans Day.